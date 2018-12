Ylen selvitys paljastaa: Jopa kahdella kolmesta natsijärjestö PVL:n ja Soldiers of Odinin näkyvimmistä suomalaisjäsenistä on rikostaustaa

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Mies, 25 vuotta, Itä-Suomi. PVL:n jäsen.

42 lainvoimaista tuomiota vuosien 2011–2015 aikana.

40 päivää ehdotonta vankeutta.

14 kuukautta ehdollista.

280 päiväsakkoa.

Tässä yksi esimerkki natsijärjestö Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen (PVL) riveissä marssivan ihmisen rikostaustasta.

Suomessa on seurattu parin viime vuoden aikana tiiviisti harvinaista tapausta, jossa vaaditaan yhtä rekisteröityä ja toista rekisteröimätöntä yhdistystä lakkautettavaksi. Tarkoituksena on pyrkiä kieltämään Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen toiminta.

Tuomioistuimessa on puitu lakkauttamista monelta kantilta, mutta julkisuudessa keskustelu on keskittynyt pitkälti siihen, onko kyseessä väkivaltainen järjestö vai ei.

Yle päätti selvittää, kuinka laajasti Vastarintaliikkeen jäsenet todella käyttävät väkivaltaa. Yle kävi tätä juttua läpi 61:n PVL:n aktiivin ja Soldiers of Odinin (SoO) johtohahmon rikostaustan. Juttua varten tarkasteltiin vain järjestöjen näkyvimpiä hahmoja, joiden varmasti tiedettiin olevan järjestöjen jäseniä.

Tarkasteluun otettiin Vastarintaliikkeen lisäksi Odinin soturit, sillä järjestöjen välit ovat lämminneet viime aikoina. Näyttäisi siltä, että odineista on tullut PVL:n epävirallinen tukijärjestö. Odinit myös pelkäävät, että heidän järjestönsä joutuu seuraavaksi lakkautettavaksi. Lue aiheesta tarkemmin tästä artikkelista.

Selvityksen mukaan Vastarintaliikkeen ja katupartiointijärjestö Soldiers of Odinin jäsenillä on keskimääräistä suomalaisväestöä enemmän rikoksia kontollaan. Rikokset painottuvat väkivaltaan ja omaisuusrikoksiin.

Tässä jutussa keskitytään erityisesti jäsenistön väkivaltarikoksiin. Järjestö itse katsoo käyttävänsä väkivaltaa ainoastaan itsepuolustukseksi, mutta PVL:n vielä keskeneräisessä lakkautustuomiossa asia nähdään toisin.

Juha Rissanen / Yle

Jutun alussa kuvatut tuomiot kuuluvat 25-vuotiaalle itäsuomalaiselle miehelle.

Hän on jäänyt lukuisia kertoja kiinni huumausaineiden vaikutuksen alaisena autoilusta ja saanut ajokieltoja. Hän on myös kasvattanut hamppua ja käyttänyt kannabista, amfetamiinia ja huumausaineiksi luokiteltuja lääkeaineita.

Lisäksi miehen kontolla on omaisuusrikoksia, liikennerikoksia ja yksi pahoinpitely. Hänen hallustaan on myös löytynyt patruunoita. Miehellä ei ole aseenkantolupaa aseeseen, johon patruunat sopivat.

Poliittinen väkivalta on keskiössä Poliisihallituksen perusteluissa Vastarintaliikkeen lakkauttamiseksi. Se listaa lakkautuskanteessaan kahdeksan rikosta, jotka järjestön jäsenet ovat sen mukaan tehneet vuosina 2011–2016 aatteen vuoksi.

Ylen selvityksen mukaan parin viime vuoden aikana Vastarintalikkeen jäseniä on epäilty ainakin kolmesta muusta aatteeseen liitetystä teosta.

Aatteella perusteltu väkivalta on keskittynyt viime vuosina Suomessa äärioikeistoon.

Äärivasemmiston väkivallanteot ovat olleet sisäministeriön mukaan vähäisiä. Anarkistinen ja antifasistinen radikaaliliikehdintä keskittyy sisäministeriön mukaan lähinnä Helsinkiin ja Tampereelle.

Äärivasemmisto on vuosittain syyllistynyt itsenäisyyspäivän kulkueiden kaltaisten isojen joukkotapahtumien yhteydessä esimerkiksi pahoinpitelyihin ja laittomiin uhkauksiin.

Itsenäisyyspäivä on kansallismielisille ryhmittymille tärkeää aikaa. Myös PVL on ilmoittanut marssivansa tuttuun tapaan Helsingin keskustassa torstaina.

