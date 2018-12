Maahanmuuton vastustajien uusi ryhmä on koonnut yhteen odineita, perussuomalaisia ja natseja – Suljetusta Facebook-ryhmästä löytyi kolme kansanedustajaa

Kansallismielisten liittoumaksi itseään kutsuvalla ryhmittymällä on parinkymmenen hengen aktiivijoukko. Sen pyörittämässä suljetussa Facebook-ryhmässä on tuhansia jäseniä.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Kansallismielisten suljetussa Facebook-ryhmässä käydään vilkasta keskustelua.

Hiljattain ajatuksia on vaihdettu muun muassa islamin haitallisuudesta, ihmetelty mitä suomalaisnaiset näkevät irakilaismiehissä ja juhlittu tutkimustulosta, jonka mukaan Suomi on EU:n rasistisin maa.

Välillä tunteet ovat ryhmässä läikähtäneet. Tähän tapaan:

“Matut vitt**n Suomesta."

“Sisällissota?”

“Tässä ei ole muuta ratkaisua, kun joko menettää tämä maa mutiaisille taikka lähteä suvakki- ja matujahtiin.”

Ryhmässä on kritisoitu maahanmuuttoa myös asialliseen sävyyn, mutta jotkut viestit ovat avoimen rasistisia.

Facebook-ryhmästä vastaa Kansallismielisten liittoumaksi itseään kutsuva ryhmittymä. Se on jälleen yksi yritys koota Suomen maahanmuutto- ja islamvastaiset voimat yhteen.

Aiemmat yritykset ovat kaatuneet eri ryhmien näkemys- ja henkilöristiriitoihin.

Äärioikeistotutkija Tommi Kotonen Jyväskylän yliopistosta kuvailee Kansallismielisten liittoumaa "vastajihadistiseksi" järjestöksi, jossa on mukana myös äärioikeistolaisia toimijoita.

– Julkilausumien perusteella ideologia vaikuttaa aika kapealta. Porukkaa yhdistää lähinnä islamvastaisuus, Kotonen sanoo.

Yle selvitti, keitä liittoumaan kuuluu ja mitkä ovat sen tavoitteet. Liittoumalla on noin 20 hengen ydinporukka. Siihen kuuluu aktiiveja monista jo aiemmin tunnetuista nationalistisista ryhmistä.

Liittouma pyrkii ohjaamaan “kansallismielisestä aktivismista” kiinnostuneita sopiviin ryhmiin ja yhdistyksiin. Se kuvailee itseään kansallismielisten ilmoitustauluksi. Tavoitteena on luoda yhteistyöverkosto, jossa kootaan ihmisten “tietotaidot ja välineet” yhteen “isänmaan hyväksi”.

Esimerkkejä liittouman järjestämästä aktivismista ovat mielenosoitukset ja seminaarit. Se on myös vastustanut äänekkäästi YK:n siirtolaisuussopimusta.

Liittoumaa ideoi alun perin katupartiojärjestö Soldiers of Odinin (SoO) keulahahmo Mika Ranta. Hän on aiemmin kertonut olevansa kansallissosialisti. Ranta vetäytyi myöhemmin liittoumasta, koska sen jäsenmäärän kasvu oli hänen mielestään liian hidasta.

Suojelupoliisin mukaan Odinin sotilaiden alkuperäinen ideologia on avoimen äärioikeistolainen (siirryt toiseen palveluun), mutta järjestö muutti julkikuvaansa maltillisemmaksi rekisteröidyttyään yhdistykseksi vuonna 2016.

Kansallismielisten liittoumaksi itseään kutsuvan ryhmittymän ydinjoukkoon kuuluu Soldiers of Odinin jäseniä. Kristiina Lehto / Yle

Yle uutisoi maanantaina, että monilla odineilla ja uusnatsistisen Pohjoismaisen Vastarintaliikeen (PVL) näkyvimmistä jäsenistä on väkivaltarikostaustaa.

Tässä jutussa puolestaan kerrotaan, kuinka odineista on tullut vähintään henkisellä tasolla PVL:n tukijärjestö. Heitä on alkanut näkyä entistä enemmän toistensa mielenosoituksissa.

