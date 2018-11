Supercalifragilisticexpialidocious – Maija Poppanen palaa valkokankaalle

Mustan sateenvarjonsa avulla pilviverhojen uumenista maanpinnalle liitelevä nuori nainen laukkuineen – tämä lienee ikonisin kuva eriskummallisesta lastenhoitajasta Maija Poppasesta, joka taikakeinojensa avulla pistää Banksin eli Pankin perheen asiat (epä)järjestykseen.

Robert Stevensonin Maija Poppanen (Mary Poppins, 1964) kuuluu elokuvataiteen klassikoihin, joka voitti viisi Oscaria ja joka kuuluu myös Yhdysvaltojen National Film Registryyn.

Animaatiota ja live-elokuvaa yhdistelevän musikaalin erikoistehosteita ihasteltiin jo sen ilmestymisaikana, ja Maija Poppasen jälkituotantoon käytettiinkin aikaa peräti yksitoista kuukautta.

Disney-yhtiön tuottama elokuva teki pääosaa esittäneestä Julie Andrewsista yhden aikakautensa suosituimmista näyttelijöistä ja myös Maija Poppasen lauluista, kuten Chim Chim Chereestä, muodostui klassikoita.

Maija Poppanen (1964). Cinema Publishers Collection

Pingviinitkin ovat palanneet

Nyt, 54 vuoden jälkeen valkokankaille palaa niin ikään Disneyn tuottama Maija Poppasen jatko-osa, Maija Poppasen paluu (2018). Elokuvaa tähdittää Emily Blunt, joka on esiintynyt muun muassa Denis Villeneuven Sicariossa (2015). Banksin perheen lapset ovat kasvaneet aikuisiksi ja heillä on jo omiakin lapsia. Sitten kuvioihin astuu jälleen Maija Poppanen.

Kuten alkuperäiselokuvassakin, jatko-osassa on runsaasti fantasiaa ja tanssinumeroita. Siinä nähdään myös originaalielokuvan kuuluisat pingviinit.

– Uusi versio on matka nostalgiaan ja kunnioittaa alkuperäistä. Olemme kuitenkin tekemässä jotakin uutta. Mielestäni kyse on elokuvasta, joka on täynnä tunnetta ja iloa, Emily Blunt on todennut.

Maija Poppasen paluussa nähdään myös Meryl Streep. Elokuva saa ensi-iltansa Yhdysvalloissa joulukuun loppupuolella.

Lähteet: Reuters