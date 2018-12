Haussa ketterä ja intohimoinen kunnansihteeri – markkinoinnin kieli valuu voimalla myös julkisen sektorin työpaikkailmoituksiin

Todennäköisesti melkein jokainen kokee riittämättömyyttä luettuaan työpaikkailmoitusta, jossa hakijan odotetaan olevan tiedoiltaan ja taidoiltaan jotain super- ja yli-ihmisen väliltä.

Ilmoituksiin ovat viime vuosina hiipineet markkinoinnista tutut ilmaisut, superlatiivit ja toinen toistaan hurjemmat hehkutukset.

Sinällään tässä ei ole mitään kummallista. Työpaikkailmoitukset ovat yritysviestintää siinä kuin suora tuotteiden mainontakin.

Anne Mäntynen Mårten Lampén / Yle

– Työpaikkailmoitukset toimivat varsinkin yrityspuolella aika voimakkaasti myös brändäyksen lajina. Siinä mielessä ne ovat markkinoinnin ja mainostamisen välineitä muillekin kuin vain mahdollisille työnhakijoille, yliopistonlehtori Anne Mäntynen Helsingin yliopistosta sanoo.

Työpaikoista ilmoittelu on myös siirtynyt voimakkaasti internetiin ja erityisesti sosiaaliseen mediaan. Se on osaltaan on voimistanut tarvetta hakea ilmoituksiin huomionarvoa lisääviä kielikuvia. Yrityksissä lähdetään siitä, että ilman kunnon näkyvyyttä parhaat hakijat jäävät pimentoon.

– Perinteinen työpaikkailmoittelu on ollut meillä HR-ihmisten [henkilöstöhallinnon] käsissä. Nyt painopiste on siirtynyt yhä enemmän markkinoinnin puolelle. Ne, jotka ovat lähteneet muuttamaan työpaikkailmoittelun sisältöä, ovat myös saaneet enemmän huomiota, toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki Mainostajien liitosta sanoo.

Herää kysymys, onko tavallisesta työpaikoista ilmoittelusta tehty jo yltiöpositiivista liturgiaa.

Vantaalainen LVI-Trio on nimensä mukaisesti talotekniikan alan yritys. Se käyttää markkinoinnissaan – siis myös työpaikkailmoittelussa – iskulausetta ”Onnellisen ihmisen koti”.

– Lause on herättänyt melko paljon hämmennystä sen jälkeen, kun se pari vuotta sitten otettiin käyttöön. Rakennusalalla sitä on pidetty vähän hömppänä. Me sitoudumme siihen kuitenkin täysin. Me haluamme, että tällä työpaikalla on hyvä tehdä töitä ja sitä kautta voimme luoda onnellisuutta myös asiakkaalle, toimitusjohtaja Martti Saarnio kertoo.

Saarnio lisää kysymättä, että lause on myös pystyttävä lunastamaan, eli sen on oltava aito ja kuvattava yrityksen arvoja.

– Sen pitää lähteä sydämestä, vaikka siinä onkin vähän markkinointia viestin saamiseksi läpi.

Vaara jonkinasteiseen ylimainostamiseen on kuitenkin olemassa. Työnantajan tavoite on erottua ja saada ilmoitukselleen mahdollisimman suuri huomio. Työnhakijalla voi silti tekstejä lukiessa käydä mielessä, ettei sellaista ihmistä olekaan, joka tälle työnantajalle kelpaa töihin.

– Kielellä ja sanavalinnoilla on merkitystä. Mitä houkuttelevammaksi tehtävänkuva saadaan, sitä paremmin se tavoittaa potentiaalit hakijat. Kuvan ja arjen pitää kuitenkin vastata toisiaan, ja tähän me olemme erityisesti kiinnittäneet huomiota. Varsinkin asiantuntijatehtävissä ilmoituksen ylisanat kääntyvät helposti tehtävää vastaan, HR-päällikkö Heli Rissanen Berner Oy:stä sanoo.

Myös tutkijan mielestä liian värikkäät ja houkuttelevat kielikuvat voivat tehdä karhunpalveluksen koko hakuprosessille. Hakijalta saatetaan edellyttää ominaisuuksia, jotka ovat mahdottomia täyttää.