Näin tapahtui esimerkiksi äskettäin Helsingin Puhoksen ostoskeskuksella. Jälkeenpäin odinit kiittivät erikseen PVL:n jäseniä katupartiointiin osallistumisesta.

Vaikka odinpomo Mika Ranta jätti Kansallismielisen liittouman, sen ydinryhmään kuuluu yhä Ylen tietojen mukaan ainakin kaksi aktiivista odinia. Toinen heistä on järjestön paikallisosaston johtaja.

Ylen tietojen mukaan ainakin yksi liittouman avainhenkilö tukee natsijärjestö PVL:ää.

Liittouman avainhenkilöihin lukeutuu myös nykyisiä ja entisiä perussuomalaisia sekä islaminvastaisen Finnish Defence Leaguen (FDL) ja kansallismieliseksi itseään kuvailevan Suomen Sisun johtoa.

Yle on aiemminkin uutisoinut perussuomalaisten yhteyksistä Finnish Defence Leagueen. Tuolloin ainakin yksi FDL:ssä toiminut perussuomalainen sai lähtöpassit puolueesta.

Suomen Sisuun perussuomalaisilla on tiiviit välit. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on Sisun kunniajäsen ja kansanedustaja Olli Immonen Sisun puheenjohtaja.

Sisun päämääränä on suojella Suomen kansallista yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta sekä kiintymystä suomalaisuuteen. Järjestö on kieltänyt olevansa rasistinen.

Kansallismielisten liittoumalla on siis ydinryhmä, joka organisoi käytännön toimintaa. Lisäksi se ylläpitää suljettua Facebook-ryhmää, johon kuuluu yli 4 000 jäsentä.

Perussuomalaisilla on vahva edustus liittouman ydinryhmässä ja Facebook-ryhmässä.

Liittouman aktiiveihin kuuluu ainakin puolueen kahden paikallisjärjestön hallituksen jäsen. Lisäksi mukana on ainakin kaksi viime vuoden kuntavaaleissa ehdolla ollutta perussuomalaista.

Facebook-ryhmässä on jäseninä lukuisia perussuomalaisten paikallisjärjestöjen aktiiveja, joista osa on myös kaupunginvaltuutettuja. Lisäksi jäseninä on ainakin kaksikymmentä henkilöä, jotka perussuomalaiset on nimennyt ehdokkaaksi ensi kevään eduskuntavaaleihin. Puolue on nimennyt jo valtaosan ehdokkaistaan.

Ryhmään kuului Ylen tehdessä juttua myös kolme perussuomalaisten kansanedustajaa: Juho Eerola, Mika Niikko ja Mika Raatikainen. Eerola on puolueen kolmas varapuheenjohtaja.

Muiden eduskuntapuolueiden kansanedustajia ei ryhmässä ollut.

Yle pääsi keskusteluryhmään luomalla Facebookiin maahanmuuttovastaisen valeprofiilin. Tätä poikkeuksellista tiedonhankintatapaa käytettiin, koska se oli ainut tapa saada tietoa ryhmän jäsenistä ja keskustelujen sisällöstä.

Kuka tahansa voi liittää Facebook-kaverinsa suljettuun ryhmään. Kutsun saanut voi halutessaan katsoa ryhmän sisältöä, ennen kuin tekee päätöksen ryhmään liittymisestä. Ryhmästä voi erota koska tahansa.

Niikon ja Raatikaisen mukaan he eivät itse pyytäneet ryhmään pääsyä, vaan toinen henkilö liitti heidät jäseniksi. Eerola ei muistanut, liittikö joku hänet mukaan vai hyväksyikö hän kutsun ryhmään.

Raatikainen poistui ryhmästä Ylen otettua häneen yhteyttä. Eerola ja Niikko ovat yhä mukana ryhmässä. Kukaan kolmikosta ei ole kirjoittanut mitään ryhmään.

Perussuomalaisten kansanedustajat Juho Eerola (vas.), Mika Raatikainen ja Mika Niikko. Jarno Kuusinen / AOP, Perussuomalaiset, Jussi Nukari / Lehtikuva

Niikko sanoi lukeneensa Ylen yhteydenoton jälkeen Facebook-ryhmässä jaettuja keskusteluja mutta ei kommentteja. Hän ei huomannut mitään erikoista.

