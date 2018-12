Kuluttajariitalautakunta: Tieto numerotiedustelun hinnasta on annettava heti puhelun alussa – yksi soitto voi maksaa lähes 30 euroa

Eteläsuomalainen mies järkyttyi, kun hän sai puhelinlaskun viime vuoden kesäkuussa. Laskussa veloitettiin yli 73 euroa viidestä soitosta 118-numeropalveluun.

Hieman yli minuutin mittaisen puhelun hinta oli yli kymmenen euroa ja vajaan kolmen minuutin puhelu maksoi lähes 20 euroa.

Mies oli käyttänyt palvelua vuosia aiemmin, joten hän tiesi, että soittamisesta aiheutuu kuluja. Nyt taksa oli kuitenkin hänestä kohtuuton eikä siitä ilmoitettu etukäteen.

Sopua hinnan kohtuullistamisesta ei Fonectan kanssa löytynyt, joten mies valitti kuluttajariitalautakuntaan (siirryt toiseen palveluun).

Numeropalveluiden nykyisiä hintoja on koottu jutun loppuun.

Fonecta: Asiakkaat arvostavat nopeutta

Fonectan vastineen mukaan yhtiö on tehnyt tietoisen päätöksen siitä, että hintoja ei ilmoiteta puhelun alussa. Fonecta katsoo asiakkaiden arvostavan eniten palvelun nopeutta.

Yhtiö ilmoitti, että hinnat on kerrottu kaikissa niissä kanavissa, joissa se mainostaa palveluitaan. Hinnat voi tarkistaa myös netissä tai soittamalla maksuttomaan palvelunumeroon.

Kuluttajariitalautakunta oli yksimielisesti sitä mieltä, että tämä ei riitä. Mainostaminen on eri asia kuin sopimuksen tekeminen, tässä tapauksessa soittaminen palvelunumeroon.

Fonectan olisi tullut antaa kuluttajalle tieto palveluhinnastosta puhelun alussa. Kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg

– Kuluttajansuojalain säännösten perusteella on päädytty siihen, että Fonectan olisi tullut antaa kuluttajalle tieto palveluhinnastosta puhelun alussa. Se on helppo antaa esimerkiksi puhelinnauhoitteella kun numeropalveluun soitetaan, sanoo kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg.

– Jos hinta on 3,17 euroa puhelu plus 0,89 euroa kymmenen sekuntia, niin tämän sanomiseen menee alle viisi sekuntia. Ei se hirveästi palvelua hidasta.

Lautakunta: Mainosten hintatiedot eivät ole sitovia

Kuluttajariitalautakunta katsoo, että jos palvelun hintaa ei ilmoiteta etukäteen sopimusta tehtäessä, mainosten hintatiedot eivät sido. Tällöin numeropalvelu voi periä vain hinnan, joka on kohtuullinen saatuun palveluun nähden.

Lautakunta ei kuitenkaan pitänyt miehen soittamien yksittäisten puhelujen hintoja kohtuuttomina, joten se ei suosittanut hyvityksen maksamista.

Ståhlberg ei halua ennakoida, minkä suuruinen maksu voisi olla kohtuuton. Tässä tapauksessa hyvityksen suosittamista olisi voitu harkita tarkoin, jos kaikilla viidellä puhelulla olisi yritetty selvittää samaa asiaa.

Ei se hirveästi palvelua hidasta. Kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg

Ståhlberg toivoo, että yritykset ottaisivat päätöksen huomioon ja että myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto (siirryt toiseen palveluun) pohtisi asiaa. Virastossa aiotaan perehtyä ratkaisuun.

– Uhka siitä, että ylisuuria maksuja ei voi periä, voi johtaa siihen, että hinnat ryhdytään sanomaan puhelun alussa, arvioi Ståhlberg.

Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia yksittäisten kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiin riitoihin ja ohjaa kuluttajaoikeutta päätöksillään.

Kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg. Juha Kivioja / Yle

MAPEL: Hinta ei ole ongelma

Kuluttajan suojaksi säädettyjen lakien noudattamista Kilpailu- ja kuluttajavirastossa valvova kuluttaja-asiamies linjasi (siirryt toiseen palveluun)kolme vuotta sitten, että tieto hinnasta on annettava joko puhelun alussa tai aina kun palvelua markkinoidaan.

Numeropalveluja tarjoavat yritykset ovat valinneet jälkimmäisen vaihtoehdon.

Maksullisten puhelinpalveluiden eettinen lautakunta MAPEL (siirryt toiseen palveluun) pitää yritysten käytäntöä asianmukaisena. MAPEL ei ole viranomainen vaan alan itsesääntelystä vastaava luottamuselin.

– Painotamme aina sitä, että jos palvelunumeroa jossakin mainostetaan, niin siinä yhteydessä pitäisi hinta kertoa, asiamies Ilkka Lehto sanoo.

Jos se koettaisin ongelmaksi, niin se pomppaisi lähteistämme esiin. MAPEL:in asiamies Ilkka Lehto

Lehdon mukaan lautakunnan viimevuotisen selvityksen perusteella puhelujen hinnoittelu ei ole ongelma.

