Herätys: George Bush vanhempi kuollut, tuottoisa Lotto, Suomessa turvauhkaksi lasketaan yli tuhat ihmistä

Yhdysvaltain entinen presidentti George H. W. Bush on kuollut 94-vuotiaana. Hän kuoli Houstonissa Texasissa. Vanhempi Bush oli Yhdysvaltain 41. presidentti. Hän toimi presidenttinä yhden kauden vuosina 1989–1993. Vanhempi Bush oli naimisissa Barbara Bushin kanssa 73 vuotta. Barbara Bush kuoli huhtikuussa 2018. Heiltä jäi viisi lasta ja 17 lastenlasta.

Lotto on "osa hyvinvointivaltion eetosta"

Lottoarvonta käynnissä vuonna 1984 Ylen tv-studiolla. Touko Yrttimaa / Yle

Haave rikastumisesta lottovoiton avulla on juurrutettu suomalaisiin vuosikymmeniä sitten. Lotto on Veikkauksen tunnetuin, pelatuin ja kautta aikojen myös tuottoisin peli. Sen suosion salaisuus on vahvasti kytköksissä myös television yleistymiseen. Todennäköisyys voittaa jättipotti on tunnetusti häviävän pieni, mutta silti osa meistä näkee loton olevan keino rikastua.

Yli tuhatta ihmistä pidetään Suomessa riskinä sivullisten turvallisuudelle

Uusnatsien järjestämä ”Kohti vapautta” mielenilmaus. Jyrki Lyytikkä / Yle

Viime vuosina päätään nostanut väkivaltainen radikalisoituminen on monen asian summa. Äärimmäisiin tekoihin ryhdytään asian puolesta, tai sitten niitä vastaan, joita pidetään oman aatteen vihollisina. Suomessa viranomaiset yhdistävät kohonneen väkivallan uhan yli tuhanteen ihmiseen. Arvion on tehnyt poliisi.

Jälleen ministeriero Britanniassa

Hannah Mckay / EPA

Britannian hallituksesta eroaa jälleen ministeri vastalauseena Britannian ja EU:n neuvottelemalle brexit-sopimukselle. Britannian yliopistoista ja tieteestä vastaava ministeri Sam Gyimah ilmoitti erostaan Twitterissä ja kertoo äänestävänsä EU-erosopimusta vastaan. Hän on jo seitsemäs hallituksesta brexitin vuoksi eronnut ministeri. Britannian parlamentti äänestää erosopimuksesta 11. joulukuuta.

Vallilan kukkakuoseista tunnettu Howard Smith, 90, taiteilee sokeudestaan huolimatta

Taiteilija Howard Smith saapui Suomeen vuonna 1962 – ja jäi sille tielle. Paula Tiainen / Yle

Howard Smithin pitkän taiteilijauran harvemmin nähtyjä teoksia esitellään hänen kotikylässään Fiskarsissa käynnistyvässä näyttelyssä. Tuotteliaalla taiteilijalla riittää edelleen luomisvimmaa, sillä näyttelyssä on esillä myös teoksia, jotka Smith on tehnyt sokeutumisensa jälkeen. Smith on aiemmin asunut ja työskennellyt keramiikkataiteilijavaimonsa Erna Aaltosen kanssa Tervakoskella. Viimeiset parikymmentä vuotta on kuitenkin vierähtänyt Fiskarsin taiteilijayhteisössä.

Tuuli tuivertaa vieläkin

Yle Sää

Tänään lähinnä länsirannikolla ja maan pohjoisosassa sataa vettä tai lunta, kertoo Ylen meteorologi Seija Paasonen. Lämpötila on parin pakkasasteen ja muutaman plusasteen välillä. Voimakas etelän ja lounaan välinen ilmavirtaus jatkuu vielä lähivuorokauden aikana.

Autoilijoiden on hyvä muistaa, että talvirenkaiden käyttöpakko on tullut voimaan tänään. Talvirenkaita on käytettävä joulukuusta helmikuuhun kelistä riippumatta.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.