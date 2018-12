Unkari savusti miljardööri George Sorosin perustaman yliopiston ulos maasta – rehtori: "Eurooppalainen instituutio on karkotettu EU:n jäsenvaltiosta"

Miljardööri George Sorosin perustama unkarilainen Central European University -yliopisto ilmoitti maanantaina, että se siirtää opinto-ohjelmansa Wieniin Itävaltaan.

Yliopisto ottaa uusia opiskelijoita Wienin toimipisteeseensä syyskuusta 2019 alkaen. Korkeakoulu säilyttää myös Budapestin kampuksensa, jossa vanhat opiskelijat saavat suorittaa opintonsa päätökseen.

Soros perusti CEU:n vuonna 1991 Yhdysvaltain New Yorkin osavaltiosta käsin. Oppilaitoksessa on opiskelijoita yli sadasta maasta.

Central European Universityn mukaan Unkarin hallituksen huhtikuussa 2017 säätämä laki kohdistui siihen. Laki määräsi kovia vaatimuksia ulkomaisille yliopistoille.

CEU kertoi maanantaina, että Unkarin hallitus ei vahvistanut sopimusta, joka olisi taannut yliopistolle mahdollisuuden jatkaa toimintaansa Unkarissa.

– CEU on pakotettu ulos. Yhdysvaltalainen instituutio on ajettu pois maasta, joka on Nato-liittolainen. Eurooppalainen instituutio on karkotettu EU:n jäsenvaltiosta, yliopiston rehtori Michael Ignatieff sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Liberaalia liikehdintää eri järjestöjensä kautta rahoittava miljardööri George Soros on riitautunut Unkarin konservatiivisen ja maahanmuuttoa vastustavan pääministeri Viktor Orbánin oikeistohallituksen kanssa.

Orbán muun muassa väittää, että unkarilaissyntyinen Soros haluaa hukuttaa Unkarin muslimisiirtolaisiin.

Lähteet: AFP, Reuters