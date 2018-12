Kaasuautoja on rekisteröity tänä vuonna yli tuhat – ”Kun tajusin, että biokaasuautoja on olemassa, ostin heti sellaisen"

Natalie Helenius on tyytyväinen kaasuautoonsa.

Natalie Helenius on tyytyväinen kaasuautoonsa. Minna Rosvall / Yle

TurkuNuori nainen ajaa ripeästi Gasumin Turun tankkauspisteelle. Samaan aikaan toiselle puolelle tulee toinen auto. Onko kaasuautoilu näin tavallista, että tankille on lähes jonoa?

Natalie Helenius naurahtaa, että ei sentään. Syynä saattaa olla se, että tankkauspiste on huollossa lähipäivät, ja siksi autoja on nyt niin liikkeellä.

– Hankin kaasuauton vajaa kuukausi sitten. Kun tajusin, että biokaasuautoja on olemassa, ostin heti sellaisen. En halua, että autoiluni aiheuttaa paljon päästöjä.

Helenius kertoo tankanneensa autoaan noin viisi kertaa. Täydellä tankillisella hän ajaa 300–400 kilometriä. Ajaminen on sujunut hyvin, ja pakkasellakin auto on lähtenyt hyvin käyntiin, vaikka kylmä sää jännittikin tuoretta kaasuautoilijaa.

Olen pärjännyt kaasulla tähän asti, mutta voin vaihtaa tarvittaessa bensalle, etten jää tien päälle. Natalie Helenius

Natalie Heleniuksen kaltaisia uusia kaasuautoilijoita on koko maassa liikkeellä paljon. Kaasuautoilun suosio on lisääntynyt viime vuosina huimasti.Trafin tilastojen mukaan vuonna 2017 kaasuautojen ensirekisteröintejä tehtiin 433 kappaletta. (siirryt toiseen palveluun) Vuoden 2018 aikana autoja, joiden polttoaine on kaasu tai kaasu ja bensiini on ensirekisteröity noin 1100 eli kaksinkertainen määrä vuoteen 2017 verrattuna. (siirryt toiseen palveluun)

Natalie Helenius on yksi edelläkävijöistä. Hän noudattaa keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaa. Autoala ja valtio ovat solmineet Green deal -ilmastosopimuksen liikenteen päästöjen vähentämiseksi.

Kaasuautoilu osoittautui halvaksi

Tankkaaminen vaati aluksi harjoittelua. Natalie Helenius on yhä keskittyneen näköinen, kun hän asettaa kaasupistoolin huolellisesti kiinni autoon. Kääntyvä kiinnityslaite eroaa tavallisesta bensapistoolista. Sen jälkeen painetaan start-nappulaa. Vasta silloin kaasu alkaa virrata auton polttoainesäiliöön.

Heleniuksen auto voi käyttää myös bensiiniä, joten normaali bensan tankkausaukko on kaasuaukon vieressä, tavallisen polttoainekotelon kannen alla. On yleistä, että kaasuautoissa voi käyttää myös bensiiniä.

Natalie Helenius on jo tottunut kaasuauton tankkaamiseen. Minna Rosvall / Yle

– Ensimmäisellä kerralla tankkauspistooli pihisi ja suhisi. Pelkäsin, että se jotenkin posahtaa. Järjellä ajateltuna ei se posahda. Olen pärjännyt kaasulla tähän asti, mutta voin vaihtaa tarvittaessa bensalle, etten jää tien päälle. Tankkausasemia saisi olla enemmän ja myös Oulun yläpuolella, toivoo Helenius.

Kaasuautoilu on ollut siinäkin mielessä positiivinen asia, että rahaa on säästynyt.

– Jos tankkiin menee kaasua 25 eurolla, sillä ajaa 400 kilometriä, kertoo Helenius.

Kaasun tankkauksessa polttoaine lähtee virtaamaan vasta nappia painamalla. Minna Rosvall / Yle

Tuore kaasuautoilija toivoo, että valtion ja autoalan yhteinen tavoite kaasu- ja sähköautojen yleistymisestä toteutuu.