Kulkueessa on taatusti mukana myös Vastarintaliikkeen Suomen-johtaja Antti Niemi.

Näin järjestöt vastaavat

Antti Niemellä itsellään ei ole väkivaltarikostaustaa. Niemi viestittää Ylelle sähköpostitse, että rikoshistorialla ei ole heille rekrytoinnissa merkitystä. Vain tämä hetki merkitsee.

– Ihmisten menneisyys ei kuulu meille, kertoo Niemi.

Hän kuitenkin jatkaa, että esimerkiksi seksuaalirikolliset eivät ole tervetulleita järjestöön. Ylen selvityksen perusteella PVL:n ja SoO:n jäsenistöllä ei ole seksuaalirikostaustaa.

Juha Rissanen / Yle

10 lainvoimaista tuomiota vuosina 2009–2015.

8 kuukautta vankeutta.

11 kuukautta ja 15 päivää ehdollista.

28-vuotias uusmaalainen mies on ensin jättänyt palaamatta kahdelta viikonloppuvapaalta Hattulan Panssariprikaatissa. Sitten hän on kadonnut varusmiespalveluksesta kokonaan. Hänet on tuomittu kahdesta luvattomasta poissaolosta, asepalveluksesta karkaamisesta ja lievästä vartiorikoksesta.

Lisäksi mies on tuomittu törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä vahingonteosta ja kolmesta pahoinpitelystä. Hänellä on myös tuomio laittomasta uhkauksesta.

Soldiers of Odinin perustaja Mika Ranta on samoilla linjoilla Niemen kanssa. Rikostaustalla ei ole heille merkitystä.

Rannalla itsellään on raskas rikoshistoria. Hänet on tuomittu vuosien 2002–2015 aikana kahdeksasta väkivaltarikoksesta sekä muista rikoksista ehdollisiin vankeusrangaistuksiin ja sakkoihin.

– Jokainen tekee joskus virheitä. Jos mokaa, niin sanoo sen reilusti, ja kantaa vastuunsa, Ranta sanoo.

Ranta kertoo, että rikoshistoria katsotaan uusia jäseniä otettaessa tapauskohtaisesti.

PVL:n rikokset painottuvat väkivaltaan

Käräjäoikeudet eri puolilla Suomea ovat langettaneet tuomioita 43:lle PVL:n ja Odinin sotureiden jäsenelle 2000-luvulla. Jäsenistä seitsemän oli syyllistynyt niin vakaviin rikoksiin, että he ovat istuneet vankilassa.

Ainakin yksi tuomio löytyi siis 70 prosentilta Ylen tarkastelemista PVL:n ja Odinin sotureiden jäsenistöstä. Turun yliopistossa muutama vuosi sitten tehdyn tutkimuksen mukaan rikosmerkintä löytyy noin 40 prosentilta koko väestöstä.

Suurin osa poliisin tietoon tulleista kaikkien suomalaisten rikoksista on liikennerikkomuksia tai -rikoksia. Ne kaikki eivät koskaan tule tuomioistuinten käsiteltäviksi, mutta räikeimmät tapaukset päätyvät oikeuteen.

Myös Ylen tarkastelemilla PVL:n ja odinien jäsenillä oli tuomioistuimeen edenneitä liikennerikoksia vain muutama.

Vastarintaliikkeen aktiivien ja odinien johdon rikostausta on raskaampaa kuin koko väestöllä keskimäärin. PVL:n osalta merkinnät painottuvat väkivaltarikoksiin. Odineiden johdon tuomioissa on puolestaan paljon omaisuusrikoksia.

Yhteensä kuusi järjestöjen aktiivia on tuomittu huumausainerikoksista. Ylen tietojen mukaan jotkut huumausaineiden kanssa aiemmin tekemisissä olleet ihmiset ovat saattaneet raitistua sen jälkeen, kun he ovat liittyneet PVL:ään.

Neljä järjestöjen jäsentä on tuomittu sotilaskarkuruudesta. Joillakin jäsenillä on ollut vaikeuksia alistua poliisin tai muiden järjestystä ylläpitävien henkilöiden käskytykseen ja kunnioittaa yleistä järjestystä.

Soldiers of Odin -jäsenistöä Helsingissä itsenäisyyspäivänä 2017. Jyrki Lyytikkä / Yle

Monen järjestöaktiivin rikostausta painottuu nuoruusvuosiin. Etenkin Soldiers of Odinin johtohahmot näyttäisivät tuomioistuinten asiakirjojen perusteella rauhoittuneen sen jälkeen, kun SoO merkittiin yhdistysrekisteriin alkuvuodesta 2016.

