Taru Kivineva tekee miehelleen joulukalenterin joka vuosi: "Yhteinen historia ja huumori pulpahtavat pintaan kalenterien kautta"

Taru Kivineva teki Artturille ensimmäisen kalenterin vuonna 1994. Silloin hän lähetti sen poikaystävälleen armeijaan. Joulukalenteriperinne on jatkunut katkeamattomana siitä lähtien. Pauliina Jaakkola/Yle

Kauppojen joulukalenteritarjonta monipuolistuu, mutta myös itse tehdyillä kalentereilla on kannattajansa. Taru Kivineva on tehnyt miehelleen joulukalenterin joka joulu heidän yhdessäolonsa ajan.

Artturi Kivineva muistaa yhden joulukuun yli 20 vuoden takaa erityisen hyvin. Oli talvi vuonna 1994, hän oli RUK:ssa Lahdessa ja posti toi tyttöystävältä itse tehdyn joulukalenterin. Kivineva naurahtaa, että tupakaverit olivat siitä avoimen kateellisia.

Silloinen tyttöystävä, nykyinen aviopuoliso, Taru Kivineva muistelee, että oli saanut parhaalta ystävältään ohjeistusta, että armeijassa olevaa poikaystävää pitäisi ilahduttaa, joten hän otti neuvosta vaarin.

– Me tykättiin molemmat silloin Jasso-kissasta kertovasta sarjakuvasta. Niinpä tein Jasso-kissasta joulukalenterin, jonka lähetin Artturille armeijaan. Siitä se sitten alkoi.

Tämän vuotisen kalenterin teema on talvinen luonto. Pauliina Jaakkola/Yle

Joka vuosi uniikki kalenteri

Tänä jouluna Taru Kivinevan tekee miehelleen joulukalenterin jo 25. kerran. Vuosiin mahtuu monenlaista ideaa ja toteutusta. Sanomalehdestä leikattujen kuvien ja itse tehtyjen piirrosten lisäksi kalentereissa on ollut mm. musiikkia ja runoja.

– Meillä on samanlainen musiikkimaku ja yhteen kalenteriin laitoin luukkujen taa biisien nimiä. Artturi sitten kuunteli ne.

Artturi Kivineva kertoo, että he tapailivat seurustelun alkuaikoina levynvaihdon merkeissä. Niinpä kalenterissa olikin molempien suosikkibiisejä, varsinkin progea, yhteisen taipaleen varrelta.

– Runokalenterin kanssa väkersin muistaakseni aika kauan: laitoin runot paperilapuille, hienosti rullalle ja rusetilla kiinni, Taru Kivineva muistelee.

Yksi molempien suosikeista on ollut muotokalenteri. Joulukalenterin luukuista paljastui erimuotoisten lahjapakettien kuvia ja niistä piti arvata, mitä paketissa voisi olla. Jos arvasi oikein, saa kyseisen asian.

– En muistaakseni arvannut kuin yhden oikein, mutta tämä kuvaa juuri hyvin, sitä Tarun leikkisyyttä ja idearikkautta. Se näkyy myös perhe-elämässämme muutenkin, Artturi Kivineva kehuu.

Taru Kivineva on tehnyt miehelleen joulukalenterin joka joulu heidän yhteisen taipaleensa ajan. Pauliina Jaakkola/Yle

"Kyllä se pitää tehdä alusta lähtien itse"

Taru Kivineva tunnustaa, että joulukalenterin valmistuminen voi mennä viime hetkille ja joskus se on ollut valmis vasta joulukuun ensimmäisenä päivänä. Vaikka hän toisinaan tuskailee sen aloittamisen kanssa, ei kalenterin ostaminen kaupasta ole silti ollut vaihtoehto.

– Aloittaminen on joskus vähän rasittavaa, mutta sitten se kyllä vie mukanaan, kun alan tekemään. Sitten se on hirveän hauskaa.

Taru Kivineva naurahtaa, että kalenterit eivät ole olleet taiteellisesti suuria satsauksia, mutta hänelle on ollut tärkeää tehdä ne kokonaan itse. Perinteestä hän aikoo myös pitää kiinni jatkossakin.

– Ne syntyvät spontaanisti, eivätkä ole kovin viimeisteltyjä. Tällaisia persoonallisia ennemminkin, hän luonnehtii.

Kalenterin teko kuuluu jatkossakin Kivinevojen jouluperinteisiin. Vaikka kauppojen kalenteritarjonta on valtava: lapsille on kalentereita suklaasta leluihin, aikuisille monenlaisia hemmottelukalentereita ja lemmikeillekin omansa, on itse tehty kalenteri aina erityinen.

– En edes sellaiseen aio lähteä, että laittaisin vaikka laatikoita ja niihin jotain tavaraa. Kyllä se pitää tehdä alusta lähtien itse, kun niin on tähänkin asti tehty.

Taru Kivineva sanoo, että tekee kalentereita paitsi tekemisen ilosta, myös siksi, että joulu on perheelle tärkeä juhla.

–Sitä on mukava juhlistaa tällä tavoin. Ja onhan Artturi minulle tärkeä ihminen. Yhteinen historia ja huumori pulpahtavat pintaan näiden kalenterien kautta.