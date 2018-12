Sadat ovat hakeneet rokotteen tuhkarokon pelossa – lääkäri pitää uusia tapauksia todennäköisinä lähiviikkoina Luodossa

Pohjanmaalla sijaitsevassa Luodossa on todettu tuhkarokkotartunta esikouluikäisellä lapsella.

Kun torstaina uutisissa kerrottiin Pohjaanmaalla todetusta tuhkarokkotapauksesta, Pietarsaaren sairaalan lastentautien ylilääkäri Markus Granholm ei ollut yllättynyt. Granholm on jo vuosien ajan puhunut, että jos rokotekattavuus alueella ei nouse, tuhkarokkoepidemia on vain ajan kysymys.

Myös Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL on viime vuosina varoitellut, että tuhkarokkoepidemian riski on suuri Pietarsaaren alueella.

– Tätä on muutama vuosi jo odotettu ja nyt se sitten puhkesi, Granholm sanoo.

Yksi tartunta ei tee vielä epidemiaa. Granholm pitää kuitenkin hyvin todennäköisenä, että uusia tartuntoja paljastuu. Tuhkarokko tarttuu todella helposti ja nyt sille on altistunut arviolta 300 ihmistä. Suurin osa altistuneiksi tiedetyistä on tavoitettu.

– Jos ennen joulua ei ole tullut uusia tapauksia, niin silloin se oli siinä. Mutta pidän suurena yllätyksenä sitä, jos muita tapauksia ei tule muutaman viikon sisällä, Granholm ennakoi.

Muutaman äidin tehokas kampanja

Tuhkarokkotapaus todettiin Kokkolan ja Pietarsaaren välissä sijaitsevassa Luodon kunnassa. Keskellä rokotevastaisinta Suomea.

Rokotevastaisuutta on Pietarsaaren seudulla ollut jo pitkään. Granholmin mukaan pahin tilanne oli noin kuusi vuotta sitten. Tuolloin muutaman äidin tehokas kampanja rokotuksia vastaan oli saanut monen perheen jättämään rokotukset ottamatta. Rokotevastaista sanomaa levitettiin muun muassa blogikirjoituksissa. Viesti levisi tuttavapiiristä toiseen.

Tällä hetkellä mpr-rokotekattavuus on Luodossa vain 75 prosenttia, kun sen pitäisi olla 95 prosenttia laumasuojan aikaansaamiseksi.

Granholm toivoo, että nyt todettu tuhkarokkotapaus herättäisi luotolaiset hankkimaan rokotteen.

– Jos kattavuus saadaan yli 95 prosenttiin, niin mahtuuhan tänne silloin laumasuojan ansiosta muutama perhe, jolla ei ole rokotetta.

Herätysliikkeellä ei kantaa rokotuksiin

Tuhkarokkotapaus todettiin alueella, jossa asuu paljon lestadiolaisia. Tartunnan saanut lapsi oli vieraillut muun muassa Risöhällin rukoushuoneella, jossa kokoontuu lestadiolaisen herätysliikkeen ruotsinkielinen sisaryhdistys LFF.

Liikkeen puheenjohtaja Jens Björkskog sanoo, ettei rokotevastaisuus kuulu liikkeen oppiin millään tavalla. Hän ei muutenkaan usko, että rokotevastaisuus liittyisi uskontoon.

Lasten rokottaminen on Björkskogin mukaan jokaisen henkilökohtainen valinta, eikä liikkeellä ole kantaa rokotuksiin. Hän sanoo aiemmin törmänneensä rokotevastaisuuteen ainoastaan mediassa.

– Jos jotain, niin rokottaminen on hyvä asia, Björkskog toteaa.

Käänne parempaan

Pietarsaaren ja Kokkolan seudulla on viime vuosina kampanjoitu myös rokotteiden puolesta. Granholm katsoo, että tämä kampanjointi on tuottanut tulosta. Rokotekattavuus on hieman parantunut.

Torstaina paljastunut tapaus on myös saanut ihmiset hankkimaan rokotteen. Kahden päivän aikana seudulla on rokotettu satoja ihmisiä tuhkarokkoa vastaan.

Granholm on tyytyväinen, että ihmiset ovat kiinnostuneita rokotuksista.

– Tuntuu, että ollaan menossa oikeaan suuntaan.