On myös mahdollista, että osa odinien perustamisen jälkeen tapahtuneista rikoksista ei ole vielä ehtinyt käsittelyyn tuomioistuimeen.

PVL:n aktiiveilla sen sijaan on rikostaustaa koko järjestön olemassaolon ajalta. Tuoreimmat väkivaltasyytteet on kirjattu käräjäoikeuksiin tänä vuonna. Vastarintaliikkeen jäsenistöä istuu myös parhaillaan vankilassa.

Poliisilla on tutkinnassa tai käräjäoikeudessa käsittelyään odottaa joitakin jäsenten tekemiä epäiltyjä rikoksia.

Tunnetuin väkivallanteko: hyppypotku

Vastarintaliikettä ja Soldiers of Odin -järjestöä yhdistää maahanmuuttovastaisuus, mutta niiden ideologiassa on myös eroja.

Odinin soturit puhuvat itsestään kansallismielisenä ryhmänä. Vastarintaliikkeen jäsenet puolestaan määrittelevät itsensä kansallissosialisteiksi ja irtisanoutuvat äärioikeistosta. Sisäministeriö ja lukuisat tutkijat näkevät PVL:n osana äärioikeistoa.

Äärioikeistoon viittaavat myös Turun hovioikeuden syksyllä 2018 antamat lakkauttamisperustelut. Niiden mukaan Vastarintaliike pitää Adolf Hitleriä suurmiehenä, vähättelee juutalaisten kansanmurhaa ja tähtää Pohjoismaisen valtakunnan perustamiseen.

Hovioikeuden ratkaisun mukaan PVL hyväksyy yhdistyksen ja sen arvojen puolesta tehdyn väkivallan. PVL on kiistänyt tämän. Vuonna 2015 takavarikoituun ryhmänjohtajan manuaaliin on kirjattu, että “järjestönä rikomme lakia ainoastaan itsepuolustuksen osalta”.

Vastarintaliike onkin sitä mieltä, että se on joutunut poliittisen vainon kohteeksi ja sen pitäisi saada jatkaa toimintaansa. Järjestö on hakenut valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

Juha Rissanen / Yle

8 lainvoimaista tuomiota vuosien 2007–2014 aikana.

70 päiväsakkoa.

4 kuukautta ehdollista.

5 kuukautta ehdotonta vankeutta.

29-vuotias uusmaalainen mies on pahoinpidellyt kadulla ainakin neljää ihmistä. Kaikissa tilanteissa on ollut mukana myös muita tekijöitä. Hän on muun muassa potkinut uhrejaan päähän ja kasvoihin.

Mies on myös tuomittu sotilaskarkuruudesta ja varastanut auton yhdessä kahden muun miehen kanssa.

Osa jäsenten tekemien väkivaltarikosten uhreista on maahanmuuttajataustaisia, mutta tekojen ideologiset motiivit eivät selviä oikeuden pöytäkirjoista.

Vain parissa Ylen läpikäymässä tapauksessa on käytetty rasistista motiivia tai vihamotiivia tuomion koventamisperusteena. Yksi näistä oli Jesse Torniaisen hyppypotku Helsingin asema-aukiolla syyskuussa 2016.

Törkeään pahoinpitelyyn syyllistyneen Torniaisen rikoshistoriasta voit lukea tästä vuonna 2016 julkaistusta jutusta. Hän on syyllistynyt tämän jälkeen uusiin väkivaltarikoksiin. Yhden häntä koskevan tapauksen oikeuskäsittely on vielä kesken.

Poliisin vuonna 2015 takavarikoimia tavaroita PVL:n jäsenen kotoa. Poliisi

Rikosten ideologisen motiivin selvittäminen ei ole aina helppoa. Kuvaavaa on, että Ylen haastattelemat asiantuntijat ja poliisit ovat erimielisiä siitä, oliko vuonna 2010 tehty kaasuhyökkäys Pride-kulkueeseen Vastarintaliikkeen ensimmäinen väkivallanteko vai ei.

Kolme Vastarintaliikkeeseen viimeistään teon jälkeen liittynyttä miestä iski seksuaalivähemmistöjen marssille Helsingissä. Vastarintaliike kannattaa avoimesti ydinperheajattelua.

Miehet tuomittiin myöhemmin neljän kuukauden ehdollisiin vankeusrangaistustuomioihin 88 pahoinpitelystä ja 71:stä poliittisten toimintavapauksien loukkaamisesta.

