Ukraina kutsuu reserviläisiä ylimääräisiin kertausharjoituksiin

Ukraina on lähettänyt kutsun asevoimien reserviläisille saapua ylimääräisiin kertausharjoituksiin Venäjän sotilaallisen uhan takia.

Reserviläisten kertausharjoituksesta päätti tänään maanantaina presidentti Petro Porošenko. Asiasta kertoo myös Ukrainan puolustusministeriö tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun).

Kertausharjoitusten on määrä kestää enimmillään 20 päivää, eli ne päättyisivät ennen joulua. Harjoituksiin kutsuttujen reserviläisten määrää ei kerrota.

Porošenkon mukaan Ukrainan on vahvistettava puolustustaan, koska Venäjän maahyökkäyksen uhka on kasvanut. Venäjä on tuonut Ukrainan-vastaiselle rajalleen suuria joukkojen keskityksiä, Porošenko kertoi. Hän syytti myös Venäjää Ukrainan Asovanmeren satamien toiminnan häirinnästä.

Kremlin tiedottajan mukaan Porošenkon puheet ovat "absurdi yritys lietsoa jännitteitä".

– Porošenkon väitteillä ei ole mitään perää, tiedottaja sanoi.

Ukrainan toimet liittyvät viime viikolla julistettuun, kuukauden kestävään poikkeustilaan, jonka myötä Ukrainaan ei myöskään päästetä 16 - 60-vuotiaita venäläismiehiä.

Ukraina protestoi Venäjän asevoimien toimintaa. Venäjän rannikkovartiosto otti marraskuussa kiinni kolmen ukrainalaista sotalaivaa ja niiden miehistöt.

