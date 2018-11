Suomalaiset menettävät miljoonia euroja tilausansoihin – lakimies neuvoo, mitä tehdä jos näin käy

Tilausansat

Tilausansat ovat yksi kuluttajille suunnattujen huijausten muoto. KKV:n selvityksessä keskityttiin tilausansoihin, joissa kuluttaja on tilannut ilmaisen tai edullisen tuotenäytteen tai osallistunut kilpailuun tai arvontaan ja on samassa yhteydessä luovuttanut yhteystietonsa. Samalla hänet on sidottu sopimukseen, jonka perusteella hänelle aletaan lähettää tuotteita ja laskuttaa niistä.