– Markkinoiva kieli voi asettaa myös hakijan kynnyksen aika korkealle, jos hänen toivotaan olevan yhtaikaa ylivoimaisen ketterä, uudistuva, ideoiva ja kaiken päälle rento tyyppi, joka tulee hyvin toimeen kaikkien kanssa ja tekee mielellään töitä joustavalla asenteella, Anne Mäntynen sanoo.

Mäntynen muistuttaakin, että työnantaja todennäköisesti pystyy lunastamaan ne lupaukset, jotka liittyvät työpaikkaan ja -tehtävään. Sen sijaan työnhakijaa koskevat vaatimukset sysätään työnhakijan tehtäväksi lunastaa, ehkä miettimättä onko se edes mahdollista.

– Toisinaan työpaikan kuvailu personoidaan puhumalla me-henkisestä työpaikasta. Sillä ehkä pyritään siihen, että uusi työntekijä otetaan vastaan myönteisesti, mutta silti hänen pitää itse ottaa vastuu siitä, että hänestä tulee osa ”meitä”.

Alamme siis lähestyä sitä olettamaa, että työpaikka ei olekaan ”paikka”, vaan pikemmin perhe, joka harrastaa samoja asioita ja syö samoja mieliruokia päivästä toiseen ja viikosta viikkoon.

Toisinaan työpaikkailmoituksissa ei peitellä lainkaan sitä, että hakijan toivotaan suhtautuvan työhönsä intohimolla. Hakijan vastuulle tuntuu jäävän, tarkoittaako se työhön sitoutumista katsomatta kelloon tai työehtosopimukseen.

Riikka-Maria Lemminki Mårten Lampèn / Yle

– Työpaikkailmoittelussa vältetään kankeaa virallista kieltä ja pyritään tekemään siitä helposti lähestyttävää ja ihmisläheistä. Silti ilmoituksen on oltava realistinen ja annetut lupaukset pitää pystyä pitämään, Riikka-Maria Lemminki muistuttaa.

Toisaalta teksteihin uinut leppoisuus ja suoraan sinuun kohdistuva puhuttelu tekee ilmoitusten tulkitsemisesta vaikeaa. Tai ainakaan tulkitseminen ei yhtään helpotu.

– Ilmoitusten teksteihin on tullut hieman jännittävällä tavalla puhekielisyys, tietty rentouden tunne. Samalla kuitenkin puhutaan hyvin epäkonkreettisista asioista, kuten visioista ja kasvutarinoista, joita kuvataan monimutkaisesti ja epäselvästi, erityisasiantuntija Marianne Laaksonen Kotimaisten kielten keskuksesta, Kotuksesta sanoo.

Aivan kaikki työpaikkailmoittelu ei toki ole pelkkää laatusanojen ilotulitusta. Valtion virkoihin etsitään vielä työntekijöitä perinteisen kuivakkaasti: Haettavaksi julistetaan neuvottelevan virkamiehen virka sisäministeriössä. Sitten luetellaan kelpoisuusehdot ja kerrotaan peruspalkka.

Muuta ei periaatteessa tarvitakaan, koska hakijoiden oletetaan tietävän, mihin olevat hakemassa.

Hieman samanlainen on aivan toisenlaisen instituution, Radion sinfoniaorkesterin hakumenettely. RSO laittaa avoimet muusikoiden vakanssit hakuun yleisesti parilla lauseella. Hiljattain esimerkiksi näin: Haetaan Es-klarinetin soittajaa, velvollisuutena soittaa myös klarinettia.

Intendentti Tuula Sarotie kertoo, että instrumenttivaatimuksen lisäksi ei tarvitse mainita muuta kuin koesoittoteokset ja palkka, sillä muusikot kyllä tietävät minkälaiseen orkesteriin ovat hakemassa. Sama niukka ilmoitus levitetään myös kansainvälisesti. (Es-klarinetin soittajan paikkaa haki 70 henkilöä.)

Mutta julkisen puolen työpaikkailmoituksissa tuivertavat muutoksen tuulet. Hakuilmoituksiin on alkanut hivuttautua yksityisen puolen markkinointikieli.

Tai oikeastaan ei ole alkanut vain hivuttautua, vaan markkinointisanasto on asettunut jo taloksi monin paikoin

.

