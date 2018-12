Neljää epäillään osallisuudesta murhaan Oulussa – poliisi: rikos tapahtui soramontulla ja ruumis kätkettiin

Poliisi epäilee, että henkirikoksen uhrin ruumis on kätketty teon jälkeen. Poliisi pyytää yleisön apua teon selvittämiseksi.

Oulun käräjäoikeus vangitsi maanantaina kaksi oululaista miestä epäiltynä osallisuudesta murhaan. Käräjäoikeus on jo aiemmin vanginnut yhden miehen samaan rikoskokonaisuuteen liittyen. Poliisi epäilee, että tekoon liittyy myös neljäs henkilö, joka on aikaisemmin vangittu toiseen rikosasiaan liittyen.

Epäilty henkirikos tuli ilmi tutkittaessa ilmoitusta kadonneesta henkilöstä. Ilmoitus kadonneesta henkilöstä tehtiin marraskuun alussa.

Poliisin tiedotteen mukaan tutkinnassa ilmi tulleiden seikkojen johdosta asiaa alettiin tutkia murhana. Epäilty teko on tapahtunut lokakuun alussa Oulussa.

Kaikki epäillyt ovat nuorehkoja oululaisia miehiä. Teosta epäillyt ovat kiistäneet osallisuutensa henkirikokseen.

Teon motiivi on selvinnyt

Epäiltyä henkirikosta tutkitaan murhana, sillä esitutkinnan tämän hetkisen tilan perusteella kyseessä on ollut etukäteen suunniteltu teko. Epäillyillä on poliisin tiedotteen mukaan aikaisempaa rikoshistoriaa, mutta teko ei liity järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Poliisilla on käsitys teon motiivista, mutta motiivia tai teon yksityiskohtia ei poliisi kerro julkisuuteen tutkinnan turvaamiseksi.

Poliisi epäilee, että henkirikoksen uhrin ruumis on kätketty teon jälkeen. Poliisi on tehnyt maastoetsintöjä vainajan löytämiseksi ja etsintöjä poliisi jatkaa lähitulevaisuudessa.

Poliisi pyytää yleisön apua teon selvittämiseksi

Poliisin mukaan henkirikos on tapahtunut lauantaina ja sunnuntain välisenä yönä 7. lokakuuta 2018. Uhria on kuljetettu aamuyöllä kello kolmen jälkeen tumman värisessä Audi A6 – henkilöautossa Tuiran kaupunginosasta Oulun koillispuolelle maasto- tai soramonttualueelle, jossa henkirikos on tapahtunut.

Poliisi pyytää kansalaisia ilmoittamaan asiaan mahdollisesti liittyvistä havainnoista Oulun poliisin vihjenumeroon 0295 416 194 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.oulu(at)poliisi.fi (siirryt toiseen palveluun).