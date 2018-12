Hevosalalle saadaan ensimmäiset tradenomit Suomessa

Hevosalan tradenomikoulutuksella on selvä tilaus, sanoo biotalouden yksikön johtaja Mona-Anitta Riihimäki Hämeen ammattikorkeakoulusta.

– Me tähtäämme ensisijaisesti hevosalan koulutustason nostamiseen. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 on se, että 50 prosenttia ikäluokasta saa korkeakoulutuksen. Hevosalalla me vastaamme siihen uudenlaisella koulutuksen yhdistämisellä eli tradenomi ja hevosalan koulutuksella.

Hevosala työllistää Suomessa osa- tai kokoaikaisesti noin 15 000 ihmistä. Hevosharrastajia on kymmeniä tuhansia. Alalla on tähän mennessä ollut tarjolla keskiasteen tasoista koulutusta useilla paikkakunnilla Suomessa.

Ypäjällä on Pohjoismaiden suurin hevosopisto, joten ammattikorkeakoulun tradenomikoulutus sopii hyvin sen läheisyyteen Forssaan.

Kaupalliselle koulutukselle lisääntyvä tarve

Tradenomi (AMK) on kaupallisen alan ammattikorkeakoulututkinto. Kaupallisella osaamisella on yhä enemmän tarvetta hevosalallakin, vakuuttaa johtaja Mona-Anitta Riihimäki.

– Asiakaskunta, joka hevosalalle nykyään tulee, on entistä vaativampaa. He toivovat tarkasti räätälöityjä paketteja, tuotteistettua toimintaa, jotta ihmiset pystyvät sijoittamaan hevosharrastuksensa muuhun elämänrytmiin. Tämä puolestaan vaatii hevosalan yrittäjältä osaamista.

Koulutus käynnistetään pääosin suomenkielisenä, mutta jo toisena toteutusvuonna suunnitelmissa on aloittaa kansainvälinen, vieraskielinen koulutus.

– Ala myös kansainvälistyy koko ajan. Siksi hevosalan ammattilaisilta vaaditaan tietoa muun muassa kansainvälisestä hevos- ja hevostarvikekaupasta sekä kansainvälisten tapahtumien järjestämisestä, muistuttaa Mona-Anitta Riihimäki.

Hevosalan yrittäjien ja alalla työskentelevien koulutustausta on hyvin moninainen. Usea lähtee yrittäjäksi tai alan töihin rakkaudesta hevosiin.

– Yleensä hevosalan yrittäjillä on toisen asteen koulutus eikä välttämättä hevosalalta. Siksi ainakin aluksi meidän pääkohderyhmämme on hevosalalla toimivat yrittäjät, joille tarjoamme mahdollisuutta korkeakoulutukseen. Toki opiskelijaksi voi tulla myös sellainen, joka ei ole vielä hevosalan yrittäjä, kertoo johtaja Mona-Anitta Riihimäki.