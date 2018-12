Opetusministeri Grahn-Laasonen esittää selvitystä: Rokottaminen lapsilisän ehdoksi – Italia sakottaa jo vanhempia

Esimerkiksi Italiassa ja Ranskassa lapsi on rokotettava ennen koulun aloittamista. Australiassa vanhemmat voivat menettää lapsilisän, jos lasta ei rokoteta.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) ehdottaa selvitystä, voitaisiinko lapsen rokottaminen laittaa ehdoksi lapsilisän maksamiselle tai muille perhe-etuuksille.

Grahn-Laasosen mielestä on välttämätöntä löytää keinoja rokotekattavuuden turvaamiseksi.

– Rokottamatta jättäminen ei ole yksityisasia. Jos vanhemmat eivät anna rokottaa lapsiaan, ei synny laumasuojaa, joka estää taudin leviämisen ja tarttumisen vaikkapa pieniin lapsiin, jotka eivät vielä ikänsä puolesta ole ehtineet saada rokotetta, sanoo Grahn-Laasonen tiedotteessaan.

Grahn-Laasosen mukaan tarvittavista keinoista on nyt uskallettava keskustella.

– Pakot ja velvoitteet ovat viimesijaisia, mutta onko se raja jo ylitetty, Grahn-Laasonen kysyy.

Jos perhe-etuudet sidottaisiin kansalliseen rokotusohjelmaan merkitsisi se käytännössä lähes pakkoa.

Rokotekattavuus nousi jälleen esiin kun Pohjanmaalla Luodon kunnassa esikouluikäinen lapsi sairastui tuhkarokkoon. Taudille on altistunut arviolta 300 ihmistä.

Luodossa muun muassa turharokolta suojaavan MPR-rokotteen on saanut vain 75 prosenttia lapsista, kun sen pitäisi olla Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan 95 prosenttia laumasuojan aikaansaamiseksi.

Grahn-Laasonen muistuttaa tiedotteessaan, että Suomen kansalliseen rokotusohjelmaan valitaan rokotteet, joiden teho ja turvallisuus on selkeästi osoitettu ja ne saa maksutta.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen katsoo, että lasten pitäisi olla suojassa niiltä tartuntataudeilta, jotka ovat turvallisesti estettävissä. Jarno Kuusinen / AOP

Peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) on kertonut, että hän ei kannata rokotepakkoa.

Rokotuspakot ovat harvinaisia, mutta joissakin maissa on jo ryhdytty suosituksia velvoittavampiin toimiin.

Italiassa lapset on rokotettava kahtatoista yleistä sairautta vastaan ennen kuin he voivat ilmoittautua valtion kouluihin. Vanhempia sakotetaan, jos lapsia ei ole rokotettu kuuden vuoden ikäisinä, mikä on koulun aloitusikä Italiassa.

Italiassa tuhkarokkoa vastaan rokotettujen kahden vuoden ikäisten lasten määrä oli ennen rokotepakkoa laskenut yli 90 prosentista alle 80 prosenttiin.

Ranskassa tuli vuoden alussa pakollisiksi yksitoista rokotetta, joiden joukossa on tuhkarokkorokote. Ilman pakollisia rokotteita lapsi ei pääse päiväkotiin tai kouluun.

Myös Yhdysvalloissa (siirryt toiseen palveluun)rokotusohjelma on kytketty koulun käyntiin. Kalifornian osavaltiossa koululaisten rokotuksista ei voi enää kieltäytyä henkilökohtaisiin uskomuksiin vedoten.

Australiassa (siirryt toiseen palveluun) lastensa rokotuksista kieltäytyvä voi menettää lapsilisiä.

