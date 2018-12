Ensimmäisen kerran maailmassa maantielautta kulki ilman ihmisen ohjausta – katso videolta, miten matka Paraisilta Nauvoon sujui

Suomessa on tehty ensimmäinen maantielauttamatka autonomisesti

Tästä on kyse Suomessa on tehty ensimmäinen maantielauttamatka autonomisesti

Maantielautta Falco kulki onnistuneen testimatkan Paraisten ja Nauvon välillä koneen ohjaamana

Ihminen ei ohjannut lauttaa matkan aikana

Rolls-Roycen ja Finferriesin yhteistyöllä on otettu askel kohti autonomista merenkulkua

Falcoa voi myös etäohjata Turusta käsin Finferriesin etäoperointikeskuksesta

ParainenPuuskainen kova tuuli heiluttaa maantielautta Falcon kannella olevia ihmisiä. Tuuli tarttuu välillä myös lauttaan, joka lähestyy Nauvon rantaa Paraisilla kiinnittyäkseen kaltureihin.

Tuulesta huolimatta laiva rantautuu onnistuneesti. Aluksen päällikkö Matti Pöyli istuu komentosillalla, mutta ei ole vaikuttanut lautan liikkeisiin millään lailla.

Lautalla olevat ovat todistaneet maailman ensimmäistä autonomista maantielauttamatkaa.

Videolta näet Falcon onnistuneen matkan Paraisten ja Nauvon lauttavälillä. Ihminen ei puuttunut lautan kulkuun mitenkään.

Maantielautta Falcon komentosillalla päällikkö Matti Pöyli tarkkailee tilannetta, mutta ei puutu ohjaukseen millään tavalla. Petra Ristola / Yle

– Lautta on täysin itsenäisesti tietotekniikan ohjaamana kulkenut ennalta määrätyn reitin. Lisäksi se on suorittanut muiden alusten väistämiset omatoimisesti ja tullut rantaan itsenäisesti. Tämä on merenkulussa historiallinen hetki, sanoo Finferriesin turvallisuus- ja liikennejohtaja Pasi Roos.

Falcolla oleva teknologia on kehitetty Turussa

Noin 50 henkilöautoa kuljettava Falco toimii tällä hetkellä varalauttana. Siihen on asennettu teknologiayhtiö Rolls-Roycen Turun tutkimus- ja kehityskeskuksessa kehitettyä teknologiaa. Sen avulla lautta kulkee joko autonomisesti tai etäohjatusti Finferriesin etäoperointikeskuksesta.

Maantielautta Falco kiinnittymässä autonomisesti Nauvon lauttarantaan Paraisilla. Petra Ristola / Yle

– Kolmisen vuotta on kehitetty näitä järjestelmiä ja Falcolla on nyt demonstroitu järjestelmien toimivuutta, sanoo tuotejohtaja Iiro Lindborg Rolls-Roycen Ship Intelligence -yksiköstä.

Rolls-Royce Toimii 50 maassa, konsernilla 55 000 työntekijää. Suomessa työntekijöitä noin 600 Kokkolassa, Raumalla ja Turussa. Turun autonomisten ja etäohjattujen alusten tutkimuskeskuksessa toimii Ship Intelligence -yksikkö.

Rolls-Roycen kehittämää autonomista ratkaisua on testattu Falcolla noin 400 tuntia ja testit jatkuvat edelleen.

– Lautan kanssa on tehty väistökokeita, joissa se väistää aluksia ja näihin on järjestelmä pystynyt reagoimaan, Iiro Lindborg sanoo.

Testit jatkuvat

Vaikka autonominen maantielauttamatka on tehty onnistuneesti Paraisten ja Nauvon välillä, ei se tarkoita, että lautat muuttuvat nyt tietokoneiden ohjaamiksi.

– Tämä on kehitystyön ensiaskel ja menee aikaa kunnes alukset kulkevat täysin ilman miehistöä. Tänään on esitelty se, että tämä on mahdollista, sanoo Finferriesin turvallisuus- ja liikennejohtaja Pasi Roos.

Maantielautta Falcoon on asennettu antureita, kameroita ja tutkia, jotka havannoivat aluksen ympäristöä. Petra Ristola / Yle

– Monia satoja tunteja testaamista on vielä edessä. Mutta käytännössä tämä Falcolla käytössä oleva ratkaisu on valmis kaupalliseen käyttöön, sanoo tuotejohtaja Iiro Lindborg Rolls-Roycelta.

