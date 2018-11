Pihoilla pyörivät ja sopimattomasti käyttäytyvät turistit aiheuttavat harmaita hiuksia pohjoisessa – Inarin kunta laati matkailijoille ohjeet

InariPienessä pohjoisen kylässä puhe on paikallisten keskuudessa kääntynyt viime vuosina hyvin usein matkailijoihin, jotka pyörivät paikallisten ihmisten ikkunoiden alla, laskevat mäkeä maanteillä, kävelevät hiihtoladuilla – ja onpa kylällä liikkunut tarinoita siitäkin, että turistit olisivat käyneet tarpeillaan yksityisten ihmisten pihamailla.

Kun valitukset tämän tyyppisistä ja muista harmia aiheuttaneista tapauksista lisääntyivät, päätti Inarin kunta tarttua ongelmaan ja julkaista matkailijoille ohjeistuksen seudulla käyttäytymisestä (siirryt toiseen palveluun).

– Ajattelimme, että jotain täytyy tehdä. Päätimme "Arctic Outdoor – turvallisuutta ja terveyttä tunturista" -hankkeen tiimoilta laatia turvallisuusohjeistuksen matkailijoille. Halusimme kohdistaa ohjeistuksen juurikin tavallisille matkailijoille, emme safarityöntekijöille, kertoo Inarin kunnan Elinkeino&Kehitys Nordican kehittämiskoordinaattori Marja Männistö.

Turvallisuusohjeistuksessa kerrotaan sekä kuvin että sanoin esimerkiksi siitä, missä on luvallista ja turvallista liikkua, miten pakkasella tulee pukeutua, minne roskat kuuluvat sekä kannattaako auton rattiin hypätä itse vai ei.

– Matkailijat saavat ohjevihkoset hotellien ja muiden matkailuyritysten kautta. Ohjeistus löytyy myös netistä (siirryt toiseen palveluun), Männistö jatkaa.

Inarin kunnan Elinkeino&Kehitys Nordican kehittämiskoordinaattori Marja Männistö. Ritva Torikka / Yle

Turistit ikkunan takana

Inarilainen Matti Lehtola on tyytyväinen, kun matkailijat saavat nyt ohjeistuksen alueella käyttäytymisestä. Kun matkailijoiden määrä alkoi lisääntyä jokunen vuosi sitten Inarin kylällä, sekä Lehtolan että monien muiden pihoilla alkoi pyörimään matkailupalveluja etsiviä turisteja.

Eräänä talvisena iltana Lehtola ja hänen vaimonsa Aino hätkähtivät, kun turistit kurkistelivat ikkunasta sisään.

– Istuin pöydän ääressä lähellä ikkunaa. Täytin ristisanaa. Aino oli olohuoneen puolella ja luki jotain. Oli pimeää. Yhtäkkiä huomasin, että ikkunassa on jotakin. Siellä oli ihmisen päitä, yksi, kaksi, kolme, neljä. Sanoin Ainolle, että täällä on ihmisen päitä täällä pimeällä puolella taloa. Aino sanoi, että niin on täälläkin, Matti Lehtola muistelee.

Inarilainen Matti Lehtola yllättyi, kun näki talonsa ikkunan takana ihmisten päitä. Kirsti Länsman / Yle

Aluksi pihalla käynyt kuhina ja hangessa kahlaavat turistit pyörillä kulkevine matkalaukkuineen olivat pariskunnan mielestä huvittavaa seurattavaa, mutta pian asia alkoi kyllästyttämään. Pihalla pyöri vieraita ihmisiä tuon tuosta.

Matti Lehtolan mielestä ongelmaan olisi paras ratkaisu se, että matkailupalvelujen myyjät ohjeistaisivat asiakkaitaan paremmin.

– Parempi opastus auttaisi. Matkailuyrittäjät voisivat opastaa heitä, antaa selvät ohjeet, Lehtola pohtii.

Matkailijat ovat tyytyväisiä ohjeisiin

Aasialaisnuorten ryhmä, neljä nuorta naista ja yksi nuori mies Taiwanista sekä yksi nuori mies Japanista, ovat tutustumassa saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen Inarissa. Saamelaiskulttuuri onkin yksi niistä asioista, joihin he halusivat Inarin matkallaan tutustua. He olivat löytäneet netistä tiedon Sajoksen opastuskierroksista. Muutoin he kertovat löytäneensä aiheesta tietoa hyvin niukasti.

