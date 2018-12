Turun kaupunginjohtaja toivoo valtuutettujen lobbaavan Tunnin junan puolesta

Turun ja Helsingin välille suunniteltua nopeaa junayhteyttä on yritetty saada aikaiseksi 1970-luvulta saakka.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve toivoo, että turkulaiset kaupunginvaltuutetut nostaisivat omassa puolueessaan esille Tunnin juna -hanketta (siirryt toiseen palveluun).

Arven mukaan tällä olisi suuri merkitys sille, että Tunnin juna olisi mukana ensi kevään hallitusneuvotteluissa. Arve kävi maanantaina kertomassa Turun valtuuston seminaarissa, missä Tunnin junan suunnitellussa tällä hetkellä mennään.

– Kannustan jokaista valtuutettua käyttämään mielipidevaikuttajan rooliaan Tunnin junan puolesta.

Arve haluaisi, että erityisesti ne valtuutetut, jotka ovat mukana ensi kevään eduskuntavaaleissa, nostaisivat Tunnin junaa esiin.

– He ovat omassa puolueessaan mielipidevaikuttajia. Tottakai sillä on merkitystä, miten he tätä asemaansa käyttävät, Arve sanoo.

Julkkiksetkin puhuvat nopean junayhteyden puolesta

Turun kaupunki on mukana Tunnin juna -kampanjassa (siirryt toiseen palveluun), jossa julkisuuden henkilöitä puhuu Turun ja Helsingin välille suunnitellun nopean junayhteyden puolesta. Mukana on muun muasssa entinen turkulainen, tähtitieteilija Esko Valtaoja.

– Tunnin juna on tärkeä monesta näkökulmasta. Olemme pyrkineet löytämään hankkeelle puolestapuhujia, Arve selittää julkkisten mukaanottamista.

Itse olen toivonut, että kun Turku täyttää 800 vuotta vuonna 2029, voisi ostaa lippuja Tunnin junaan. Minna Arve

Alunperin nopea junayhteys tunnettiin nimellä ELSA-rata (siirryt toiseen palveluun). Sitä alettiin suunnitella jo 1970-luvulla. Sitten hankkeen nimeksi vaihtui Tunnin juna. Nimi on kuitenkin sikäli harhaanjohtava, että tavoiteaika Helsingin ja Turun välille on tunti ja vartti.

Myös Helsingin ja Tampereen välille suunnitellaan omaa Tunnin junaa.

Kestää vielä yli kymmenen vuotta

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on esittänyt, että Tunnin juna Turkuun voisi olla valmis vuonna 2031. Minna Arve toivoo nopeampaa aikataulua.

– Itse olen toivonut, että kun Turku täyttää 800 vuotta vuonna 2029, voisi ostaa lippuja Tunnin junaan.

Minna Arven mukaan Tunnin juna ei ole tärkeä vain Turulle vaan koko Suomelle – monestakin näkökulmasta.

– Tunnin juna on nopein ilmastoteko, minkä Suomen hallitus voi tehdä. On tärkeää saada liikennettä pyöriltä raiteille.

40 miljoonaa on niin iso raha, että ei sitä kukaan halua heittää Kankkulan kaivoon. Minna Arve

Turun kaupunginjohtajan visiossa Tunnin junasta hyötyisi myös koko eteläinen Suomi (siirryt toiseen palveluun).

– Muodostuisi puolentoista miljoonan ihmisen työssäkäyntialue. Sillä on iso merkitys koko Suomen tulevaisuuden kasvun kannalta.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve pitää tärkeänä tehdä yhteistyötä muiden kaupunkien kanssa Tunnin junan puolesta. Kalle Mäkelä / Yle

Turulle myös innovaatioiden liikkuvuus olisi tärkeää. Se vaikuttaisi kaupungin tulevaisuuteen ja kasvuun. Tunnin junan pääasema olisi Turun tiedepuiston alueella Kupittaalla.

– Turun yliopistokampuksen ja pääkaupunkiseudun kampusten yhdistäminen olisi iso mahdollisuus Turun kasvulle, Arve sanoo.

Yhteispeli on tiivistä

Tunnin juna -hanketta eri vaiheineen on ajettu vuosikausia. Kaupunginjohtaja Minna Arven mielestä nyt vihdoin ollaan tosissaan. Viimeistään hallituksen päätös laittaa 40 miljoonaa euroa hankkeen yleissuunnitteluun osoitti tämän.

– 40 miljoonaa on niin iso raha, että ei sitä kukaan halua heittää Kankkulan kaivoon.

Lisäksi hallitus päätti syksyllä, että yleissuunnitelman rinnalla voidaan aloittaa jo ratasuunnittelu.

– Tällä on iso merkitys hankkeen etenemiselle, Arve sanoo.

Turku ei ole suinkaan yksin ajamassa Tunnin juna -hanketta. Mukana ovat myös muut radanvarsikunnat ja laajemminkin koko Varsinais-Suomi.

– Meillä on tiivis yhteistyö. Tapaamme säännöllisesti alueen kaikkien kuntajohtajien kanssa. Pyrimme määrätietoisesti valvomaan Tunnin junan etua, sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

