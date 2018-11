Lähteekö Putin nöyryytettynä kotiin? Saako Saudi-Arabian kruununprinssi syytteen? Kokosimme 5 kiinnostavinta kysymystä G20-huippukokouksesta

Muun muassa Trump, Putin ja May osallistuvat huippukokoukseen Buenos Airesissa. Asukkaita on kehotettu pysymään kotonaan tai häipymään kaupungista.

Buenos AiresRikkaiden G20-maiden johtajat aloittavat tänään perjantaina kaksipäiväisen huippukokouksensa Argentiinassa.

Ilmastonmuutos ja paheneva kauppasota uhkaavat maailmantaloutta, mutta kokouksesta odotetaan vain laihoja tuloksia. Suurimmaksi syyksi nähdään Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin muista eroavat kannat.

Paikalla ovat myös muun muassa Kiinaa johtava kommunistisen puolueen pääsihteeri Xi Jinping, Saksan liittokansleri Angela Merkel, Britannian pääministeri Theresa May ja Venäjän presidentti Vladimir Putin. G20-ryhmään kuuluu maailman 19 vaurainta valtiota ja Euroopan unioni.

G20-ryhmän päämiehet ja -naiset ovat tavanneet vuoden 2008 finanssikriisistä lähtien. Ensimmäistä kertaa Etelä-Amerikassa järjestettävä huippukokous päättää Argentiinan puheenjohtajakauden ryhmässä.

Kauppasodan ja ilmastonmuutoksen torjumisen lisäksi Buenos Airesissa nousee esille myös joukko muita huomionarvoisia kysymyksiä.

1. Saavatko Yhdysvallat ja Kiina liennytettyä kauppasotaa?

Itse huippukokousta enemmän mediassa on keskitytty johtajien kahdenkeskisiin tapaamisiin Buenos Airesissa.

Kaikkein odotetuin niistä on Donald Trumpin ja Xi Jinpingin kohtaaminen, jonka on määrä toteutua lauantaina illallispöydän ääressä. Tapaaminen on ensimmäinen sen jälkeen, kun Yhdysvaltain ja Kiinan suhteet ovat viime kesästä lähtien viilenneet kauppasodan kiristyessä.

Trump luottaa diilintekotaitoihinsa. Hän on uhannut korottaa rangaistustulleja Kiinalle, jos maat eivät pääse sopuun kiistassaan. Asiantuntijat eivät ole toiveikkaita, vaan pelkäävät maailman kahden suurimman talouden välisen kauppasodan pahenevan entisestään. Tällä olisi vakavia vaikutuksia koko maailmantaloudelle.

2. Eristävätkö muut johtajat Vladimir Putinin jälleen?

Vuonna 2014 Vladimir Putin lähti kesken kotiin Australian Brisbanessa järjestetystä G20-kokouksesta. Syynä pidetään nöyryytystä, jota hän koki muiden johtajien kylmän kohtelun vuoksi.

Aiemmin samana vuonna Venäjä oli vallannut laittomasti Ukrainalta Krimin niemimaan ja aloittanut sotatoimet Itä-Ukrainassa, jossa myös ammuttiin alas malesialainen matkustajakone.

Nyt maiden suhteet ovat taas kiristyneet äärimmilleen. Sunnuntaina Venäjä otti Asovanmerellä voimakeinoin haltuunsa kolme ukrainalaisalusta ja niiden miehistöt. Ukraina on julistanut osaan maata poikkeustilan. Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Euroopan unioni ovat kertoneet harkitsevansa selkkauksen vuoksi uusia pakotteita Venäjälle.

Torstaina presidentti Trump perui tapaamisensa Putinin kanssa ja sanoi, että tapaaminen on paikallaan, mutta vasta, kun Venäjä palauttaa pidättämänsä sotilaat ja laivat.

3. Nostaako Argentiina syytteet Saudi-Arabian kruununprinssiä vastaan?

Argentiinan oikeuslaitos pohtii parhaillaan syytteiden nostamista Saudi-Arabian kruununprinssiä Muhammed bin Salmania vastaan. Hän saapuu huippukokoukseen saudien edustajana.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch on kehottanut nostamaan syytteet Jemenin sodan ihmisoikeusrikkomusten ja toimittaja Jamal Khashoggin murhaepäilyn takia. Argentiinan lainsäädäntö mahdollistaa syytteiden nostamisen henkilön asuinmaasta riippumatta. Päätöksen syytteiden nostamisesta uskotaan kuitenkin kestävän kauemmin kuin Muhammed bin Salmanin vierailun Argentiinassa.

Buenos Airesiin on myös suunniteltu Muhammed bin Salmanin ja Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin kahdenkeskistä tapaamista. Toteutuessaan se olisi ensimmäinen sen jälkeen, kun Khashoggi murhattiin raa'asti Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa.

Saudi-Arabian kruununprinssi Muhammed bin Salman saapui Buenos Airesiin 28. marraskuuta. EPA

4. Saavatko Britannia ja Argentiina vihdoin normalisoitua suhteensa?

Britannian pääministeri vierailee nyt ensimmäistä kertaa Buenos Airesissa sen jälkeen, kun maa soti Argentiinan kanssa Falklandinsaarista vuonna 1982. Aiemmin virassa olevista pääministereistä vain Tony Blair on vieraillut konfliktin jälkeen lyhyesti Pohjois-Argentiinan rajalla vuonna 2001.

Argentiinalle Britannian hallitsemat Falklandinsaaret on edelleen herkkä aihe. Tapaamisen yhteydessä maiden uskotaan ilmoittavan säännöllisestä lentoreitistä Argentiinan Córdoban ja Falklandin saarien välille.

5. Vievätkö rajut mielenosoitukset taas kaiken huomion?

Väkivaltaan ja mellakointiin johtaneet mielenosoitukset veivät median huomion viime vuonna Hampurissa järjestyssä G20-huippukokouksessa. Kuluvana vuonna talouskriisin ravistelemassa Argentiinassa on nähty useita suurmielenosoituksia. Myös tänään perjantaina G20-ryhmää vastustavasta päämielenosoituksesta odotetaan massiivista.

Viranomaiset ovat varautuneet mielenilmaisuihin ennennäkemättömin turvatoimin. Buenos Airesin asukkaille on myönnetty ylimääräinen vapaapäivä. Heitä on kehotettu lähtemään pois kaupungista tai pysymään kodeissaan.