Israelin poliisi asettaisi pääministeri Netanjahun syytteeseen lahjonnasta – Netanjahu kiistää väärinkäytökset

Israelin poliisi suositteli sunnuntaina, että maan pääministeri Benjamin Netanjahu ja hänen vaimonsa Sara asetettaisiin syytteeseen lahjonnasta ja muista rikoksista.

Kyseessä oli kolmas kerta, kun poliisi on tänä vuonna suosittellut korrutiosyytteiden asettamista Netanjahulle.

Netanjahun epäillään myöntäneen sääntelyyn liittyviä etuja telekommunikaatioyritys Bezegille vastineeksi siitä, että pääministeri saa myönteistä julkisuutta. Oikeusministerin pitää nyt päättää, nostaako hän syytteet jutussa.

Pääministeri kiisti sunnuntaina, että hän tai hänen vaimonsa olisi syyllistynyt väärinkäytöksiin. Hän arvioi, että tutkittuaan asiaa asiaankuuluvat viranomaiset tulevat toteamaan, että asiassa ei ole tapahtunut vääryyttä.

– Nämä suositukset oli määritelty ja vuodettu ennen kuin tutkinnat olivat edes alkaneet, Netanjahu sanoi tiedotteessaan.

Oppositiopuolueet vaativat Netanjahua eroamaan väärinkäytösepäilyjen vuoksi.

Aiemmin Netanjahu on syyttänyt poliittisia vihollisiaan siitä, että nämä yrittävät juonitella hänet pois pääministerin tehtävästä rikossyytteiden avulla. Hän on myös sanonut, että rikossyytöksissä on kyse median järjestämästä "noitavainosta".

Helmikuussa Israelin poliisi suositteli, että Netanjahu pitäisi asettaa syytteeseen kahden muun korruptioepäilyn takia.

Lähteet: AFP, Reuters