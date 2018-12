Ilmainen pizzakuljetus etulinjaan – Itä-Ukrainan sodan veteraanit panivat pystyyn ravintolaketjun

MARIUPOL Pizzakuski kaasuttaa mustalla mopedilla liikenteen sekaan pienen kioskin pihasta Prospekt Stroitelein eli Rakentajien valtakadun varrelta.

Kioskin sisällä pyöritetään pizzoja. Julkisivulla liehuu Ukrainan lippu ja mustanpuhuva, tyyliltään hieman sottaisen oloinen lippu: Pizza Veterano.

Tästä ukrainalaisesta pizzeriaketjusta tekee erityisen se, että sitä pyörittävät Itä-Ukrainan sodan rintamilla taistelleet miehet. Bisneksen ohella on tarkoitus auttaa veteraaneja kiinni rauhanomaiseen elämään.

Prospekt Stroitelein varrella sijaitsevan pizzerian lippu. Yle

– Me emme luo pysyviä työpaikkoja veteraaneille. Se on eräänlainen väliaikainen turvaverkko, kun ihmiset tulevat sodasta ja heidän pitää päästä kiinni rauhanajan elämään, yrittäjä Aleksei Katško kertoo.

Hän on itse entinen Azov-pataljoonan taistelija.

– Me tarjoamme työpaikan, jossa he voivat työskennellä toisten veteraanien kanssa ja veteraanien alaisuudessa. Se on miellyttävämpi ja rauhallisempi tapa. He kokoavat itsensä ja jatkavat matkaansa – aloittavat oman bisneksen tai löytävät kiinnostavamman työn.

Mariupolissa toimiva pizzalähettiyritys on osa laajempaa brändiä. Ketju lähti liikkeelle Leonid Ostaltsevin Kiovaan perustamasta pizzeriasta ja vastaavia Veterano-pizzerioita on sittemmin ilmaantunut useisiin Ukrainan kaupunkeihin.

– Minua miellytti Veterano Groupin idea, Aleksei Katško sanoo. Hän avasi ensin Veterano-kahvilan ja laajensi sitten pizzeriapuolelle.

Aleksei Katško. Yle

Kyseessä oli ketjun ensimmäinen kahvila varsinaisella ATO-vyöhykkeellä, siis terrorisminvastaisen operaation alueella, kuten Ukrainassa virallisesti kutsutaan Itä-Ukrainan sotatoimialuetta.

”Kukaan ei ole kenellekään mitään velkaa”

Itä-Ukrainan sodalle oli ominaista, että sitä kävivät vapaaehtoispohjalta improvisoidut pataljoonat. Usein taistelijoilla oli värikkäitä liikanimiä ja hurja maine. Arkeen paluu ei välttämättä ole ollut yksinkertaista.

– Sota muuttaa ihmisiä. Monet, jotka aiemmin työskentelivät vain elättääkseen itsensä tai perheensä, eivät enää sodan jälkeen enää ole kiinnostuneet siitä. He haluavat tehdä vain sellaisia asioita, joita itse haluavat, Katško sanoo.

– Yhtiömme pääajatus on, että kukaan ei ole kenellekään mitään velkaa, Aleksei Katško kertoo.

Hän kertoo, että monet sotilaat vaativat etuisuuksia ja kokevat valtion olevan velkaa heille. Samaan aikaan syntyy ristiriitoja siviilien kanssa.

– Jos ihminen lähti sotaan, se oli hänen oma tietoinen vapaa päätöksensä eikä muiden ihmisten tarvitse tuntea olevansa siitä jotenkin velkaa.

Pizzeria toimii väliaikaisena turvaverkkona sodasta palanneille. Veterano Pizza, Mariupol

Katško sanoo, että ilmapiiri yrittämiselle ei ole Ukrainassa kovin hyvä.

Mariupolissa tilannetta kohentaa se, että siellä toimii useita kansainvälisiä, eurooppalaisia ja yhdysvaltalaisia järjestöjä, jotka avustavat kaupungin kehittämisessä. Edelleen pienten ja keskisuurten yritysten tilanne on vaikea, Katško sanoo.

– Ne vain kuolevat koko maassa ja täällä. Meidän bisneksemme tilanne on helpompi, koska se on veteraanien ja teema on ajankohtainen.

Hän korostaa, että yritys panostaa laatuun.

– Ihmiset ovat heränneet vaatimaan palveluilta enemmän laatua pelkän hintakilpailun sijaan.

Aleksei Katškon mukaan Veterano Pizzan asiaa edistää sekin, että Mariupolissa on paljon sotilaita, joiden keskuudessa firma on suosittu. Yritys on myös saanut mainetta kuljettamalla pizzoja etulinjaan ilmaiseksi.

Jännitys hyytää yrittäjähengen

Asovanmeren kriisi ja siihen liittyvät Mariupolin sataman vaikeudet eivät suoraan heijastu pienyrittäjiin sillä satama palvelee ensisijaisesti suurteollisuutta.

– Painostus toimii psykologisesti. Bisneksen ja talouden kehitys on mahdollista, kun ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi. Kun luodaan vaikkapa keinotekoisesti oloja, joissa ihminen ei tunne itseään turvatuksi, tämä tuskin ryhtyy perustamaan omaa yritystä, sanoo yrittäjä Dmytro Tšytšera, joka toimii puoli vuotta sitten perustetussa Mariupolin yrittäjäyhdistyksessä.

Vuosina 2014–2015 sotatila ajoi monet yrittäjät Mariupolista. Kaupunki alkoi hengittää vapaammin vuonna 2016, ja bisnes alkoi palata kaupunkiin. Alettiin avata kahviloita ja ravintoloita, Tšytšera kertoo.

– Yritämme yhdistyksessä mahdollisimman paljon popularisoida yrittäjyyden periaatetta. Se ei ole kovin kehittynyt alueellamme, koska itäinen Ukraina on ollut suuryritysten aluetta, Dmytro Tšytšera sanoo.

Tšytšera uskoo, että vuosina 2019 ja 2020 nähdään selvä pienyritysten kasvu Mariupolissa.

Hän huomauttaa, että Mariupolin valtavavia metallikombinaatteja modernisoidaan ja se johtaa työväen vähentämiseen.

Näille ihmisille pitää löytää töitä ja siihen tarvitaan uusia yrityksiä.