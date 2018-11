Pamela Tola pyrkii vapauttamaan seksin likaisuudesta – Swingers-elokuvan seksikellariin haettiin kokemuksia tosielämän parinvaihtajilta

Swingers-elokuvassa neljä pariskuntaa saapuu viehättävään maalaiskartanoon erilainen viikonloppu mielessä. Uusiin ihmisiin on tarkoitus tutustua lähemmin erityisesti talon seksikellarissa. Komedia tuuppaa enimmäkseen kiusaantuneet, parisuhteessaan ongelmissa uivat ihmiset täysin uuteen tilanteeseen.

Swingers on pitkän linjan näyttelijän Pamela Tolan ensimmäinen pitkä elokuva ja Tolalle iso merkkipaalu uralla. Näyttelijä on pyrkinyt kymmenen vuotta ohjaustöihin. Tola on itse käsikirjoittanut Niina Lahtisen kanssa Swingersin, joka perustuu tanskalaiseen hittielokuvaan.

Swingersillä on joitakin yhteisiä nimittäjiä Luokkakokous-komedioiden kanssa. Luokkakokous-elokuvat perustuvat myös tanskalaiselokuviin. Luokkakokouksen tuottaja Jesse Fryckman ja pääosanesittäjä Aku Hirviniemi ovat mukana myös Swingerisissä.

Tola ja Swingersin osatuottaja ja näyttelijä Janne Kataja ja eivät itse näe varsinaista siltaa elokuvien välillä.

– Jesse Fryckman tuottaa, mutta nämä ovat ihan eri genren elokuvia. Tämä on parisuhde ja ihmissuhde-elokuva, Luokkakokous oli enemmän riehakasta road movie -komediaa. Tässä ei ole samankaltaista alapäähuumoria ja seksiä, sanoo Kataja.

Swingersissä Janne Kataja ja Kiti Kokkonen esittävät kriisiin ajautunutta paria. Jaana Rannikko / Bronson Club

Irti seksin likaisuudesta ja irstaudesta

Katajan mielestä Swingersin keskiössä on parisuhteen kääntöpiste. Huumori syntyy nolostumisesta ja vaivaantumisesta.

Tola kertoo saaneensa vapaat kädet kehitellä elokuvaa. Ihan alkuun kaikki naispäähenkilöt kirjoitettiin uusiksi. Tola halusi samastuttavan tarinan, johon mahtuu komediaa ja tragediaa.

Parinvaihtoviikonloppuun mahtuu lapsettomuuden, ruuhkavuosikyllästymisen ja itsensä etsimisen teemoja. Ohjaaja haluaa myös käsitellä seksuaalisuutta vapautuneesti, osana tavallisten ihmisten elämää.

– Aina kun puhutaan seksuaalisuudesta, siihen liitetään irstaus, likaisuus ja rohkeus. Seksuaalisuuden pitäisi olla normaalia ja kuulua meidän aikuisten elämään luonnollisesti. Elokuvan tekemisessä seksuaalisuudesta ei pitäisi olla mitään kummaa, miksei siitä voi puhua ja tehdä komediaa hyvällä maulla.

Tosielämän parinvaihtajat neuvonantajina

Hahmoihin on haettu samastumispintaa myös tosielämän hahmoista. Esimerkiksi Katajan roolihahmoa on kirjoitettu oikeiden ihmisten kokemukset mielessä. Vaimonsa mukana parinvaihtoviikonloppuun saapunut mies yllättää sekä vaimon että itsensä omalla seksuaalisuudellaan.

Elokuvassa oli myös mukana oikeita parinvaihtajia avustajina. Kataja sanoo tutustuneensa Ivalo-rikosdraamasarjan kuvauksissa sattumalta parinvaihtajiin, jotka innostuivat tulemaan mukaan Swingersiin.

– He toimivat neuvonantajina elokuvassa. Huomasin myös juuri jonkun parinvaihtajan kommentoineen sosiaalisessa mediassa, että hän odottaa keskustelua elokuvasta parinvaihtajien keskuudessa.

Katajan mukaan Suomesta löytyy aktiiviset parinvaihtopiirit. Leireillä ja tapahtumissa kokoontuu satoja ihmisiä kerrallaan. Parinvaihtotapaamisissa harrastetaan esimerkiksi roolileikkejä ja teemoja. Vastaavanlaista nähdään myös elokuvassa.

Pamela Tola korostaa ohjaajana työyhteisön turvallisuutta ja hyvää ilmapiiriä. Anni Suikkanen / Bronson Club

Turvallinen ilmapiiri mahdollistaa näyttelijän heittäytymisen

Tola on ollut aktiivinen osanottaja elokuva-alan seksuaalista häirintää käsittelevässä keskustelussa. Ohjaajana hän kokee vastuuta työryhmän hyvinvoinnista ja ammattimaisuudesta niin kameran edessä kuin takana.

Seksiä ja seksuaalisuutta käsittelevän Swingersin kuvauksissa turvallisen ja ihmiset yksilöt huomioivan ilmapiirin luominen oli ensiarvoisen tärkeää, sanoo Tola.

– Uskon siihen, että turvallisessa ympäristössä pystyy näyttelijänä parhaiten heittäytymään. Luottamuksen ilmapiiri oli minulle tärkeä, joten uskon, että se näkyy elokuvassa.