PVL:n aktiiveilla ainakin 47 pahoinpitelyrikosta

Jos Pride-marssin pahoinpitelyt jätetään pois laskuista, PVL:n aktiivit ovat syyllistyneet 2000-luvun aikana ainakin 47 lainvoimaiseksi ehtineeseen pahoinpitelyyn tai törkeään pahoinpitelyyn.

Ylen selvityksen perusteella näyttää siltä, että PVL:n jäsenet ovat rikkoneet lakia myös muissa kuin itsepuolustusta vaativissa tapauksissa.

Suomen rikoslaki tuntee itsepuolustuksen hätävarjeluna, jonka mukaan oikeudettoman hyökkäyksen torjumiseksi tarpeellinen puolustusteko on sallittu.

Vain yksi Ylen tarkastelemista PVL:n aktiiveista oli saanut tuomion hätävarjelun liioitteluna tehdystä pahoinpitelystä.

Juha Rissanen / Yle

9 lainvoimaista tuomiota vuosien 2004–2011 aikana.

15 päivää ehdotonta vankeutta.

1 kuukautta. 10 päivää ehdollista vankeutta.

130 päiväsakkoa.

33-vuotiaan pirkanmaalaisen miehen koko rikoshistoria koostuu väkivaltarikoksista. Hän on hyökännyt uhriensa päälle lähinnä kadulla, potkinut maassa makaavaa uhria, kantanut mukanaan kääntöveistä ja lyönyt sekä potkinut useita kertoja eri uhrejaan päähän ja vartaloon.

Kerran mies yritti lyödä portsaria, kun hänet oli poistettu ravintolasta humalatilan takia.

Mies on tuomittu myös hätävarjelun liioittelusta.

Hovioikeus huomauttaa syksyllä 2018 antamassaan Vastarintaliikkeen lakkauttamispäätöksessä, että vaikka järjestön oppaassa aktivisteille on todettu, että väkivalta johtaa erottamiseen, ei ketään väkivaltarikoksesta tuomituista jäsenistä ole erotettu tai heidän asemaansa yhdistyksessä heikennetty.

Ketään tämän selvityksen kohteena ollutta henkilöä ei Ylen tietojen mukaan ole erotettu.

Odinien pahoinpitelyt tapahtuneet kaduilla

Soldiers of Odin -katupartiointijärjestö perustettiin pian sen jälkeen, kun vuonna 2015 Suomeen saapui ennätyksellinen määrä turvapaikanhakijoita.

Järjestö on kertonut, että se aikoo palauttaa Suomen kadut turvallisiksi. Poliisi on ollut sitä mieltä, ettei partioita tarvita.

Odinien johtohahmot ovat itse syyllistyneet 2000-luvun aikana kaduilla tehtyihin pahoinpitelyihin. Yhteensä lainvoimaisia tuomioita väkivaltarikoksista on 19.

Juha Rissanen / Yle

8lainvoimaista tuomiota vuosien 2010–2017 aikana.

6 kuukautta ehdollista.

210 päiväsakkoa.

47-vuotias eteläsuomalainen mies uhkaili yhdessä ystävänsä kanssa baarista palanneita ihmisiä.

Miehet olivat varustautuneet kommandopipojen ja stiletin kanssa. He vaativat vastaan tulleilta yhdeltä mieheltä ja kahdelta naiselta huumeita, rahaa ja seksiä.

Mies tuomittiin laittomista uhkauksista ja vaarallisen esineen hallussapidosta sekä samana iltana tapahtuneesta pahoinpitelystä sakkorangaistukseen.

Hänen muut tuomionsa ovat törkeä petos, huumausaineen käyttörikos ja dopingrikos.

Kummankin järjestön aktiiveilla on ollut vaikeuksia sopeutua poliisin käskyttämiseen tilanteissa, joissa he tai heidän ystävänsä ovat syyllistyneet rikokseen. Tuomiot on kirjattu esimerkiksi haitantekoina virkamiehelle ja virkamiehen väkivaltaisina vastustamisina.

Yhteensä molempien järjestöjen jäsenillä on kolmisenkymmentä tuomiota sotilasrikoksista sekä rikoksista yleistä järjestystä ja viranomaisia vastaan.

Näin selvitys tehtiin

Yle kävi tätä juttua varten läpi 250 käräjäoikeuden ja hovioikeuden ratkaisua ympäri Suomea. Yksi tapauksista oli edennyt korkeimpaan oikeuteen.

Yle paikallisti juttua varten 61 Vastarintaliikkeen ja Soldiers of Odinin Suomessa aktiivista jäsentä ja kysyi tuomioistuimista näiden rikostaustaa. Tunnistetuista aktiiveista 43 on ollut mukana PVL:n toiminnassa ja 18 on SoO:n aktiiveja.