– Mieluummin vielä kaasu- kuin sähköauto, sillä biokaasu on ekologisempaa kuin sähkö. Biokaasu on sivutuote jostakin, sähkö ei ole, pohtii Helenius.

Kaasutaksi herättää asiakkaiden kiinnostuksen

Seuraavaksi tapaan taksinkuljettaja Sven Rogersin, joka on ajanut kaasuautolla pari viikkoa. Hän on törmännyt ihmisten uteliaisiin kysymyksiin. Hänen työautossaan on iso vihreä tarra, joka kertoo auton käyttävän kotimaista biokaasua.

– Auto lähtee liikkeelle samalla tavalla kuin bensa-autokin, mutta se on hiljaisempi. Asiakkaat kysyvät, toimiiko se yhtä hyvin kuin bensalla käyvä auto. Myös tankkausasemista on kysytty.

Rogersin mielestä ainoa asia, jota kannattaa harjoitella, on tankkaaminen. Hän kävi sitä läpi kaasuautoyrittäjän kanssa ennakkoon.

– Meillä oli harjoittelukappale, miten pistoolia käännetään ja väännetään. Olen pärjännyt kaasulla, vaikka bensavaihtoehtokin on tässä autossa olemassa. Vasta vuoron lopussa olen käynyt täyttämässä tankin uudelleen.

Taksinkuljettaja Sven Rogers osoittaa merkkiä, joka kertoo auton kulkevan kaasulla. Minna Rosvall / Yle

Kokenut yrittäjä toivoo lisää infoa kaasuautoista

Yrittäjä Deniz Söderström on ollut innostunut kaasuautoista jo vuodesta 2011 lähtien. Hän on joutunut jopa pettymään, kun kaasuautot eivät ole saaneet muita innostumaan. Valtion ja autoalan yhteinen tavoite kaasu- ja sähköautojen yleistymisestä saa hymyn Söderströmin huulille. Alalla on silti yhä haasteita.

– Suurin on yleinen tietämättömyys. Yhä jotkut kysyvät, voiko kaasuautollakin kulkea. Sähköautoja on nostettu hyvin esille, mutta kaasuautot ovat jääneet taustalle. Toinen haaste on tankkausasemaverkon laajentaminen. Uskon, että kysynnän kasvaessa myös tarjonta lähtee kasvamaan.

Yrittäjä Denix Söderström tankkaa yhtä takseistaan. Minna Rosvall / Yle

Tänä syksynä on puhuttu paljon autojen tuonnista, joka on virinnyt huimasti Ruotsin suunnasta. Söderström hankkii autoja asiakkailleen sekä Ruotsista että Saksasta. Hyvästä vireestä huolimatta hänen mielestään autoteollisuuden ja autokaupan pitää lähteä mukaan kaasuautobuumiin.

– Autoteollisuuden on panostettava aiempaa enemmän siihen, että mallivalikoimaa laajennetaan. Kotimaan autokaupoissa pitää tarjota kaasuautoja. Nykyään asiakkaalle myydään autokaupassa edelleen bensiini- tai dieselkäyttöistä autoa, ei kaasuautoa, kertoo Söderström.

Tankkausasemaverkko suosii etelän autoilijoita

Kaasuautojen tankkausasemien verkosto (siirryt toiseen palveluun) löytyy Gasumin verkkosivuilta. Asemia on 28, ja maantieteellisesti ne sijoittuvat suurten kaupunkien läheisyyteen.

Esimerkiksi keskellä Vakka-Suomea ja Pohjanmaata tankkausasemalle on pitkä matka. Puhumattakaan Pohjois-Suomesta tai Itä-Suomesta, jossa kaasuautoilu on todella hankalaa tankkausasemien puutteen vuoksi.

Kaasuautojen tankkausasemia löytyy varsinkin eteläisestä Suomesta. Yle

Uusia asemia on tulossa Gasumin mukaan lähivuosien aikana noin 35 kappaletta. Oulu on saamassa aseman keväällä 2019. Myös pääkaupunkiseudulle, Turkuun, Seinäjoelle ja Kuopioon on suunnitteilla asemia.

