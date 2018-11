Puolustusministeri Niinistö kohutusta kaksoiskansalaislaista: "Parempi on, etten lähde nimeämään yksittäisiä valtioita"

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) pitää kohuttua kaksoiskansalaisia koskevaa lakiesitystä tarpeellisena kansallisen turvallisuuden kannalta.

Hallitus on päättänyt lähettää eduskunnan käsiteltäväksi lakiesityksen, joka rajoittaa kaksoiskansalaisten pääsyä puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen sotilasvirkoihin.

– Esitys on tarpeellinen lisä kansallisen turvallisuuden edistämisessä. Olen tietenkin tyytyväinen siihe, että saimme myös sisäministeriön mukaan ja sitä kautta rajavartiolaitoksen sotilasvirat tulisivat tämän lain piiriin, Niinistö kommentoi eduskunnassa.

Puolustusministeriön tiedotteen mukaan sotilasvirkaan voitaisiin tulevaisuudessa nimittää ainoastaan sellainen henkilö, jolla ei ole "sellaista toisen valtion kansalaisuutta tai muuta ulkomaansidonnaisuutta, joka vaarantaa valtion turvallisuutta, yleistä turvallisuutta, maanpuolustusta tai Suomen kansainvälisiä suhteita".

Niinistö ei halunnut Ylen kysyessä ottaa kantaa siihen, ketkä sotilasvirkoihin eivät välttämättä pääsisi.

– Parempi on, etten lähde mitään yksittäisiä valtioita nimeämään.

Hallitus haluaa puuttua epäilyttäviin kiinteistökauppoihin

Hallitus haluaa myös puuttua aiempaa tehokkaammin ulkomaalaisten kiinteistöomistuksiin Suomessa.

Hallitus ehdottaa erilaisia keinoja, joilla valtio voisi puuttua kansallista turvallisuutta vaarantavaan kiinteistöjen omistukseen ja käyttöön.

Keinoksi ehdotetaan muun muassa sitä, että valtiolla olisi etuosto-oikeus tiettyjen strategisten kohteiden lähellä tapahtuvissa kiinteistökaupoissa ja että ETA-alueen ulkopuolisen valtion kansalainen tai yhteisö tarvitsisi luvan kiinteistön hankintaan Suomessa.

Puolustusministeri Niinistön mukaan hallituksen tänään ehdottomat keinot antavat viranomaisille merkittävästi paremmat mahdollisuudet ehkäistä epäilyttäviä kiinteistökauppoja.

– Se ei tietenkään ole täydellinen paletti, vaan voi olla, että tulevaisuudessa tunnistamme joitakin muitakin keinoja, hän sanoo.

Niinistö ei halunnut lähteä julkisesti luettelemaan kohteita, jotka ovat puolustusvoimille strategisesti tärkeitä.

Niinistö toivoo, että eduskunta saa käsiteltyä ehdotuksen vielä tämän vaalikauden aikana.

Niinistö seuraisi vielä maanpuolustustahdon kehitystä

Niinistö kommentoi myös suomalaisten heikentynyttä maanpuolustustahtoa.

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) julkaiseman haastattelututkimuksen mukaan suomalaisten maanpuolustustahto on laskenut alimmalle tasolleen lähes 30 vuoteen.

– On tosiasia, että tutkimuksessa näkyy pieni notkahdus, mutta en vielä vetäisi tästä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Seuraisin tätä parin vuoden ajan ainakin, että onko kyseessä trendi. Jos on, se on erityisen huolestuttavaa, hän kommentoi.

Eniten maanpuolustustahto on hiipunut nuorimmilla, alle 25-vuotiailla vastaajilla.

– Näyttää siltä, että etenkin niiden nuorten, jotka eivät suorita varusmiespalvelusta, maanpuolustustahto on laskenut. Teetämme puolustusvoimissa loppukyselyt varusmiehillä aina kun palvelus on päättymässä. Tämän vuoden kahden saapumiserän loppukyselyn tulokset ovat maanpuolustustahdon osalta erittäin korkealla tasolla, Niinistö sanoo.

Mitä laskeneelle maanpuolustustahdolle pitäisi tehdä?

– Viime kädessä jokaisen suomalaisen pitää tietysti kokea Suomi puolustamisen arvoiseksi, ja tämä ei ole pelkästään puolustushallinnon asia. Ovatko toimenpiteet sitten syrjäytymisen ehkäisyä, koulutusta, ylipäätään heikommassa asemassa olevasta huolehtimista. Sentyyppistä yhteiskunnallista eheyttä pitää rakentaa.

Lisää aiheesta:

Kohuttu kaksoiskansalaisten laki eduskuntaan – Hallitus esittää: Kaksoiskansalainen voisi päästä sotilasvirkaan

Hallitus ehdottaa: Valtiolle etuosto-oikeus kiinteistökaupoissa strategisten kohteiden lähellä

Kysely: Suomalaisten maanpuolustustahto on vajonnut – Nato-jäsenyyden kannatus jatkaa laskuaan