Riihimäki on myymässä liki puolet kaukolämpöyhtiönsä omistuksesta – kauppahinta yli 50 miljoonaa euroa

Tästä on kyse Riihimäen kaupunki myy 49 prosenttia Riihimäen Kaukolämpö Oy:n omistusosuudestaan.

Ostaja on monikansallinen sijoitusyhtiö Aberdeen Standard Investments.

Kauppahinta on 51 miljoonaa euroa.

Riihimäen kaupunki aikoo myydä 49 prosenttia Riihimäen Kaukolämpö Oy:n omistuksestaan monikansalliselle Aberdeen Standard Investments (ASI) -sijoitusyhtiölle. Omistusosuuden kauppahinta on 51 miljoonaa euroa.

Kaupunginjohtaja Sami Sulkko kuvailee myymistä Riihimäen talouden kannalta merkittäväksi ja historialliseksi. Sulkon mukaan kauppa mahdollistaa kaupungin lainakannan paremman hallinnan ja helpottaa erityisesti aseman seudun kehittämistä.

Kaupunginjohtaja kommentoi Ylelle, että Riihimäki haluaa pitää kaukolämmön kuluttajahinnat jatkossakin maltillisina, vaikka kuvioon astuu suuri sijoitusyhtiö.

– Neuvotteluun on kaupungin puolelta liittynyt keskeisenä tavoitteena, että hinta olisi kilpailukykyinen valtakunnan energiahintojen keskiarvoihin nähden.

Sulkko näkee, että alati kehittyvän energia-alan hinnoissa tapahtuu muutoksia joka tapauksessa.

– Sellaista automaattista taetta ei ole, että nykytila jatkuisi, vaikka yhtiön omistus olisi jatkossakin kokonaan kaupungilla.

Kaukolämpöä tuottavia lämpöpumppuja Ekokemin laitoksella Riihimäellä. Ville Välimäki / Yle

Tiedotteessa todetaan, että kaukolämpöyhtiön vähemmistöosuutta kohtaan oltiin laajasti kiinnostuneita. ASI valikoitui kumppaniksi selvitysten ja tarjouskilpailun jälkeen.

– Tulevaisuudessa energiatoimialalla tulee väistämättä tapahtumaan muutoksia. Aberdeenin kansainvälinen osaaminen on ilman muuta lisäarvotekijä tulevaisuuteen varauduttaessa, Sulkko sanoo.

Kauppa on tarkoitus sinetöidä helmikuussa 2019, ja se edellyttää vielä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen hyväksyntää.

Maailman suurimpia sijoitusyhtiöitä

Riihimäen Kaukolämpö on Aberdeen Standard Investmentsin toinen sijoitus Suomeen. Sijoitusyhtiöllä on omistusta muun muassa Suomen Kaasuenergiassa sekä useassa vesivoimalaitoksessa Norjassa.

ASI on osa yhtä maailman suurimmista sijoitusyhtiöistä. Yhtiön mukaan sillä on asiakkaita 80 maassa. Standard Life Aberdeen Oyj:n pääkonttori sijaitsee Skotlannissa. Sillä on noin 1,2 miljoonaa osakkeenomistajaa ja se on listattu Lontoon pörssiin.

Riihimäen Kaukolämpö toimittaa kaukolämpöä ja maakaasua Riihimäen alueella Etelä-Suomessa. Yhtiö on perustettu 1978. Vuoden 2017 lopussa sillä oli 718 kaukolämpö- ja 11 maakaasuasiakasta.

Riihimäen kaupunki kertoo kauppa-aikeistaan lisää ensi viikolla. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina.