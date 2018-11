"Tämä on aikapommi, jonka laukeamista on odotettu" – infektiolääkäri ehdottaa, että Pohjanmaalla tuhkarokolle altistuneet rokotesuojattomat välttäisivät massatapahtumia

Luotolaislapsen sairastuminen tuhkarokkoon Lähi-idän matkalla voi aiheuttaa Pohjanmaalla alueellisen epidemian. Se ei yllätä Pietarsaaren infektiolääkäri Kimmo Kuismaa.

– Tämä on ollut aikapommi, joka tikittää ja on odotettu, että joku päivä se laukeaa. Nyt se on tapahtunut, toivottavasti näin pienimuotoisena.

Aiemmin myös sekä THL että Malmin sairaalan lastenlääkäri ovat arvioineet, että yksikin tautitapaus voi johtaa epidemiaan. Pietarsaaren seudulla on tunnetusti alhainen rokotuskattavuus.

Tuhkarokon osalta se on noin 75 prosenttia, kun hyvän laumasuojan saamiseksi sen pitäisi olla 95–98 prosenttia, sanoo infektiolääkäri Kuisma.

Hän uskoo, että tapauksia tulee ilmi vielä jonkin verran. Isolta epidemialta vältyttäneen, koska tiedetään, mistä tartunta on lähtenyt ja altistuneet on pystytty määrittelemään kattavasti.

Arvio altistuneiden määrästä nousi perjantaina: heitä arvellaan olevan noin 300.

Suojautumattomat altistuneet joutuvat nyt odottamaan, ovatko saaneet tartunnan

Tartuntavaarassa ovat sairastuneen lapsen esikouluryhmä, samassa talossa oleva päiväkoti, Kokkolan lasten päivystyksessä samaan aikaan olleet sekä sunnuntaina seurakunnan tilaisuuksiin osallistuneet, joita ei ole suojattu.

Päiväkodin ja esikoulun lapset saivat suojauksena jo torstaina, ja myös Kokkolassa Soiten päivystyksessä olleet on tavoitettu ja toimenpiteisiin ryhdytty. Perjantaina tavoiteltiin kiivaasti Risohällin rukoushuoneella olleita, sillä kello käy rokotteen ja vasta-aineen tehon suhteen.

Infektiolääkäri Kimmo Kuisma muistuttaa, että jos on saanut kaksi MPR-rokotetta, vaaraa ei ole. Jos on saanut vasta yhden ja altistunut, tarvitsee toisen. Jos taas on täysin vailla suojaa tuhkarokolta, tarvitsee rokotteen ja vasta-aineen.

Ne, jotka ovat olleet rukoushuoneella ilman rokotesuojaa, elävät Kuisman mukaan nyt "löyhässä hirressä", sillä he eivät tiedä, onko tauti tarttunut vai ei.

– Vaikka joulun aika onkin, kehotan, että he välttäisivät isoja massatilaisuuksia parin viikon ajan, jotta eivät veisi mahdollista tartuntaa eteenpäin.

Ylimääräisiä rokotepisteitä avataan

Kolpissa on avattu ylimääräinen rokotuspiste niille, jotka ovat huolissaan rokotesuojastaan tilanteen takia. Siellä kävi jo torstaina ainakin 50 ihmistä.

Myös sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aikoo avata Kokkolassa pisteitä, joissa voi hoitaa kuntoon oman MPR-suojansa. Ne on tarkoitettu sekä aikuisille että lapsille, jotka eivät ole altistuneet tuhkarokkotartunnalle, kertoo infektiolääkäri Marko Rahkonen.

Soiten puhelimet ovat pirisseet tiuhaan sen jälkeen, kun ihmiset ovat kyselleet oman rokotussuojansa perään.

