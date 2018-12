Etsimme Suomen makeinta pipareista tehtyä taloa – laita meille kuva luomuksestasi

Piparkakkujen sekä niistä tehtyjen talojen ja koristeiden sesonkiaika on jälleen käsillä. Piparkakkujen ja pakastepiparitaikinoiden menekki joulun aikaan pysyy vuosittain melko samana Suomessa. Myllyn Parhaan kaupallinen johtaja Timo Jokela sanoo, että tänä vuonna piparkakkumenekissä on pieni kasvu verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna.

– Joulun aikaan suomalaiset käyttävät noin puoli miljoonaa kiloa valmista pakastetaikinaa. Tämä on kuitenkin vain arvio, sillä virallisia markkinaosuustilastoja ei ole. Tämän lisäksi valmiita pipareita kuluu runsaasti, Jokela kertoo.

Malviala Oy:n toimitusjohtaja Harri Malviala toteaa, että pipareiden ja valmis taikinan sesonkimenekki tulee olemaan samansuuruinen tai hiukan suurempi kuin viime vuonna. Malviala arvioi, että yrityksen valmistamia pipareita menee noin puoli miljoonaa kiloa.

Viime vuonna trendinä oli tehdä pieniä piparkakkutaloja kahvikupin tai glögilasin reunalle. Uudenmaan Marttojen toiminnanjohtaja Marjo Ranta kertoo, että ylipäänsä piparkakkutaloissa on menty viime vuosien aikana yksityiskohtaisempiin toteutuksiin.

– Perinteisen rinnalle haetaan uudenlaisia toteutusmuotoja, aina vaan kauniimpia. Varmaan Pinterest on vaikuttanut tähän. Erilaisia koristeita on paljon saatavilla ja perinteinen sokerikuorrute on edelleen suosittu.

Ranta antaa pari vinkkiä, kuinka piparkakkutalon saa onnistumaan: taikina ei saa olla liian mureneva ja se pitää paistaa riittävän kovaksi.

Suomen makein piparkakkutalo -kisan ohjeet

Radio Suomi ja Yle Uutiset etsivät Suomen makeinta, hienointa ja cooleinta piparkakkutaloa. Tee alueesi tunnettu rakennus tai maisema piparitaikinasta, sokerikuorrutteesta, sulatetusta sokerista ja koristeista. Lähetä meille pipariluomuksesta kuva ja pieni tarina.

Näin osallistut: Lähetä kuva ja pieni piparitalon tarina sähköpostilla tai whatsapp-viestinä alueesi lähimpään toimitukseen 13.12. klo 12.00 mennessä. Laita otsikoksi Suomen makein piparkakkutalo. Kuvaasi voidaan käyttää äänestyksessä, ja myöhemmin voittajista tehdyssä jutussa. Tarkemmat Ylen kuvajoukkoistuksen säännöt löytyvät täältä.

Asuinalueesi Yle-toimitus valitsee maakunnan parhaimman teoksen ja se pääsee kisaamaan Suomen makeimman piparkakkutalon tittelistä valtakunnallisesti. Kisa käydään 14.–21.12. Yle.fi-sovelluksessa (siirryt toiseen palveluun), jonka voit ladata AppStoresta tai Play-kaupasta. Äänestyksen voittaja kerrotaan 24.12.

Toimitusten sähköpostiosoitteet ja WhatsApp-numerot:

Helsinki: helsinki@yle.fi (siirryt toiseen palveluun) / WhatsApp: 040 14 55 666

Hämeenlinna: hameenlinna@yle.fi (siirryt toiseen palveluun) / WhatsApp: 044 421 0957

Joensuu: joensuu@yle.fi (siirryt toiseen palveluun) / WhatsApp: 044 421 0969

Jyväskylä: jyvaskyla@yle.fi (siirryt toiseen palveluun) / WhatsApp: 044 421 1644

Kajaani: kajaani@yle.fi (siirryt toiseen palveluun) / WhatsApp: 044 421 0913

Kemi: kemi@yle.fi (siirryt toiseen palveluun) / WhatsApp: 040 713 6070

Kokkola: kokkola@yle.fi (siirryt toiseen palveluun) / WhatsApp: 044 421 0996

Kotka: kotka@yle.fi (siirryt toiseen palveluun) / WhatsApp: 040 809 8799

Kuopio: kuopio@yle.fi (siirryt toiseen palveluun) / WhatsApp: 040 710 0893

Lahti: lahti@yle.fi (siirryt toiseen palveluun) / WhatsApp: 044 421 0946

Lappeenranta: lappeenranta@yle.fi (siirryt toiseen palveluun) / WhatsApp: 040 713 6071

Mikkeli: mikkeli@yle.fi (siirryt toiseen palveluun) / WhatsApp: 044 421 1643

Oulu: oulu@yle.fi (siirryt toiseen palveluun) / WhatsApp: 044 421 1617

Pori: pori@yle.fi (siirryt toiseen palveluun) / WhatsApp: 040 188 1365

Rovaniemi: rovaniemi@yle.fi (siirryt toiseen palveluun) / WhatsApp: 044 4211 604

Seinäjoki ja Vaasa: pohjamaa@yle.fi (siirryt toiseen palveluun) / WhatsApp: 044 4211 888

Tampere: tampere@yle.fi (siirryt toiseen palveluun) / WhatsApp: 040 686 1317

Turku ja Maarianhamina: turku@yle.fi (siirryt toiseen palveluun) / WhatsApp: 040 1366 567