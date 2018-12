Poliisi: Tulipalo saattoi syttyä vahingossa tupakasta tai tulitikuista – kirjailijan taiteilijakoti tuhoutui Vesilahdessa

Oiva Paloheimon taiteilijakoti tuhoutui tulipalossa Vesilahdessa torstaina illalla. Poliisi tutkii tulipalon syttymissyytä.

Rikostutkinnassa ilmeni, että lapset ja nuoriso on käyttänyt museon suojaisaa taustaa kokoontumispaikkanaan jo vuosien ajan. Paikalla on myös tupakoitu salaa. Maasto alueella on ollut karikkeiden ja lehtien peittämää.

– Poliisin tutkiessa palon syttymissyytä tuli ilmi, että luonnollisia syitä rakennuksen syttymiselle ei ollut olemassa. Paloa oli siis syytä epäillä ihmisen toimesta sytytetyksi, poliisi sanoo tiedotteessa.

Poliisi kertoi asiasta maanantaina. Voimakas etelänpuoleinen tuuli ruokki palon leviämistä. Poliisi on tutkinut tulipaloa törkeänä vahingontekona. Tämä rikos vaatisi tahallisuutta.

Rikoskomisario Antti Uusipaikka sanoo, että olosuhteet olivat poikkeukselliset. Voimakkaan tuulen johdosta tuli voi kyteä kauankin lehtien joukossa.

– Voimakas tuuli, kuivia lehtiä sisältänyt maasto ja tuulen suuntainen avoin alapohja huomioiden, on mahdollista, että palo on alkanut tahattomasti huonosti sammutetusta tupakasta tai tulitikusta ja palon sytyttänyt henkilö ei ole ollut tietoinen tekojensa seurauksesta, rikoskomisario Antti Uusipaikka kertoo.

– Tässä vaiheessa näyttää enemmän vahingolta kuin tahalliselta. Jatkamme kuitenkin rikoksen selvittämistä, Uusipaikka kertoo Ylelle.

Poliisi on puhuttanut palon arvioituun syttymisaikaan paikalla olleita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat kiistäneet sytyttäneensä paloa. Poliisi toivoo muita paikalla olleita tai palosta ja poistuneista henkilöistä tietäviä silminnäkijöitä kertomaan havaintonsa Valkeakosken poliisille numeroon 0295 445877 tai sähköpostilla rikosvihjeet.pirkanmaa.sisa-suomi@poliisi.fi (siirryt toiseen palveluun).

Rakennuksen alin hirsikerros lepäsi perustuskivien päällä. Viettävän rinteen johdosta etelänpuoleisella sivulla rakennuksen alle mahtui lähes seisomaan pitkän rakennuksen toisen pään ollessa lähes maan tasossa.

Tulipalo uhkasi myös pappilaa

Kirjailija Oiva Paloheimo (1910–1973) on tunnettu erityisesti lastenkirjastaan Tirlittan.

Taiteilijakoti sijaitsi pappilan pihapiirissä. Tulipalo uhkasi myös pappilaa.

Vesilahden kirkkoherra Harri Henttinen katseli epäuskoisena tulipaloa illalla. Paikkakunnan historiatyöryhmä oli nähnyt paljon vaivaa talon kunnostuksessa. Sillä on vakuutus, mutta se ei korvaa menetystä.

– Ei ole uskoa todeksi. Kaikki kävi niin nopeasti, varmaan monta kertaa vielä miettii, onko totta vai ei, hän kertoi perjantaina Ylelle.

Henttinen oli torstaina illalla aloittamassa kirkkoneuvoston kokousta pihapiirissä olevassa pappilassa.

– Luulimme, että joku lämmittää saunaa kun tuli savun haju. Työntekijät menivät pihalle ja pimeässä näkyi tulen lieskat. Yritimme sammuttaa tulipaloa, mutta eihän siitä mitään tullut. Hälytimme heti palokunnan.

Kirkkoherra kertoi, että palo riehui alta käsin.

– Aluksi näytti, että taiteilijakodissa ei pala. Siellä oli ihan pimeää. Siksi ajattelin, että menen äkkiä hakemaan museosta tavaraa ulos.

– Kun avasin oven, tajusin, että jos sinne menee, sinne myös sitten jää.

