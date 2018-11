Suomalaissatelliitti onnistuneesti avaruuteen – kamera tarkkailee kasvitauteja, sinilevää ja öljyvuotoja

Suomalainen kaupallisesti rakennettu nanosatelliitti, nimeltään Reaktor Hello World on päässyt onnistuneesti avaruuteen. Satelliitti laukaistiin Intiasta tänä aamuna.

Satelliitin on rakentanut teknologiayhtiö Reaktorin perustama Reaktor Space Lab, joka on erikoistunut piensatelliittien valmistamiseen.

Nanosatelliitti on rakennettu Espoon Otaniemessä, ja sillä on mukanaan VTT:n kehittämä infrapuna-alueen hyperspektrikamera. Kameran avulla pystytään tarkkailemaan muun muassa hiilinielujen kehitystä, peltojen lannoitustarvetta ja asteroidien koostumusta.

Reaktor Space Lab kertoo tiedotteessaan, että vastaavalla avaruusteknologialla voidaan tulevaisuudessa esimerkiksi havaita kasvitauteja, sinilevää ja öljyvuotoja.

– Satelliitin Hello World -alustaa käytetään myös W-Cubeen, joka on historian ensimmäinen satelliitti, jonka Euroopan avaruusjärjestö ESA on tilannut Suomesta. Kehitteillä on jo useita muitakin satelliitteja ESAlle sekä kaupallisille toimijoille, kertoo Reaktor Space Labin toimitusjohtaja Tuomas Tikka.

Suomi 100 -satelliitti vieläkin maassa

Aiemmin suomalaisia satelliitteja on kehitetty Aalto-yliopiston johdolla. Ensimmäinen suomalaissatelliitti Aalto-2 laukaistiin avaruuteen vuoden 2017 huhtikuussa. Jo aiemmin kehitetty Aalto-1 pääsi matkaan heinäkuussa.

Suomen juhlavuotta kunnioittava Suomi 100 -satelliitti odottaa vielä vuoroaan, sillä satelliittia kuljettavan kantoraketin laukaisu Kaliforniassa on siirtynyt useamman kerran

Reaktorin avaruusliiketoiminnasta vastaava johtaja Juha-Matti Liukkonen puolestaan arvioi, että Suomella on paljon annettavaa avaruusalalle.

– Suomalainen avaruusalan osaaminen on maailmalla hyvin arvostettua. Uskon vakaasti, että voimme nousta avaruusteknologian huippumaaksi, jos kehitys jatkuu tämän suuntaisena, Liukkonen toteaa.

Maaliskuussa elinkeinoministeri Mika Lintilä sekä liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner asettivat työryhmän, joka valmisteli ehdotusta Suomen uudeksi avaruusstrategiaksi. Työryhmän esitys luovutettiin ministereille viime viikolla. Esityksessä Suomen tavoitteena on olla maailman houkuttelevin ja ketterin avaruusliiketoimintaympäristö vuoteen 2025 mennessä.

Lue lisää:

Suomi 100 -satelliitin laukaisua lykättiin taas – nyt syynä on huono sää

Suomalaisen opiskelijasatelliitin ensimmäinen kuva: Tältä näyttää rannikko 500 kilometrin korkeudesta