– Jaettujen uutisten perusteella en lähtisi tuomitsemaan ryhmää. Pitää olla foorumeita, joissa sanan- ja ilmaisunvapaus toteutuu, koska yhteiskunnassa ei anneta kaikenlaisille mielipiteille tilaa. On vaan hyvä, että ihmiset pääsevät jakamaan tuntojaan. Kaikilla on oikeus ilmaisunvapauteen, kunhan lakia ei rikota, Niikko sanoo.

Kansallismielisten liittouman aktiiveissa on Soldiers of Odinin ja ja Finnish Defence Leaguen johtoa. Eerola kertoo suhtautuvansa näihin järjestöihin melko neutraalisti.

– Perussuomalaiset ei puolueena tee yhteistyötä näiden järjestöjen kanssa, mutta jotkut jäsenemme varmasti tuntevat puolin ja toisin, Eerola kirjoittaa sähköpostitse.

Perussuomalaiset on kieltänyt kautta linjan yhteydet äärijärjestöihin (siirryt toiseen palveluun) ja etenkin Pohjoismaiseen Vastarintaliikkeeseen. Silti yhtymäkohtia löytyy.

Viime kesänä ryhmä Kansallismielisen liittouman aktiiveja kävi Eerolan vieraana eduskunnassa.

Ylen tietojen mukaan yksi vierailijoista tukee avoimesti Pohjoismaista vastarintaliikettä. Hän on julkaissut Facebook-profiilissaan kuvia PVL:n tunnuksista ja lentolehtisistä.

Samanniminen henkilö on myös kirjoittanut artikkelin uusnatsien nettisivuille. Täyttä varmuutta ei ole, onko kyseessä sama henkilö.

Eerola kertoo muistavansa kyseisen miehen jo vuosien takaa kotikaupungistaan Kotkasta, mutta ei tiennyt tämän tunnustavan PVL:n värejä.

– En tiennyt, mutta en ole yllättynyt, Eerola toteaa.

– Tapaamisen tarkoitusta tai sisältöä en sen suuremmin muista. Eniten puhuttiin ehkä maahanmuuttotilanteesta ja perussuomalaisissa vuotta aiemmin tapahtuneesta hajaannuksesta.

Eerola kertoo pyrkivänsä tapaamaan jokaisen ihmisen, joka haluaa vierailla hänen luonaan eduskunnassa.

Yle kävi juttua varten läpi kansanedustajien luona vierailleiden tietoja noin vuoden ajalta. Muita tunnettuja natsivieraita ei vierailijalistoilta löytynyt.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio sanoo, että kansanedustajilla ei ole velvollisuutta tarkistaa eduskunnassa vierailevien ihmisten taustoja etukäteen.

– Toinen kysymys on, miten heillä olisi siihen mahdollisuus, Rauhio sanoo.

– Eduskunnassa saa käydä. Taustaselvitys tehdään, jos tänne tulee töihin, Rauhio selvittää.

Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen seisoi kesällä 2015 uusnatsien kanssa Eugen Schaumanin haudalla. Ruutukaappaus Olli Immosen Facebook-sivuilta / Yle

Juho Eerola joutuu kommentoimaan PVL:ään liittyvää asiaa jo ainakin toista kertaa kansanedustajan urallaan. Vuonna 2011 kävi ilmi, että Eerolan tuolloinen avustaja Ulla Pyysalo oli hakenut PVL:n jäsenyyttä.

Pyysalo perusteli hakemusta sillä, että oli pettynyt valtaeliitin toimintaan.

Kohun jälkeen Pyysalo aikoi ensin erota avustajan tehtävästään, mutta ei lopulta eronnutkaan.

Eerolan mielestä olisi ollut mieletöntä erottaa Pyysalo puolueesta vain, koska “hän oli tullut järkiinsä”. Pyysalo päätti lopulta olla liittymättä natsijärjestöön.

Aiemmin perussuomalaisista myös kansanedustaja Olli Immonen on kiistänyt epäilyjä PVL-yhteyksistä.

