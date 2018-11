Kirkkoherra Harri Henttisen kauhunhetket, kun elämäntyö tuhoutui tulipalossa: "Tajusin, että jos sinne menee, sinne myös jää"

Oiva Paloheimon taiteilijakoti tuhoutui tulipalossa Vesilahdella torstaina illalla. Vesilahden kirkkoherra Harri Henttinen katseli epäuskoisena tulipaloa illalla.

– Ei ole uskoa todeksi. Kaikki kävi niin nopeasti, varmaan monta kertaa vielä miettii, onko totta vai ei.

Kirjailija Oiva Paloheimo (1910–1973) on tunnettu erityisesti lastenkirjastaan Tirlittan.

Taiteilijakoti sijaitsi pappilan pihapiirissä. Paikka oli Henttiselle tärkeä, koska hän alkoi kunnostaa taloa historiatyöryhmän kanssa heti kirkkoherraksi vihkimisen jälkeen vuonna 2008.

– Olen aina sanonut, että se on kuin "lapsi" minulle. Siitä tuli tosi persoonallinen. Paloheimon lapset sanoivat, että se oli niin kuin heillä kodissa oli aikanaan. Siitä tuli Vesilahden helmi.

Arkistokuva Harri Henttisestä. Terri Niemi / Yle

Henttinen oli torstaina illalla aloittamassa kirkkoneuvoston kokousta pihapiirissä olevassa pappilassa.

– Luulimme, että joku lämmittää saunaa kun tuli savun haju. Työntekijät menivät pihalle ja pimeässä näkyi tulen lieskat. Yritimme sammuttaa tulipaloa, mutta eihän siitä mitään tullut. Hälytimme heti palokunnan.

Palo alkoi talon alta

Palo riehui talon alla. Sen syttymissyytä ei vielä tiedetä.

– Palo riehui alhaalta käsin. Aluksi näytti, että taiteilijakodissa ei pala. Siellä oli ihan pimeää. Siksi ajattelin, että menen äkkiä hakemaan museosta tavaraa ulos.

– Kun avasin oven, tajusin, että jos sinne menee, sinne myös sitten jää.

Palomies sanoi kirkkoherralle, ettei palavaan rakennukseen saa koskaan mennä.

– Lattia olisi pettänyt saman tien, ja olisin pudonnut sinne.

Palomiehet sammuttavat Oiva Paloheimon taiteilijakotia. Jussi Mansikka / Yle

Seuraava ongelma oli heti ovella. Tuuli vei tulipaloa pappilaa kohden.

– Olin ihan varma, että pappila palaa myös. Pappila on niin lähellä. Oli vielä kaikkein pahin sää, liekit olivat juuri pappilaa kohden. Pappilan katto oli täynnä kekäleitä. Pappilakin oli ihan kammottavan näköinen. Ajattelin, ettei se voi selvitä.

Kirkkoherra katsoi epäuskoisena tuhoa. Onneksi pelastuslaitos sai säästettyä pappilan.

Tältä palopaikalla näytti perjantaina aamulla. Anne Sirén / Yle

Vakuutus ei korvaa arvoa

Museorakennuksessa on täysarvovakuutus, mutta se ei korvaa tuhoja, eikä sillä saa uutta rakennusta.

– Kesälle oli varattu Paloheimo-ryhmiä. Ryhmät ovat nyt pappilassa koko ajan. Toivon, että ryhmät tulevat Vesilahteen. Oivan muisto ei häviä mihinkään.

Kirkkoherra Harri Henttinen kiittää työntekijöitä ja vapaaehtoisia, jotka ovat olleet yön ajan päivystämässä pappilassa vahtina.

– Kiitän kaikista osanotoista, mitä on tullut. Yhteisöllisyys on ollut voimakasta Vesilahdessa, kuten se on aina ollut.