Yrittäjä Deniz Södeström odottaa asemien määrän lisääntyvän vauhdikkaasti.

– Uskon markkinoiden voimaan. Kysynnän kasvaessa myös asemia alkaa tulla lisää, pohtii Söderström.

Kaasuauton mittarista näkee bensan ja kaasun kulutuksen. Minna Rosvall / Yle

Onko kaasuauton hankkiminen kallista?

Yleinen ennakkoluulo on, että kaasuauto on kallis. Yrittäjä Deniz Söderström kumoaa ajatuksen. Hänen mukaansa kaasuauton hankintahinta on pienempien päästöarvojen vuoksi suunnilleen sama tai jopa vähäisempi kuin bensa-autolla. Selitys löytyy autoverotuksen järjestelmästä.

Trafin kaasuautosta kertovilla verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun) ollaan samoilla linjoilla. Siellä kerrotaan, että edullisin kaasuautomalli maksaa reilut 15 000 euroa ja kallein noin 43 000 euroa. Trafin mukaan kaasuauton arvioidaan säilyttävän jälleenmyyntiarvonsa kohtuullisen hyvin.

Yhä jotkut kysyvät, voiko kaasuautollakin kulkea. Sähköautoja on nostettu hyvin esille, mutta kaasuautot ovat jääneet taustalle. Deniz Söderström

Söderström toimii Kaasua tankkiin -yhdistyksessä (siirryt toiseen palveluun). Hän on sen perustajäsen. Yhdistyksen tavoite on jakaa tietoa kaasuautoista ja ottaa kantaa. Sen Facebook-sivuilla (siirryt toiseen palveluun) käydään autoihin liittyvää ajankohtaista keskustelua.

– Yhdistyksen toive on, että biokaasu säilyisi polttoaineena eli valmisteverovapaana. Tällä hetkellä se on sitä Suomessa, mutta Ruotsissa biokaasulle on laitettu veroa, ja tilanne on katastrofaalinen. Tästä syystä tankattava kaasu on Ruotsissa ylivoimaisesti Euroopan kalleinta, kertoo Söderström.

Onko kaasuauto vaarallinen?

Monet autoilijat, kuten tuore kaasuautoilija Natalie Heleniuskin, voivat vierastaa tai jopa pelätä kaasun lähtevän karkuun tankkauspistoolista tai vaikka autotallissa.

Yrittäjä Deniz Söderström rauhoittelee, että esimerkiksi onnettomuudessa kaasuauto on jopa bensiiniautoa turvallisempi.

– Metaani on kevyempää kuin ilma, joten se pakenee ylöspäin. Nestemäiset polttoaineet vuotavat maahan ja ovat siksi vaarallisia.

Trafin kaasuauton ominaisuuksia esittelevillä sivuilla (siirryt toiseen palveluun) kerrotaan, että sisätiloissa, kuten autotallissa, kaasu voi kerääntyä syttymiskelpoiseksi seokseksi, joten autotalliin kannattaa asentaa kaasuvuodosta kertova ilmaisin.

Kaasua jatkossa jopa veneen tankkiin

Yrittäjä Deniz Söderströmillä on lukuisia ideoita, miten kaasua voisi käyttää muun muassa maataloudessa. Hän on perustamassa omaa tankkausasemaa Paraisille. Se voisi avautua ensi kesänä. Hän kehittelee kaasun ottamista myös veneiden polttoaineeksi.

– Toivon, että ensi kesäksi saataisiin liikenteeseen suomalaisen veneveistämön alus kaasukäyttöisenä, visioi Söderström.

Yrittäjä on tottunut siihen, että rahoituksen hankkiminen kaasuhankkeisiin on ollut välillä vaikeaa. Tukirahoja on ollut paikoin vaikea saada, kun kaasuun polttoaineena ei ole löytynyt luottoa. Siksi autoalan ja valtion yhteinen tavoite suosia kaasu- ja sähköautoja lämmittää erityisesti hänen mieltään.