Immonen seisoi kesällä 2015 Porvoossa PVL:n uusnatsien kanssa Eugen Schaumanin haudalla muistotilaisuudessa. Sen järjestivät Suomen Sisu ja kansallismielinen verkkolehti Sarastus. Immonen on Sisun puheenjohtaja.

Palataan takaisin Kansallismieliseen liittoumaan. Siinä on mukana myös entisiä perussuomalaisaktiiveja.

Tunnetuin heistä on liittouman tiedotuksesta vastaava Terhi Kiemunki. Hänet tuomittiin vuonna 2016 sakkoihin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Puoluehallitus erotti Tampereen perussuomalaisten puheenjohtajana toimineen Kiemungin puolueesta. Hän sai lähtöpassit myös eduskunta-avustajan tehtävästään.

Tampereen perussuomalaisten hallitus vastusti puoluehallituksen erottamispäätöstä. Samoja Tampereen perussuomalaisten tuolloisia hallituksen jäseniä on nyt mukana Kansallismielisten liittoumassa.

Kansallismielisten liittouma perustettiin vuonna 2016. Kiemungin mukaan se rekisteröidään yhdistykseksi piakkoin.

Kiemunki kertoo, että liittouman tarkoitus on tarjota kansallismielisille tapa vaikuttaa asioihin parlamentaarisuutta kevyemmin. Hänen mielestään Suomessa on alettu viime vuosina suhtautua ikävästi isänmaallisiin.

– Sävy on aina syyttävä, jos on ylpeä suomalaisuudesta eikä hyväksy nykyistä politiikkaa. Maahanmuuttajia ei pidä syyttää maahanmuuttopolitiikasta. Pitäisi saada neutraali dialogi aikaiseksi, Kiemunki sanoo.

Perussuomalaisista vuonna 2017 erotettu Terhi Kiemunki vastaa uuden maahanmuuttovastaisen ryhmittymän viestinnästä. Terri Niemi / Yle

Liittouman ensimmäinen näkyvä tempaus oli kesällä 2018 Turun terroriteon uhrien muistoksi pidetty 188-Kukkavirta-kulkue.

Kiemunki johti kulkuetta. Heti hänen takanaan marssi joukko PVL:n uusnatseja. Tapahtumaan osallistui myös perussuomalaisia, ja muistopuheen piti perussuomalaisten paikallisjärjestön hallituksen jäsen.

Natseilla oli oma marssinsa ennen liittouman kulkuetta.

Kiemunki kertoo, että liittouma pyysi natseilta apua oman kulkueensa järjestäytymiseen.

– Se oli aika luonnollista, Kiemunki sanoo.

Kansallismielisten liittouman Facebook-ryhmässä on jaettu natsijärjestön sivuilleen kirjoittamaa sisältöä. Viime vuonna liittouma antoi sosiaalisessa mediassa tukensa uusnatsien Tampereella järjestetylle mielenosoitukselle.

Se pidettiin muutama kuukausi sen jälkeen, kun Pirkanmaan käräjäoikeus oli määrännyt PVL:n lakkautettavaksi. Parhaillaan PVL hakee valituslupaa asiassa korkeimmalta oikeudelta.

Voiko liittouma tehdä yhteistyötä PVL:n kanssa?

– Voimme. Me olemme avoimia kaikille. Emme kiellä osallistumista emmekä kysele järjestötaustaa. Pidän siitä, että puhutaan ihmisinä ihmisille, eikä tuomita ketään sen mukaan, mihin hän kuuluu. Eli kyllä PVL:ään kuuluva henkilö, jos käyttäytyy asiallisesti, voi tehdä meidän kanssa asioita.

Voisiko PVL:n jäsen tulla aktiiviksi teidän ryhmään?

– Todennäköisesti joo.

Lue myös:

Ylen selvitys paljastaa: Jopa kahdella kolmesta natsijärjestö PVL:n ja Soldiers of Odinin näkyvimmistä suomalaisjäsenistä on rikostaustaa

Yle selvitti: Uusnatsit valmistautuvat järjestönsä lakkauttamiseen kulisseissa – puoluesuunnitelmia, hyväntekeväisyyttä ja yhteistyötä odinien kanssa