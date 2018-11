Päätoimittaja ihmetteli opettajan bändipaitaa – tänään sadat opettajat pukeutuivat sellaisiin

Jyväskylän Viitaniemen koulun opettajainhuoneessa istuu hivenen hämmentynyt mies. Hän on biologian ja maantiedon opettaja Ilkka Eskola.

– Minä vain menin töihin omana itsenäni. Tällaisia vaatteita käytän aina, hän sanoo.

Sanomalehti Keskisuomalainen kuvitti maanantaisen juttunsa (siirryt toiseen palveluun) (tilaajille) uudesta opetussuunnitelmasta kuvalla Eskolasta opettamassa mustassa hupparissa ja bändipaidassa.

Eilen Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola kirjoitti lehden pääkirjoitussivulle (siirryt toiseen palveluun) (tilaajille) opettajien roolista nykyajan koulussa. Kirjoitus alkaa Eskolan pukeutumisen pohdinnalla, joka muodostaa jutusta noin neljänneksen.

"Muutama vuosikymmen sitten musta bändipaita ja huppari olivat koulua vieroksuvan murrosikäisen univormu. Tilanne näytti kääntyneen päinvastaiseksi. Aivan kuin opettajasta olisi tullut vain kaveri", kirjoittaa Mervola.

Ei todellakaan kavereita

Eipä aikaakaan kun Facebookiin ilmaantui ryhmä "Pukeudu bändipaitaan opettaja!" (siirryt toiseen palveluun). Osallistujia on puolitoista tuhatta ympäri maata, ja kiinnostuneita liki toinen mokoma. Ryhmässä on satoja kuvia opettajista bändipaidoissa. Instagramissa (siirryt toiseen palveluun) kuvia on myös runsaasti.

"Minäkin olisin laittanut bändipaidan, mutta kun ei minulla ole!", kuuluu naisen ääni Viitaniemen koulun opettajainhuoneen kulman takaa.

Opettajainhuoneen pöydän äärestä paidallisia löytyy: Wigwam, The Rolling Stones, Remu and the Hurriganes, Stamina, Red Hot Chili Peppers...

– Opettajat eivät todellakaan yritä olla oppilaiden kavereita. Opettajat ovat omalla persoonallaan töitä tekeviä aikuisia, ja nykyaikana opettajan persoona saa näkyä esimerkiksi pukeutumisessa, sanoo Eskola.

– Minua tämä kirjoitus loukkasi. Se ei ollut millään lailla anonyymi, vaan se osoitti suoraan minuun – olinhan lehtikuvassa nimelläni ja kasvoillani, hän jatkaa.

Ilkka Eskolan tämän päivän työasu on musta huppari ja Pink Floydin t-paita. Antti Seppälä / Yle

Mervolan kirjoitus kosketti kuitenkin jotakin kieliä opettajien sieluissa laajemminkin, sen osoittaa bändipaitakampanjan laaja leviäminen.

– Se varmaan koettiin puuttumisena siihen, miltä opettajat työssään näyttävät, Eskola pohtii.

Mervola ei anna pukeutumisneuvoja

Pekka Mervola kertoo, ettei hänen tarkoituksensa ollut määritellä opettajien pukeutumista mitenkään, vaan kuvata kulttuurin muuttumista.

– Asiani oli otsikonkin mukaisesti se, että kun vastuuta siirretään oppilaille, eikö opettaja saisi olla opettaja. Pukeutuminen on osa kulttuuria, ja se oli esimerkkinä kulttuurin muutoksesta. Ei ollut tarkoitus ketään loukata, Mervola sanoo sanoo.

Mutta kysytäänpä suoraan. Voiko opettaja olla roolissaan uskottava, jos hänellä on verkkarit ja bändihuppari?

– Voi olla. Jokainen käyttäköön sellaista paitaa kuin hyväksi näkee, Mervola sanoo.

Onko Mervolaa siis tulkittu väärin – hänhän kirjoittaa itsekin, että hänen tulkintansa Eskolan pukeutumisesta on "varmasti väärä"?

– No ainakin aika hauskasti tulkittu. Nyt näitä bändipaitoja on paljon, ja se on ihan kiva reaktio ihmisiltä, että kerrotaan mielipide näin. Kun opettaja jotain opettaa, siitä pitää ottaa vaarin, ja otan vaarin tästä reaktiosta, hän sanoo.

"Rock on aikuisten juttu"

Jos nyt niin sattuisikin, että opettaja pyrkisi oppilaiden kaveriksi, se ei bändipaidalla onnistuisi. Lehtikuvassa Ilkka Eskolalla oli päällään Jethro Tullin (siirryt toiseen palveluun) t-paita.

– Tässä koulussa ehkä kolme oppilasta tietää, mikä on Jethro Tull. Enkä minä tiedä mitä nuorten jutut ovat, eikä tulisi mieleenkään pyrkiä niihin mukaan, sanoo Ilkka Eskola.

Asian on tehnyt selväksi myös Eskolan tytär.

– Pari vuotta sitten ihmettelin hänelle, että miksi lapset eivät enää kuuntele rockia. Hän sanoi, että kuule iskä, rock on aikuisten juttu.