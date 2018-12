Herätys: Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppakiista lientymässä, sukupuolen muuttaminen machokulttuurissa, lukuinnostus auttaa poikia

Yhdysvallat ja Kiina edistyivät neuvotteluissaan

Kiina ja Yhdysvallat ovat edistyneet merkittävästi neuvotteluissaan kauppasuhteiden lievittämiseksi. Yhdysvallat on sopinut lykkäävänsä uusia Kiinan vastaisia tuontitulleja 90 päivällä vuodenvaihteesta alkaen. Valkoisen talon mukaan Kiina on puolestaan lupautunut hankkimaan Yhdysvalloilta suuren määrän maatalous, - energia- ja teollisuustuotteita. Neuvottelujen tuloksia odotettiin eri puolilla maailmaa, sillä maiden väliset tulehtuneet kauppasuhteet näkyvät epävarmuutena koko maailmantaloudessa.

Minidokumenttisarja alkaa: tutustu sukupuoltaan muuttavaan Aaroniin

Yle aloittaa uuden nettidokumenttisarjan, jonka päähenkilöt käyttävät sosiaalista mediaa tienatakseen tai saadakseen huomiota omalle asialleen. 16-vuotias argentiinalainen Aaron Armeya on syntyjään tyttö, mutta on nyt keskellä sukupuolenmuutosprosessia. Uuden, omaa identiteettiään vastaavan henkilökortin hän on jo saanut, sillä Argentiinan vuonna 2012 hyväksytty laki lähtee siitä, että sukupuoli-identiteetti on jokaisen itsemääräämisoikeuden piiriin kuuluva asia. Asenteet kuitenkin muuttuvat hitaasti machokulttuurin kyllästämässä maassa.

Isä! Ota kirja käteesi, niin poikasikin innostuu lukemisesta

Lasten ja nuorten sekä erityisesti poikien lukemattomuuden ratkaisemiseksi on alettu nyt etsiä uudenlaisia keinoja. Poikien maailmasta haetaan uusia lukemiseen innostavia esikuvia. Oppilaat, joille on luettu lapsena ja jotka lukevat itse, erottuvat koulussa selvästi. Lukemisella on iso merkitys myös myöhemmässä elämässä pärjäämiseen. Lue tästä jutusta vinkit oman lapsesi lukuinnostuksen tukemiseen.

Kulttuurivieras Marja Helander: Saamelaisuuden esille tuominen taiteessa ei pakkomielle

Suomessa on noin 10 000 saamelaista, joista jo yli puolet asuu kotiseutualueensa ulkopuolella. Yksi heistä on Mäntän kuvataideviikkojen kuraattoriksi valittu elokuvaohjaaja ja taitelija Marja Helander. Helsingissä syntynyt ja asuva Helander kertoo eläneensä nuorena etsikkovaiheen, jolloin hän pohti, kuka hän on ja kuuluuko saamelaisyhteisöön, koska ei puhunut kieltä tai asunut Saamenmaalla. Nyt hän on asian kanssa sinut: "Ihmisellä on monta identiteettiä ja eri rooleja eri ympäristössä."

Pilvistä ja pikkupakkasta

Koko maassa on tänään pääosin pilvistä. Sade- ja lumikuuroja voi tulla monin paikoin. Lapissa tulee myös jäätävää tihkua. Etelä- ja Keski-Suomessa on pääosin poutaista. Lämpötila on maan länsiosassa nollan molemmin puolin, muualla maassa on kylmempää. Merialueilla on voimassa varoituksia kovasta tuulesta. Ajokeli on huono Länsi-Lapissa ja muuttuu huonoksi lumisateen vuoksi paikoin maan itäosassa.

