Näin Venäjä on varustautunut Krimillä sotilaallisesti: "Riittänee alueen puolustamiseen"

Krimille sijoitettujen asevoimien yksi tehtävistä on suojella niemimaata takaisinvaltaukselta.

Venäjän ja Ukrainan välit kiristyivät viime viikolla, kun Venäjän erikoisjoukot kaappasivat kolme ukrainalaisalusta miehistöineen Krimin niemimaan edustalla.

Ukraina julisti poikkeustilan tiettyihin osiin maata kuukauden ajaksi. Venäjä sanoi selkkausta Ukrainan provokaatioksi. Ukrainalaiset syyttivät Venäjää aggressioista. Molempien maiden laivastolla on oikeus liikkua alueella.

Moni kysyi, mitä tästä voi seurata, uusi sota? Selvitimme, millaisia joukkoja Venäjällä on alueella ja pyysimme asiantuntijaa arvioimaan niiden suorituskykyä ja tavoitteita.

Vaikutuskyky rannikkoalueille ja ilmatilaan sekä syvemmällekin

Venäjä näyttää ryhmitelleen alueen asevoimansa niin, että venäläisjoukkojen valvonta- ja vaikutuskyky ulottuu Ukrainan rannikkoalueille ja ilmatilaan.

Krimin aluetta hyödyntämällä eri ohjusjärjestelmillä kyetään tarvittaessa ulottumaan syvemmälle Ukrainaan, ja Ukrainan puolustuksen havainto- ja toimenpideaika mahdollisesta aseen laukaisusta jäisi lyhyemmäksi.

Aselavettien ryhmityksen muutoksilla niiden ulottuvuutta voidaan parantaa tai niillä voi lyhentää vastustajan käytössä olevaa aikaa laukaistujen aseiden vastatoimille.

Maanpuolustuskorkeakoulun erikoistutkija, everstiluutnantti Simo Pesu korostaa, että Venäjä ylläpitää Krimillä sotilaallista asevoimaa niemimaan lähialueita silmälläpitäen.

– Ehkäistäkseen konfliktien puhkeamisen ja kyetäkseen tarvittaessa taistelemaan sellaisessa voitokkaasti, Pesu arvioi.

Yle Uutisgrafiikka

Sukellusveneet voidaan varustaa risteilyohjuksilla. Korvetit voivat operoida sekä merimaaleja että maamaaleja vastaan risteilyohjuksin.

Venäjän alueelta toimivien pommikoneiden toimintasäde on tuhansia kilometrejä. Ne ovatkin osallistuneet Syyrian pommi- ja ohjusiskuihin. On mahdotonta sanoa mitä pommikoneita Krimillä milloinkin on, lukumäärästä puhumattakaan, sillä niitä siirrellään tarpeen mukaan.

Hävittäjälentolaivueilla voidaan muun muassa suojata tukikohtia ja laukaisualueita samoin kuin S-300 ja S-400 -ilmantorjuntaohjusjärjestelmillä. Samanlaisilla järjestelmillä suojataan myös muun muassa Moskovaa ja Pietaria.

Maajoukkoja alueella on arvioiden mukaan noin 40 000. Niiden käytössä on muun muassa tykistöä ja elektroniseen sodankäyntiin tarkoitettuja laitteita.

Osa Venäjän vaikutusvaltaa Lähi-Idässä

Krimin asevoimalla on kuitenkin vaikutusta laajemmallekin – aina Lähi-itään saakka. Erityisesti merivoimilla.

– Sevastopolin meritukikohdalla ja satamalla, alueen lentotukikohdilla sekä logistisella infrastruktuurilla on keskeinen rooli myös maan osallistumisessa Syyrian konfliktiin, Pesu muistuttaa.

Maavoimat on Pesun mukaan sen sijaan mitoitettu todennäköisesti niemimaan puolustukseen mahdollisen takaisinvaltausyrityksen torjumiseksi sekä muodostamaan ennaltaehkäisevän voimaryhmän.

Entä mikä on joukkojen sotilaallinen suorituskyky? Everstiluutnantti Simo Pesun mukaan paikalla oleva voima riittänee alueen puolustukseen.

– Voima suhteutetaan aina arvioituun tarpeeseen, hän selittää.

Joukkoja alueelle saadaan tarvittaessa lisää sekä ilma- että meriteitse tai Kertshinsalmen ylittävän sillan kauta. Välittömästi voimaa voidaan käyttää strategisten pommikoneiden avulla, joissa aseistuksena on pommien lisäksi risteilyohjukset.

Lähteet: Maanpuolustuskorkeakoulu, www.easternorbat.com, www.rusi.org