Nainen katosi Pellossa – etsinnät lopetettiin

Viikonloppuna Pellossa kadonneen naisen etsinnät on lopetettu. Poliisi kaipaa yleisöltä edelleen vihjeitä.

Naisesta on viimeinen varma havainto lauantaina aamupäivällä, jolloin hän lähti Pellon terveyskeskuksesta. Kadonnut on 69-vuotias Katri Ylisaukko-Oja. Hän on 170 senttiä pitkä ja hänellä on pitkät harmaat hiukset. Katoamishetkellä hänellä oli yllään tumma toppatakki, mustat housut, musta pipo jossa teksti LUMO sekä kädessä muovipussi.

Kadonnutta etsittiin lauantaina ja sunnuntaina kyläläisten, vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja poliisin voimin. Apuna oli poliisikoiria ja miehittämätön ilma-alus.

Vihjeet hätänumeroon

Poliisi jatkoi kadonneen naisen etsintöjä vielä maanantaina vastaisen yönä koiran avulla.

– Kävimme vielä läpi sellaisia paikkoja, joita ei oltu aiemmin tarkastettu, ylikonstaapeli Jukka Mäki Lapin poliisilaitokselta sanoo.

Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa. Mäen mukaan poliisi käy mahdollisia yleisöltä saamiaan vihjeitä läpi ja jatkaa etsintöjä tarvittaessa myöhemmin. Havainnot kadonneesta toivotaan soitettavan hätänumeroon 112.