Finferriesin ja Rolls-Roycen yhteistyöprojekti SVAN (Safer Vessel with Autonomous Navigation) huipentuu Falcolla, joka on varustettu Rolls-Roycen Ship Intelligence -teknologialla. Lautalla on antureita, kameroita ja tutkia, jotka havannoivat aluksen ympäristöä.

Finferries Finferries on valtio-omisteinen lautta- ja yhteysaluspalvelujen tarjoaja Suomessa. Finferriesillä työskentelee yli 300 työntekijää 44 reitillä eri puolilla maata. Konsernin pääkonttori sijaitsee Turussa, ja sillä on sivukonttori Savonlinnassa.

Paraisilla kulkevaa lauttaa voidaan etäohjata Turusta

Lautta- ja yhteysaluspalveluja tarjoavan Finferriesin Turun pääkonttoriin on rakennettu etäoperointikeskus, josta Falcoa voidaan ohjata. Keskukseen on rakennettu komentosilta, johon monitorit välittävät reaaliaikaista kuvaa Falcosta.

Maantielautta Falco on kiinnittymässä Paraisten lauttarantaan. Alusta ohjaa päällikkö Tuumas Mikkola Finferriesin etäoperointikeskuksesta Turusta. Niclas Lundqvist / Yle

Keskuksessa ohjaimet ovat Tuumas Mikkolan käsissä, joka ohjaa nyt Falcoa noin 50 kilometrin päästä.

– Ajoimme etänä täältä yhtiön Turun tiloista Falco-aluksen Paraisilla rantaan. Etäoperointi sujui hyvin. Melkein on sama tuntemus kuin ajaisi sitä paikan päältä, sanoo Finferriesin etäoperointikeskuksen päällikkö Tuumas Mikkola. Hän toimii SVAN-projektin ulkopuolella maantielautta Elektran päällikkönä.

Tekniikka parantaa turvallisuutta

Finferriesin toimitusjohtaja Mats Rosin on todella tyytyväinen siihen, millaisia askeleita merenkulussa on nyt otettu. Viime vuonna Finferries otti käyttöön Suomen ensimmäisen akkukäyttöisen hybridilautta Elektran Parainen-Nauvo-reitillä. Nyt Paraisilla on demonstroitu autonomista maantielauttamatkaa.

– Visiona tämä voisi olla tehokas tapa tuoda liikennettä sinne, missä sitä ei nyt ole. Eli lautat voisivat kulkea automatiikan avulla, kun kapteeni valvoo tilannetta maissa, sanoo Finferriesin toimitusjohtaja Mats Rosin.

Testimatkan aikana maantielautta Falco väistää onnistuneesti muita liikkeellä olevia aluksia. Petra Ristola / Yle

Turvallisuus on yksi konsernin arvoista. Ja kun tekniikan avulla voidaan vähentää inhimillisen virheen mahdollisuutta, turvallisuus lisääntyy.

– Uskomme, että parannamme turvallisuutta, energiatehokkuutta ja ennen kaikkea toimintavarmuutta. Tämä on se suunta mihin Suomen, EU:n ja maailman pitää liikkua, sanoo Mats Rosin.

Rolls-Royce Marinen pääjohtaja Mikael Mäkinen pitää Paraisilla tehtyä lauttamatkaa suurena askeleena kohti autonomista merenkulkua.

– Rolls-Roycen ja Finferriesin yhteistyö osoittaa maailmalle kuinka älykkäät laivateknologiat tuovat huomattavia etuja alusten turvallisuuteen ja tehokkaaseen operointiin.

Petra Ristola / Yle

Kilpailu kovenee

Merenkulussa tapahtuva automatisointi ja etäoperointi ovat kovassa kehityksessä. Esimerkiksi Wärtsilä on testannut autonomista vuonolauttaa Norjassa (siirryt toiseen palveluun). Testissä alus kulki satamasta toiseen tietokoneen avulla.

Kesällä Rolls-Royce möi Marine-toimintonsa norjalaiselle Kongsberg-konsernille. Vielä ei ole varmuutta siitä, mikä on Turun tutkimus- ja kehityskeskuksen kohtalo. Kongsberg on myös vahvasti kehittämässä autonomista merenkulkua. Se esimerkiksi on mukana rakentamassa Yaralle itseohjautuvaa vuonolaivaa (siirryt toiseen palveluun).

Lue lisää:

Suomi kyntää itseohjautuvan meriliikenteen kärkimaana – Rolls-Roycen Turun yksikössä ollaan vuosia muita edellä

Merenkulun suuri murros: Osa laivoista seilaa ilman miehistöä jo parin vuoden kuluttua