– Jos se koettaisin laajemmin ongelmaksi, niin se pomppaisi meidän lähteistämme esiin.

Lehdon näppituntuma on, että numeropalveluilla on vakiintunut käyttäjäkunta.

– Voisin kuvitella, että ne ovat yrityskäyttäjiä, jotka haluavat tiedon nopeasti ja helposti.

Hän arvioi, että yksityishenkilöt käyttävät palveluja satunnaisesti, joten hintaa ei yleisesti pidetä ongelmana.

Paperiset puhelinluettelot historiaa

Monet etsivät tarvittavat tiedot internetistä. Kaikilla ei kuitenkaan ole tietokonetta tai älypuhelinta. Fonecta painatti viimeiset paperiset puhelinluettelot viime vuonna.

Samaan aikaan kun paperisten puhelinluetteloiden suosio on hiipunut, ovat numerotiedustelua tarjoavat yritykset moninkertaistaneet hintojaan vuoden 2010 jälkeen. Hintojen nousua on selvittänyt muun muassa Ylen Kuningaskuluttaja parisen vuotta sitten.

Nykyisillä taksoilla esimerkiksi puhelu 020202 palveluun voi maksaa illalla, yöllä ja aamulla sekä viikonloppuna lähes 30 euroa.

Lähtökohta on, että hinnoittelu on vapaata, mutta tietysti pitää ilmoittaa hyvin asiakkaalle. MAPEL:in asiamies Ilkka Lehto

Ilkka Lehto sanoo, että eettinen lautakunta ei voi puuttua hintoihin.

– Tavallaan ainoa asia, mihin voi viitata, on yleinen kuluttajaoikeudellinen kohtuus, joka tulee lainsäädännöstä. Lähtökohta on, että hinnoittelu on vapaata, mutta hinnoittelu tietysti pitää ilmoittaa hyvin asiakkaalle.

Hintojen noususta huolimatta palveluille löytyy käyttäjiä. Esimerkiksi Fonectan 020202 palveluun tulee vuosittain noin viisi miljoonaa puhelua.

Eniro Finland ei halua kertoa 0100100 numeroon soittavien määrää, mutta ilmoittaa, että "palvelu on edelleen voimissaan ja voi hyvin".

Numeropalveluiden hintoja 0200 16100 1,83 euroa/puhelu + 0,042 euroa/sekunti.

1,83 euroa/puhelu + 0,042 euroa/sekunti. 0300 3000 1,84 euroa/puhelu + 0,42 euroa/10 sekuntia.

1,84 euroa/puhelu + 0,42 euroa/10 sekuntia. 0202020 Arkisin ma-pe klo 8-18: 2,84 euroa/puhelu + 0,90 euroa/10 sekuntia. Muina aikoina: 3,42 euroa/puhelu + 1,11 euroa/10 sekuntia. Palvelumaksua ei peritä yli 4 minuuttia ylittävältä ajalta.

Arkisin ma-pe klo 8-18: 2,84 euroa/puhelu + 0,90 euroa/10 sekuntia. Muina aikoina: 3,42 euroa/puhelu + 1,11 euroa/10 sekuntia. Palvelumaksua ei peritä yli 4 minuuttia ylittävältä ajalta. 0 100 100 Arkisin klo 8-19: Ensimmäiset 25 sekuntia 4,34 euroa, sen jälkeen 0,73 euroa/10 sekuntia. Muina aikoina: Ensimmäiset 25 sekuntia 4,92 euroa, sen jälkeen 0,99 euroa/10 sekuntia. Palvelumaksua ei peritä yli 3 minuuttia ylittävältä ajalta.

Arkisin klo 8-19: Ensimmäiset 25 sekuntia 4,34 euroa, sen jälkeen 0,73 euroa/10 sekuntia. Muina aikoina: Ensimmäiset 25 sekuntia 4,92 euroa, sen jälkeen 0,99 euroa/10 sekuntia. Palvelumaksua ei peritä yli 3 minuuttia ylittävältä ajalta. 118 Hinta vaihtelee operaattorin mukaan: Telian liittymästä arkisin klo 8-18: 3,50 euroa/puhelu + 0,99/10 sekuntia. Muina aikoina: 3,92 euroa/puhelu + 1,12 euroa/10 sekuntia. Hintoihin lisätään oman operaattorin paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Lähde: Numeropalveluiden nettisivut

Lue lisää:

Pu­he­lin­nu­me­ron tiedustelu pu­he­lin­pal­ve­lus­ta saattaa käydä kalliiksi – iltaisin ja viikonloppuna hinta voi olla pari kymppiä (siirryt toiseen palveluun) (Kaleva 17.4.2018)

Paperinen puhelinluettelo historiaan – Suomen viimeinen paperiluettelo painettiin Keski-Suomeen

Soitto numerotiedusteluun voi maksaa jopa 10 euroa minuutissa

Numerotiedustelun hintaa ei kerrota puhelun alussa - koska ei ole pakko

Parin sadan euron kännykkälasku järkytti – syynä soitot numerotiedusteluun

Moni näkövammainen maksaa turhaan numerotiedustelusta