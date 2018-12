Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman saapui Algeriaan – Vierailun aikana neuvotellaan yhteistyöstä öljy- ja petrokemian toimialoilla

Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman saapui sunnuntaina valtiovierailulle Algeriaan, jonka pääkaupungissa hänet otti vastaan Algerian pääministeri Ahmed Ouyahia, kertoo valtion uutistoimisto APS. Algerialla ja Saudi-Arabialla ovat hyvät suhteet erityisesti öljy- ja petrokemian toimialoilla. Kaksipäiväisen vierailun aikana keskustellaan mahdollisista uusista investoinneista näille toimialoille.

Algeria on yksi niistä harvoista arabivaltioista, jonne Saudi-Arabialla on ollut aina hyvät suhteet. Algerialla on ollut vahvat siteet myös Qatarin kanssa. Saudi-Arabia ja kolme muuta arabimaata katkaisivat vuonna 2017 kauppasuhteet Qatariin, koska he syyttivät maata Iranin tukemisesta ja terrorismista.

Kruununprinssi oli vieraillut ennen Algeriaa Mauritaniassa, jonne Saudi-Arabia lupasi rakentaa suuren sairaalan pääkaupunki Nouakchottiin.

Kruununprinssi Mohammed bin Salman tuskin kohtaa mielenosoittajia Algeriassa, koska siellä mielenosoitukset on kielletty. Useat algerialaiset journalistit ovat kuitenkin julkaisseet kirjeen, jossa todetaan, että kruununprinssin vierailu Algeriaan on epäeettinen ja poliittisesti epäasianmukainen.

Lähteet: Reuters