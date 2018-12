Joulunajan pakettiralli on tänä vuonna supervauhdissa – Verkkokaupassa tehtaillaan nyt ennätyksiä: kuluttajat odottavat nopeaa palvelua ja ilmaisia toimituksia

Arki-iltapäivä Helsingin keskustassa Matkahuollon pakettien lajittelukeskuksessa. Kampissa maan alla sijaitsevassa terminaalissa tehdään joulusesonkia.

Teollisuushallia muistuttavassa salissa on kymmeniä työntekijöitä. Kukaan ei seiso kädet taskussa, vaan ilmassa on tekemisen meininkiä. Koneiden melun seasta voi kuulla välillä piippausääniä.

Täynnä paketteja olevia rullakoita viuhuu edestä ja takaa. Työntekijät kasaavat pakettikuormia liukuhihnalle, jotta kone voi tehdä työnsä. Koneen kontolla on lajitella terminaaliin tulleet paketit, jonka jälkeen ne siirtyvät kuljetukseen vastaanottajille.

Sesonkiaikana Matkahuollossa tehdään töitä myös sunnuntaisin. Markku Pelkonen / Yle

Ennätykset paukkuvat

Tänä vuonna verkkokaupan joulusesonki on alkanut aiempia vuosia selvästi vilkkaampaana. Kun verkkokauppa käy vilkkaana, tietää se kiireisiä aikoja myös pakettien lajittelua ja jakelua hoitaville yrityksille.

– Volyymit ovat kasvaneet noin kaksinkertaiseksi normaalikuukauteen verrattuna, sanoo Matkahuollon liiketoimintapäällikkö Erkki Vehman.

Postipakettien lajittelulinjasto on kilometrin mittainen. Markku Pelkonen / Yle

Myös Postissa joulusesonki sai rakettilähdön marraskuussa alennusmyyntipäivä Black Fridayna.

– Meillä meni pakettilajittelun läpi 280 000 pakettia. Se on uusi ennätyksemme. Koko markkinassa meillä on kasvua yli 11 prosenttia edellisvuoteen, sanoo kansainvälisten pakettipalvelujen johtaja Sami Finne Postista.

Päivittäin verkkokaupankäyntiä läheltä seuraava Finne arvelee, että monet verkkokauppiaat ovat tänä vuonna tehneet oman ennätyksensä.

– Olen nähnyt kaksin- ja jopa kolminkertaisia myyntejä viime vuoteen verrattuna.

Asiakaskokemus keskiössä

Verkkokaupan ja pakettien kuljetuksen markkina on kovassa kasvussa. Kasvavista markkinoista käydään myös kiristyvää kilpailua.

Alalla toimivien yritysten kilpailustrategioissa avainsana on asiakaskokemus.

– Mittaamme päivittäin asiakkaiden saamaa palvelua. Lähetämme asiakkaillemme viikossa useita satoja tekstiviestejä. Pyydämme palautetta ja arviota siitä, miten he ovat palvelumme kokeneet, kertoo Erkki Vehman Matkahuollosta.

Asiakaspalautteen perusteella Matkahuolto pyrkii muun muassa sijoittamaan pakettien noutopisteet niin, että ne olisivat mahdollisimman helppoja asioinnin kannalta. Asiakas voi myös seurata paketin kulkua reaaliajassa erityisellä seurantajärjestelmällä.

Pakettien lajittelukone vaatii toimiakseen myös paljon käsityötä. Joulusesonkina Tikkurilan lajittelukeskuksessa työskentelee arkipäivinä 500 ihmistä. Markku Pelkonen / Yle

Posti puolestaan uskoo pakettiautomaatteihin, joita sillä on jo yli tuhat eri puolilla maata.

– Tutkimuksemme osoittavat, että pakettiautomaatti on Suomen suosituin noutopiste. Aiomme ainakin 500 automaattia seraavan vuoden aikana, sanoo Finne.

Myös asiakkaan mahdollisuuksia vaikuttaa paketin noutopaikkaan ja lähetyksen seurantaan on parannettu.

Pakettijakelua hoitaa Suomessa kymmenkunta isompaa toimijaa. Markkinaosuuksista on hankala saada ajantasaista ja puolueetonta tietoa. Perinteisesti Postilla ollut selvä markkinajohtajuus ja Matkahuolto tullut kakkosena. Lisäksi taksiuudistus on tuonut alalle myös pienempiä kilpailijoita.

– Kilpailu on tervettä. Se pitää meidät notkeina ja panee meidät miettimään koko ajan parempia ratkaisuja, sanoo Finne Postista.

Nopeat elävät

Postin tänä vuonna teettämän selvityksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan kuluttajat odottavat verkkokaupoilta nopeita ja ilmaisia toimituksia ja palautuksia.

Vastatakseen huutoon Posti on muun muassa aloittanut Helsingissä kahden tunnin pikatoimituspilotin. Ideana on, että Posti kuljettaa verkkokaupan pikatoimitukset parissa tunnissa skootterilla asiakkaalle. Lisäksi Posti on aloittanut saman päivän toimitukset, kertoo Finne.

Matkahuolto puolestaan pyrkii hyödyntämään muun muassa bussiverkostoa entistä enemmän.

Pari tuntia pakettien lajittelukeskuksessa on vaikuttava kokemus. Eri kokoiset ja näköiset paketit vilistävät silmissä vielä jonkin aikaa. Pohdituttamaan jää kysymys, että tulisimmeko toimeen ilman tätä pakettikarusellia.