Suojelupoliisin arvion mukaan PVL:llä on 100–120 jäsentä, joten selvitys kattaa vajaat puolet Vastarintaliikkeen aktiiveista. Soldiers of Odin -järjestö on kertonut, että sillä on parhaimmillaan ollut 600 jäsentä, mutta Ylen tietojen mukaan aktiivisten jäsenten määrä on laskenut vuoden 2016 huippuluvusta murto-osaan.

Soldiers of Odin -ryhmän jäseniä Helsingin Rautatieasemalla helmikuussa 2016. Panu Vatanen / Yle

Vastarintaliikkeeseen suoraan liitetyt rikokset

Vuosi 2010: Kolme Vastarintaliikkeeseen viimeistään myöhemmin liiittynyttä miestä tekee kaasuiskun seksuaalivähemmistöjen Pride-marssille Helsingissä. Kaikki saavat neljän kuukauden ehdollisen vankeusrangaistustuomion 88 pahoinpitelystä ja 71:stä poliittisten toimintavapauksien loukkaamisesta.

Vuosi 2011: Kolme PVL:n jäsentä häiritsee eduskuntavaalien alla kokoomuksen vaalitilaisuutta Oulussa. Yksi heistä hyökkää kokoomuksen järjestösihteerin kimppuun ja saa sakkoja pahoinpitelystä. Kaksi muuta saa sakkoja haitanteosta virkamiehelle.

Vuosi 2012: PVL:n jäsen tekee kaasuhyökkäyksen Pride-tapahtuman oheistilaisuudessa Oulussa. Kohteena on vasemmistoliiton Dan Koivulaakso, joka aikoo puhua tilaisuudessa äärioikeiston vähemmistöihin kohdistuvasta väkivallasta. Tapaus yhdistetään miehen muihin rikoksiin ja hän saa ehdollista. Samana vuonna Vastarintaliikkeen jäsen ja toinen mies pahoinpitelevät vapaalla olleen poliisin ja tämän veljen ravintolassa. Heidät tuomitaan sakkoihin.

Vuosi 2013: PVL:n jäsen puukottaa järjestäjän edustajaa keskustelutilaisuudessa Jyväskylän kirjastossa, jossa Li Andersson (vas.) ja Mikael Brunila puhuvat Äärioikeisto Suomessa -kirjastaan. Puukottaja tuomitaan 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen.

Vuosi 2014: Joukko PVL-aktiiveja häiritsee vasemmistoliiton vapputilaisuutta porilaisen rakennuksen katolla. He huutelevat megafoniin, huudattavat sireeniä ja sytyttävät savuheitteitä, joista yksi päätyy lähelle vappujuhlan yleisöä. Miehet tuomitaan sakkoihin.

Vuosi 2015: Vastarintaliikkeen mielenosoitus päättyy kaaokseen Jyväskylässä. Poliisin mukaan PVL:n jäsenet pahoinpitelevät sivullisia, häiriköivät Sokoksella ja estävät poliisin toimintaa. Vastarintaliike nousee ensimmäistä kertaa ison yleisön tietoisuuteen. Useita uusnatseja tuomitaan myöhemmin pahoinpitelyistä.

Vuosi 2016: PVL:n näkyvimpiin hahmoihin kuuluva Jesse Torniainen pahoinpitelee uusnatsien suuntaan sylkeneen miehen hyppypotkulla Helsingin Asema-aukiolla, jossa PVL on järjestänyt mielenosoituksen. Pahoinpidelty mies kuolee myöhemmin,. Oikeus katsoo, ettei pahoinpitelyllä ole suoraa yhteyttä uhrin menehtymiseen. Käräjäoikeus tuomitsee Torniaisen kahden vuoden ehdottomaan vankeuteen. Hovioikeus koventaa myöhemmin tuomiota kolmella kuukaudella.

Vuosi 2017: Vastarintaliike järjestää kansallissosialistisen marssin Helsingissä itsenäisyyspäivänä. PVL:n jäsenien epäillään syyllistyneen pahoinpitelyyn mielenilmauksen yhteydessä. Tapauksen esitutkinta on loppusuoralla.

Vuosi 2018: PVL jakaa flaijereita Helsingin Rautatientorilla ja pahoinpitelee ihmisen. Tapauksen syyteharkinta on kesken. Lisäksi PVL pitää helsinkiläisen peruskoulun pihamaalla mielenosoituksen, jossa se käyttää megafonia propagandansa levittämiseen. Poliisi tutkii tapausta.

