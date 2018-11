Tuhkarokolle altistuneiden etsintä jatkuu Pohjanmaalla – kotieristys on ainoa vaihtoehto, jos taudilta ei suostu suojautumaan vieläkään

Tuhkarokolle altistuneita on arviolta 150.

Tuhkarokolle altistuneiden etsintä ja rokottaminen jatkuu Pohjanmaalla. Rokottamaton esikoululainen on sairastunut tuhkarokkoon Luodossa. Altistuneita on arviolta 150, heistä on tavoitettu useita kymmeniä.

Uusia tapauksia tai epäilyjä ei perjantaina aamupäivällä ollut tullut tietoon. Tuhkarokon itämisaika on pitkä, jopa kolme viikkoa altistuksesta, joten uusia sairastapauksia voi alkaa näkyä ensi viikolla, sanoo Pietarsaaren johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström.

Lapsi on liikkunut tartuttavuusaikana päivystyksessä Kokkolassa sekä päiväkodissaan ja rukoushuoneella tilaisuudessa, jossa oli yli sata henkeä. Päivystyksessä samaan aikaan olleisiin aiotaan ottaa tai on jo otettu yhteys.

Rukoushuoneella olleista jo kymmenet ovat ottaneet yhteyttä tai heidät on tavoitettu muuten.

Sairastuneen lapsen perhe ja lähipiiri ovat ottaneet rokotteet. Ensi viikolla selvinnee, ovatko lapsen sisarukset saaneet tartunnan.

Päiväkodissa ja esikoulussa on noin kymmenen rokottamatonta. Heidät on saatu kiinni ja heille on annettu suojalääkettä. Sjöströmin mukaan taudilta voi välttyä, jos ottaa rokotteen kolmen vuorokauden sisällä tai vasta-aineet viikon sisällä altistumisesta.

Osa vanhemmista on tiettävästi kieltäytynyt rokotteesta yhä.

– Ja näin tulee varmasti olemaankin. Jos ei ole ennenkään ottanut, siihen on ollut jokin syy, sanoo Pietarsaaren johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström.

Hän sanoo, ettei Suomessa ole rokotepakkoa, vaikka epidemia uhkaisi. Tuhkarokko on kuitenkin tartuntatautilain mukaan yleisvaarallinen sairaus. Jos on altistunut sille eikä ota rokotetta tai immunoglobuliinia, lääkäri määrää kotieristykseen kahdeksi viikoksi siitä, kun tartuntaa levittävä on saanut oireita.

Niille joilla rokotukset ovat ottamatta, mutta jotka eivät ole altistuneet tuhkarokolle, järjestetään Kolpissa iltapäivisin ylimääräisiä rokotustilaisuuksia.

Poikkeuksellisen tarttuva sairaus

Sjöström näkee tilanteessa paikallisen epidemian riskin. Se voi uhata alueita, joilla on alhainen rokotuskattavuus. Hän ei kuitenkaan usko, että tuhkarokkoepidemia ulottuisi koko maahan.

Samoin arvioi THL, sillä rokotekattavuus tuhkarokkoa vastaan Suomessa on todella hyvä. Luodossa tilanne on toinen: siellä vain 75 prosenttia on rokotettu tuhkarokkoa vastaan.

Toisaalta rokotuskattavuus kertoo vain sinä vuonna syntyneiden lasten rokotuskattavuuden. Valtaosa vanhemmasta väestöstä on vielä sairastetun taudin suojassa.

– Ennen 1970-lukua syntyneet ovat tuhkarokon todennäköisesti sairastaneet, Kontio sanoo.

Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva sairaus. Se tarttuu muun muassa huoneilman välityksellä ja tartuntaan voi riittää samassa tilassa oleskelu.

Ensioireita ovat korkea kuume, silmätulehdus ja hengitystieoireet. Ihottuma alkaa 3-5 vuorokauden kuluttua ja kestää runsaan viikon. Tartunnasta ensioireiden alkuun kestää yleensä yhdeksästä yhteentoista vuorokautta.

