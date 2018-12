Kaksi ulkomaalaista otettiin kiinni laivastotukikohdassa Ruotsissa – vasta varoituslaukaus tehosi

Muskön saari on tarkasti vartioitu sotilasalue.

Ruotsin armeija on ottanut kiinni kaksi ulkomaalaista henkilöä Muskön laivastotukikohdassa Tukholman eteläpuolella. He olivat päässeet tukikohdan alueelle. Välikohtaus sattui sunnuntain vastaisena yönä yhden maissa.

Asiasta kertovat useat Ruotsin tiedotusvälineet.

Vartijat ampuivat tilanteessa varoituslaukauksen. Ruotsin puolustusvoimien tiedottaja Magnus Jirlind sanoi Ruotsin yleisradioyhtiölle (siirryt toiseen palveluun) SVT:lle, että henkilöt eivät olleet noudattaneet vartijan määräyksiä.

Kiinniotetut luovutettiin poliisille. Ruotsin viranomaiset eivät ole kertoneet heidän kansallisuuttaan.

Muskön tukikohta on suuri laivastotukikohta, joka on louhittu kallion sisään. Ruotsin laivaston päätukikohta on kuitenkin siirretty sieltä Karlskronaan.

Asiasta kertoi Suomessa ensin Helsingin Sanomat.