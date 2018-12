Apusen mukaan Evan on syytä luoda itsensä säännöllisesti uudelleen johtoa myöten.

Kahdeksan vuotta Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtajana toiminut Matti Apunen jättää tehtävänsä helmikuun 2019 lopussa.

Apunen perustelee lähtöään uuden luomisella.

– Olen ollut alusta saakka sitä mieltä, että Evan kaltainen think tank on organisaatio, jonka on säännöllisesti syytä luoda itsensä uudelleen. Tämä koskee tietenkin myös johtoa, Apunen kirjoittaa Evan tiedotteessa.

Ennen vuosiaan Evassa Apunen oli Aamulehden vastaava päätoimittaja. Sitä tehtävää hän hoiti vuodet 2000-2010.