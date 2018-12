Ihanaa, kuukauden päästä joulu on jo ohi! Pappi: “Jos olisin rikas, palkkaisin työttömän kollegan hoitamaan kauneimmat joululaulut”

Tapasimme kaksi joulun ammattilaista, joille joulu on pakkopullaa.

Virolahden kappalainen Anne Koivunen saa väristyksiä aina, kun Hoosianna Daavidin poika -laulun kertosäe alkaa. Ne eivät tule liikutuksesta tai ihastuksesta.

– Hoosiaaaanna, hoosiaaaanna! Se kyllästyttää. Sitä jankataan ja venytetään loputtomiin. En pidä sellaisesta jankkauksesta missään laulussa, Anne Koivunen sanoo.

– Jos olisin rikas, palkkaisin työttömän kollegan hoitamaan kauneimmat joululaulut, Koivunen sanoo.

Pappi Anne Koivunen ei kuuntele vapaaehtoisesti joulumusiikkia. Anne Koivusen kotialbumi

Anne Koivunen on pappi, joka ei välitä joulusta. Siitä huolimatta tai juuri sen vuoksi hän on tänäkin jouluna töissä ja vetää aattona kaksi hartautta päivällä ja vielä yhden yöllä Haminan seurakunnan alueella. Hän itse ei vietä joulua mitenkään erityisesti.

Pappi puhuu sydämestä, mutta ei hehkuta

Vaikka Koivunen ei joulusta välitäkään, hän on silloin töissä hyvällä mielellä. Hartauksien pitäminen on aina mukavaa. Kirkossa joulun sanoma ja siihen liittyvät Raamatun lauseet ovat kaikille tuttuja. Haaste on siinä, että keksii saarnaan jotakin tuoretta ja koskettavaa sanomista.

Joululta on vaikea välttyä kaupoissa.

– En esitä jouluihmistä tai puhu sellaista, mikä ei tule sydämestä, vaan pidän puheen asioista, jotka ovat minulle aidosti tärkeitä. Enkä takuulla hehkuta joululauluja, Koivunen lupaa.

Yhdestä joululaulusta hän voi melkein sanoa pitävänsä. Se on ruotsalaisen Carola Häggkvistin levyttämä Himlen i mitt famn, joka on ilmestynyt suomeksi nimellä Taivas sylissäni.

Riisi mieluummin sushina kuin puurona

Joulua karsastava pappi on kummajainen. Moni ei oikein keksi, mitä sanoisi, jos asia tulee ilmi keskustelussa.

Anne Koivunen ei ole koskaan pitänyt joulusta. Hän muistuttaa, että yksinäisille ihmisille joulu voi olla todella ahdistavaa aikaa.

– Olen surullinen ja melkein vihainen heidän puolestaan kaiken perhehössötyksen keskellä.

Riisipuuro: joidenkin jouluun se kuuluu ehdottomasti, toiset ihmettelevät, onko se ruokaa laisinkaan. Henrietta Hassinen / Yle

Koivunen itse suojautuu juhlakaudelta elämällä joulun alla mahdollisimman tavallista arkea. Jouluruokaa hän syö, jos tarjotaan, mutta ei väsää sitä kotona. Joulun alla papilla on ohjelmassa paljon puurojuhlia.

– Syön riisin mieluummin sushissa tai oikein tehtynä risottona. Riisipuuro makealla luumukiisselillä höystettynä ei ole mielestäni ruokaa, vaan makeasta pitävien herkkua. Otan näön vuoksi pari ruokalusikallista.

Koivusen mielestä parasta joulussa on se hetki, kun se on ohi. Silloin pappi pääsee oikeasti nauttimaan pimeän ajan rauhasta.

Kanttori veivaa joululauluja koko kevään

Kanttori Elina Haaviston vuodenkierrossa käsillä on nyt karmein aika vuodesta.

– Voisipa olla jossakin karussa kuukauden päivät. Joulunaika ei ole lainkaan minun juttuni. Joka paikassa raikaa samat tiptapit, Haavisto sanoo.

Ilomantsissa asuva Haavisto työskenteli 27 vuotta kanttorina seurakunnassa, mutta on nykyisin musiikin ja teatterin sekatyöläinen. Kanttorina joulumusiikki pursusi välillä ulos korvista.

Joidenkin mieleen joulu hiipii jo juhannuksena, marraskuun jälkeen sitä ei voi enää välttää.

– Kai se on hieno homma, jos kauneimmat joululaulut jotakuta liikuttaa. Itse en kaipaa minkään valtakunnan joulukonsertteja, Haavisto sanoo.

Joululauluista hän ei silti pääse eroon. Haaviston vetämä Carmeninae-kuoro työstää parhaillaan joululevyä, joka valmistuu vasta ensi vuoden jouluksi. Se tarkoittaa, että Haavisto veivaa joululauja kuoronsa kanssa vielä koko kevättalven.

– Voitko kuvitella!

Juhannuksena se jo hiipii

Haaviston jouluperinteisiin kuuluu kuitenkin joulukorttien teko. Ne hän tekee tapaninpäivänä valmiiksi seuraavalle vuodelle, ettei joudu joulun alla vahingossakaan fiilistelemään korttipajassa.

– Toivon kyllä vilpittömästi sen hyvän joulun ja uuden vuoden niille ihmisille, joille kortin lähetän, Haavisto sanoo.

Muille Haavisto suo joulunajan tunnelmoinnin ongelmitta, mutta yrittää itse “vain kestää sen läpi”. Sitten koittaa huoleton kevätkausi, mutta jo juhannuksen jälkeen saattaa mieleen juolahtaa: no niin, kohta on taas joulu.