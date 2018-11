Toimittajalta: Trumpin entisen asianajajan tunnustus teki presidentin tilanteesta tukalan

Michael Cohen poistumassa oikeudesta New Yorkissa 29. marraskuuta.

Michael Cohen poistumassa oikeudesta New Yorkissa 29. marraskuuta. Justin Lane / EPA

WASHINGTON Erikoissyyttäjä Robert Muellerin johtamassa Venäjä-tutkinnassa putosi eilen varsinainen uutispommi.

Presidentti Donald Trumpin entinen asianajaja Michael Cohen tunnusti valehdelleensa kongressille Trumpin Venäjä-bisneksistä. Cohen myönsi oikeuden edessä, että puhui perättömiä väittäessään, että Trumpin bisnesyhteydet Venäjään päättyivät tammikuussa 2016, eli ennen kuin republikaanien ensimmäistä esivaalimittelöä presidenttiehdokkuudesta oli yhdessäkään osavaltiossa käyty.

Cohen on nyt tunnustanut, että yhteydet jatkuivat kesäkuuhun 2016. Cohenin mukaan Trump yritti saada Moskovaan Trump Toweria, ja tästä Cohen itse oli yhteydessä Venäjään. Eikä kehen tahansa, vaan suoraan Kremliin. Cohen myös sanoo keskustelleensa Moskova-bisneksistä Trumpin ja hänen perheensä kanssa useamman kerran.

Toisin sanoen: samaan aikaan kun Donald Trump kampanjoi republikaanien presidenttiehdokkuudesta, hänen bisnesimperiuminsa yritti salassa saada Moskovaan miljoonapilvenpiirtäjän. Ja näitä bisnesyhteyksiä viriteltiin samaan aikaan, kun Venäjä yritti vaikuttaa vuoden 2016 presidentinvaaleihin.

Vaalisekaantumisesta Mueller on jo asettanut syytteeseen useita venäläisiä henkilöitä ja tahoja.

Muellerin Venäjä-tutkinnan keskiössä on tähän asti tiedetty olevan kesäkuussa 2016 Trump Towerissa New Yorkissa pidetty tapaaminen. Silloin Trumpin poika, vävy ja tuolloinen kampanjapäällikkö Paul Manafort tapasivat venäläisiä. He olivat luvanneet tapaamiseen Hillary Clintonia tahraavaa aineistoa.

Trump kiistänyt bisnesyhteydet Venäjään

Trump on sanonut, ettei tiennyt tuosta tapaamisesta. Hän on myös toistuvasti väittänyt, ettei hänellä ole ollut bisnesyhteyksiä Venäjään. Trump hyökkäsikin eilen entistä asianajajaansa vastaan haukkuen häntä valehtelijaksi, joka haluaa vain alentaa omaa tuomiotaan. Cohenin tuomio on määrä antaa parin viikon päästä.

Kaikesta päätellen Trump on kuitenkin huolissaan. Hän on viime päivinä twiitannut toistuvasti Venäjä-tutkinnan haukkuja.

Yhdysvalloissa on Cohenin tunnustuksen jälkeen jo kysytty, saivatko bisnessuunnitelmat Trumpin myötäsukaiseksi Venäjälle? Ja toisaalta tuliko näistä salassa pidetyistä bisnesviritelmistä Venäjälle kiristysruuvi Yhdysvaltain presidenttiin?

Jos näin olisi, Trumpin toiminta, kuten nihkeys Venäjä-pakotteiden toimeenpanemiseen tai haluttomuus kovistella Putinia Venäjän vaalisekaantumisesta Helsingin huippukokouksessa näyttäytyisi presidentin poliittisen uskottavuuden kannalta kohtalokkaassa valossa.

Lunta tupaan myös kongressista?

Cohenin eilisen tunnustuksen lisäksi Trumpin näkökulmasta huolestuttavaa on, että lisää lunta tupaan voi olla luvassa myös kongressista, sillä demokraattien voitettua edustajainhuoneen enemmistön, heidän riveissään on Cohenin tunnustuksen jälkeen jo haluja jatkaa tiedustelukomitean omaa Venäjä-tutkintaa.

Cohenin tunnustuksesta näyttääkin tulevan Muellerin Venäjä-tutkinnassa käännekohta, josta saattoi alkaa koko tutkinnan kiihtyvä loppunäytös.

Nyt Muellerin seuraavaa siirtoa odotetaan. Lisää syytteitä on ennakoitu olevan tulossa, ja lisäsyytteiden mahdolliseksi saajaksi on arvioitu jopa Trumpin poikaa.

Tällä viikolla Yhdysvalloissa on myös äimistelty virginialaistuomioistuimessa talousrikoksiin syylliseksi todetun Trumpin entisen kampanjapäällikön Paul Manafortin tilannetta. Hänen piti tehdä yhteistyötä Muellerin tutkinnan kanssa, mutta alkuviikosta kävi ilmi, että hän olisi rikkonut yhteistyösopimuksensa vuotamalla Muellerin tutkinnasta tietoja presidentin asianajajille.

Yhdysvalloissa onkin jo pohdittu Manafortin motiiveja ja spekuloitu luottaako hän presidentin armahdukseen.