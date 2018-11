Ranska yrittää jälleen kieltää lasten fyysisen kurittamisen – jopa 70 prosenttia kansasta vastustaa kieltoa

Ranska aloittaa uuden kampanjan lasten ruumiillisen kurittamisen kieltämiseksi. Suuri osa ranskalaisista kuitenkin edelleen kannattaa lasten fyysistä rankaisemista.

Aiempien hallitusten yritykset kieltää ruumiillinen kurittaminen ovat epäonnistuneet. Edellinen lakialoite kaatui vuonna 2016.

Vuonna 2015 julkaistun mielipidemittauksen mukaan jopa 70 prosenttia Ranskan kansalaisista vastustaa lasten fyysisen rankaisemisen kieltämistä.

Ranskan kansalliskokous eli maan parlamentin alahuone käsittelee lakialoitetta, jolla on Ranskan hallituksen tuki.

Lakialoitteen tavoitteena on varmistaa, että ranskalaisvanhemmat ylläpitäisivät auktoriteettiaan ilman fyysistä, sanallista ja psykologista väkivaltaa. Lakiehdotus ei kuitenkaan asettaisi rangaistuksia vanhemmille, jotka jatkavat lastensa fyysistä kurittamista.

YK ja Euroopan neuvosto ovat aiemmin vaatineet Ranskaa kieltämään kaikenlaisen lasten ruumiillisen kurittamisen.

Britanniasta käsin toimivan, lasten ruumiillista rankaisua vastustavan Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children -järjestön mukaan viisi EU-maata sallii edelleen lasten fyysisen kurittamisen. Maat ovat Ranska, Britannia, Italia, Belgia ja Tšekki.

Lähteet: AFP