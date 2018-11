Marriott-yhtiön hotelleissa ehkä maailman suurin tietomurto – jopa puolen miljardin asiakkaan tiedot viety

Maailman suurin hotelliyhtiö Marriott on joutunut suuren tietomurron kohteeksi.

Yhtiöstä on vuotanut mahdollisesti jopa 500 miljoonan asiakkaan tiedot, mikä tekisi tietovuodosta maailmanhistorian suurimman, yhtiö kertoo. Luku on saatu asioimiskertojen perusteella. Tietovuodon kohteina olleiden varsinaisten henkilöasiakkaiden määrä lienee paljon pienempi, sillä moni henkilö on ollut yhtiön asiakkaana useita kertoja.

Marriott omistaa lukuisia hotelliketjuja ympäri maailmaa. Tietovuoto koskee Starwood-ketjua, jonka Marriott hankki omistukseensa vuonna 2016.

Tietoja on alkanut vuotaa jo ennen fuusiota, eli vuodesta 2014 alkaen, kertovat Marriottin tietoturvasta vastaava osasto.

Starwoodin omistuksessa ovat W Hotels, St. Regis, Sheraton, Westin, Element, Aloft, The Luxury Collection, Le Meridien sekä Four Points -hotelliketjut.

Tietovuoto ei koske itse Marriott-ketjun hotelleja.

Asiakkailta on viety muun muassa luottokorttien numeroita, puhelinnumeroita, passien numeroita ja sähköpostiosoitteita. Myös henkilötietoja sekä matkoihin liittyviä yksityiskohtia, kuten saapumis- ja lähtöaikoja.

Yhtiö ei vielä osaa arvioida, kuinka paljon kohu vaikuttaa sen taloudelliseen tulokseen. Yhtiön pörssikurssi on laskussa.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI tutkii asiaa.

