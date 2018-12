Tuhkarokolle altistuneista valtaosa tavoitettu, rokotukset aloitetaan myös kouluissa – lähipäivät näyttävät, mihin tilanne kääntyy

Pohjanmaalla sijaitsevassa Luodossa on todettu tuhkarokkotartunta esikouluikäisellä lapsella.

Ihmisillä on ollut suuri huoli ja tarve neuvoihin.

Luodon tuhkarokkotartunna altistuneista on tavoitettu nyt noin 250, vasta-ainetta annettu 30:lle. He ovat pääosin yli 1-vuotiaita joilla ei ole ollut rokotetta, mutta joukossa on myös immuunipuutteisia ja niitä jotka ei ole saaneet vielä toista MPR-rokotetta.

Ylimääräisiä rokotuksia jatketaan tänään maanantaina Kolpin vastaanotolla neljän hoitajan voimin. Vastaanotto alkaa olla jo niin täynnä, että lähinnä rokotusmahdollisuus yritetään järjestää niille, joilla ei ole mitään suojaa.

– Olemme kiitollisia, että rokotukset vetävät näin hyvin, sanoo johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström.

Alueella ei ole annettu yleistä suositusta että pitäisi aikaistaa jompaakumpaa MPR-rokotteista, mutta jos asuu seudulla jossa suoja on huono, sen voi saada.

Maanantaina päätettiin myös aloittaa rokotukset kouluissa pikimmiten. Rokotteet riittävät, sillä THL on toimittanut niitä jopa viikonloppuna.

Pietarsaaren johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström. Kjell Vikman / Yle

Lähipäivät näyttävät, mihin tilanne kääntyy.

– Jos uusia tapauksia ei tämän viikon aikana puhkea, niin huh, selvittiin. Odotamme vieläkin jännityksellä, sanoo tartuntatautilääkäri Kimmo Kuisma.

Kotieristyksessä on 2–5 lasta, jotka eivät ole halunneet rokotusta tai ovat ottaneet yhteyttä niin myöhään, ettei se enää auta. Heille on annettu henkilökohtaiset ohjeet kuinka toimia eristyksessä. Eristys kestää pääosin kaksi viikkoa.

Niiden altistuneiden, jotka ovat saaneet vasta-aineen, toivotaan pysyvän karanteenissa itsenäisyyspäivään saakka, jotta nähdään, puhkeaako tauti.

Tilanne alueella on pääosin rauhallinen, vaikka osalla ihmisistä huoli on ollut suuri. Ylihoitaja Marjo Orava sanoo, että puheluissa on paljon myös varmistelusoittoja siitä, kuinka vapaasti voi liikkua ja onko mahdollisesti tartuttamisvaarassa.

Vasta-aine maksaa 500 euroa henkilöltä

Henkilökuntaa on lisätty rokottamaan ja neuvontaan, ja kyseessä on iso ponnistus. Samalla esimerkiksi neuvoloista on jouduttu perumaan kiireettömiä käyntejä, ja ihmisiltä toivotaan kärsivällisyyttä.

Tuhkarokkotapauksen hintalappua on vaikea määrittää, mutta tarkoitus on tehdä myöhemmin jonkinlainen laskelma siitä, mitä episodi tuli maksamaan. Yhden vasta-aineen hinta on 500 euroa henkilöltä.

Ylihoitaja Riitta Lönnbäck on iloinen siitä, että todella monet ovat nyt halunneet rokotteen. Näin rokotuskattavuus alueella nousee, vaikkakin sen olisi toivottu nousevan ilman tällaista episodia.

Toisaalta tilanne alueella on viime vuosina hitaasti parantunut kattavuuden suhteen: esimerkiksi yksivuotiailla on paljon parempi rokotuskattavuus kuin kuusivuotiailla, muistuttaa Kimmo Kuisma.

Lastenlääkäri Markus Granholm ei halua ottaa kantaa väläyteltyyn rokotepakkoon. Hän muistuttaa, että rokottaminen on vielä Suomessa vapaaehtosta.

– Nyt meillä on tarpeeksi tekemistä ilman politikointiakin. Ehkä puolen vuoden päästä voi pohtia näitä.