Ryhmä oli varannut matkansa ja majoituksensa netin kautta.

– Me olemme opiskelijoita, joten meidän matkabudjettimme on aika tiukka. Olemme varanneet kaikki majoitukset netistä Airbnb:n kautta, kertoo taiwanilainen Ling Chen.

Ling Chen ja hänen ystävänsä tulivat katsomaan revontulia ja lunta sekä tutustumaan saamelaiskulttuuriin. Revontulia he onnistuivat näkemään, mutta lunta eivät. Saamelaisista he saivat tietoa kulttuurikeskus Sajoksesta sekä Saamelaismuseo Siidasta. Ritva Torikka / Yle

Nuoret eivät olleet aiemmin nähneet Inarin kunnan laatimaa, matkailijoille tarkoitettua ohjeistusta. He olivat iloisia saadessaan kuvitetut ohjeet käteensä.

– Erityisesti liikennettä ja ympäristöä koskevat ohjeet ovat hyödyllisiä. Ohjeissa kerrotaan, miten pukeutua erilaisissa sääolosuhteissa sekä selvennetään, mitä meidän pitää ottaa huomioon, kun olemme täällä Inarissa. Koska täällä on hyvin pimeää, on hyvä käyttää heijastinta, toteaa Chen tutkiessaan ohjevihkosta.

– Ohjeet ovat mielestäni todella hyödylliset, ja tarpeen, jatkaa Chen tyytyväisenä.

Chenin ja hänen ystäviensä mielestä kaikkien matkailijoiden pitäisi saada ohjeistus käsiinsä, koska netistä ei juurikaan löydä tietoa näistä asioista.

Ling Chen kertoo, että he eivät löytäneet netistä kovinkaan paljon tietoa Inarista ja saamelaisuudesta. Ritva Torikka / Yle

Ohjeistuksen kääntäminen on helppoa tarpeen mukaan

Inarin kunnan ohjeistus matkailijoille on käännetty kolmelle kielelle: englanniksi, saksaksi ja kiinaksi. Kehittämiskoordinaattori Marja Männistö kertoo, että nämä kielet on valittu vihkoseen, koska ne ovat ovat olleet mukana Arctic Outdoor -projektissa.

– Näiden kolmen kielen kielialueet kattavat aika suuren osan matkailijoiden määrästä.

Tulevaisuudessa on odotettavissa, että myös muilta kielialueilta matkaa yhä enemmän ihmisiä Pohjois-Lappiin. Ohjeistusta onkin tarkoitus täydentää tarpeen mukaan.

– Meillä on tarkoitus käännättää ohjeet myös muille kielille sitä mukaa, kun on tarpeen, Männistö kertoo.

Ohjevihkonen muistuttaa matkailijoita muun muassa kunnioittamaan paikallisia. Arctic Outdoor -projekti

Taiwanilaisia nuoria nauratti ohjeiden yksinkertainen kiinan kieli, sillä heidän oma kielensä muistuttaa enemmän perinteistä kiinaa. Yhtä kaikki he olivat kuitenkin iloisia ja tyytyväisiä siitä, että saattoivat lukea ohjeet omalla kielellään. Nuorten mielestä ohjeet pitäisi kääntää myös muille kielille.

– Ehdotan, että tietoa tarjottaisiin myös esimerkiksi japaniksi ja koreaksi. Kun olemme olleet Rovaniemellä ja täällä Inarissa, niin olemme huomanneet, että saamme tietoa englanniksi ja kiinaksi, mutta emme japaniksi. Ja miksipä ohjeita ei voisi julkaista myös espanjaksi ja muilla kielillä, koska matkailijat kuitenkin lisääntyvät koko ajan, pohtii taiwanilainen Ling Chen.

Myös paikallisten toivotaan tutustuvan erilaisiin kulttuureihin

Inarin kunta on halunnut ohjeistuksellaan vastata paikallisten ihmisten huoliin kertomalla matkailijoille, että paikallisia tulee kunnioittaa. Toisaalta kunnan taholta toivotaan, että myös paikalliset saisivat matkailusta positiivisia kokemuksia.

Kun pienten kylien pienissä ruokakaupoissa pyörii paljon ihmisiä, on luonnollista, että se voi harmittaa paikallisia. Asiasta voi kuitenkin myös hyötyä, muistuttaa Marja Männistö.

– Matkailijoiden lisääntymisen vuoksi myös kauppojen valikoima kasvaa, sillä tavalla asiassa on myös paljon hyviä puolia.