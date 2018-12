Hälytyssireenit soivat vahingossa – kyseessä oli harjoituksessa sattunut inhimillinen virhe

Väestöhälytysjärjestelmän hälytys on kuulunut suuressa osassa Suomea tänään. Kyseessä on aiheeton hälytys, joka on johtunut harjoituksessa sattuneesta inhimillisestä virheestä.

Väärät hälytykset olivat Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen mukaan seurausta uuden hätäkeskusjärjestelmän testaamisesta.

Vääriä hälytyksiä on pelastuslaitosten mukaan kuultu kello 14.37 ainakin Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla Keski-Pohjanmaalla, Itä-Uudellamaalla, Etelä- ja Pohjois-Karjalassa.

Asukkaita pyydetään olemaan soittamatta hätäkeskukseen.