Esimerkiksi Opetushallitus hakee parhaillaan henkilöä opetusneuvoksen virkaan kertomalla itsestään näin:

”Opetushallituksen tehtävänä on kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista, hoitaa näihin liittyvät palvelu- ja hallintotehtävät sekä ennakoida osaamis- ja koulutustarpeita. Opetushallitus edistää yhteiskunnan kansainvälistymistä ja suomalaisen koulutuksen tunnettuutta ja yhteistyötä ulkomailla.

Opetushallitus uudistuu 1.1.2019 vastaamaan yhä vaikuttavammin toimintaympäristön muutoksiin niin, että jokainen voi kasvaa potentiaaliinsa ja oppiminen on intohimo. Luomme avoimuudella luottamusta, muotoilemme yhdessä ratkaisuja, uskallamme uudistua oppijan parhaaksi ja elämme kuten opetamme.”

Ensimmäinen kappale on perinteistäkin perinteisempää, hajutonta ja mautonta virkakieltä, joka herättää intohimoja yhtä paljon kuin kaksi oikein lotossa.

Toinen kappale onkin jo tekstiä aivan toisesta ulottuvuudesta. Siihen on istutettu uudistuvan viraston mukainen kieliasu kuin markkinoinnin oppikirjasta. Se on kirjoitettu me-muotoon ja sieltä löytyy tukku muoti-ilmaisuja, joista kappaleen ylevä päätös ”elämme kuten opetamme” päättää työnantajan esittelyn suorastaan mykistävästi.

Marianne Laaksonen Mårten Lampén / Yle

– Aivan yleisesti on huomattu, että strategiakieli valuu asiakasviestintään. Tässä piilee se vaara, että niissä käytetty epähavainnollinen kieli leviää teksteihin, joihin sitä ei ole tarkoitettu. Tällöin lukija hämmentyy eikä välttämättä edes ymmärrä, mitä tekstillä tarkoitetaan. Tämä ei koske ainoastaan työpaikkailmoituksia, vaan laajemminkin julkisen hallinnon ja yritysten viestintää, erityisasiantuntija Marianne Laaksonen Kotuksesta sanoo.

– Kielentutkimuksessa puhutaan sekoittumisesta, kun eri tekstilajien rajat hämärtyvät. Tekstilajin funktio [tehtävä] alkaa häilyä, jos esimerkiksi julkisen sektorin työpaikkailmoitus alkaa näyttää enemmän markkinoinnilta kuin perinteiseltä hakuilmoitukselta johonkin työtehtävään, yliopistonlehtori Anne Mäntynen huomauttaa.

Markkinoiva kieli näyttää yleistyneen julkisella sektorilla etenkin kuntien ja yliopistojen työpaikkailmoittelussa.

Sinällään se ei ole ihme, sillä kunnissa on paljon tehtäviä, jotka sijoittuvat kuntien omistamiin liikelaitoksiin tai osakeyhtiöihin. Yliopistot taas ovat muuttuneet valtion virastoista jonnekin julkisen ja yksityisen sektorin harmaaseen välimaastoon. Markkinointikieli sekoittuu virkakieleen, mutta harvemmin päinvastoin.

Marianne Laaksonen kiinnostui työpaikkailmoitusten kielestä jo 2000-luvun alussa, kun niin sanottu it-buumi toi ilmoituksiin runsaasti englanninkielisiä tehtävänimikkeitä ja muita suoria lainoja, kuten yritysten ja sen osastojen ja tuotteiden nimiä.

Niille ei varmaankaan it-alan kovan kasvun kiireessä edes yritetty löytää suomenkielisiä vastineita, mutta toisaalta ne saattoivat tuoda lisää arvostusta työpaikkaa kohtaan.

– Englanninkielisiä sanoja ei haluttu taivuttaa samalla tavoin kuin suomen sanoja, joten ne kirjoitettiin tekstiin perusmuodossaan. Tästä seurasi, että myös ympäröivästä tekstistä tuli pitkälti perusmuotoista ja paikallaan olevaa, mistä kärsi tekstin koko rakenne, Laaksonen sanoo.

Laaksosen mielestä nyt näyttäisi olevan meneillään ainakin jonkinasteinen vastaliike englannin kielen käytölle työpaikkailmoituksissa. Uusia suomenkielisiä tehtävänimikkeitä on alettu kehitellä englanninkielisten tilalle.

Jutun sisällä graafiikkalaatikoissa käytetyt lauseet on poimittu todellisista työpaikkailmoituksista, jotka on julkaistu verkossa tai lehdissä.