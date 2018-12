Ministeriö lykkää hoitohenkilöstön rokotuksia koskevan säännöksen muuttamista – haluaa odottaa ratkaisuja kanteluihin

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on päättänyt lykätä hoitohenkilöstön rokotuksia koskevan säännöksen muutosta. STM:n oli alun perin määrä antaa hallituksen esitys lain muuttamisesta eduskunnalle ennen joulua, mutta nyt ministeriö sanoo tarvitsevansa lisää aikaa asian kanssa.

Ministeriö perustelee päätöstään sillä, että se haluaa odottaa eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuja kolmesta vireillä olevasta kantelusta ennen pykälän muuttamista.

Lisäksi oikeuskansleri on ollut sitä mieltä, että pykälän muutoksesta pitäisi tehdä nykyistä tarkempi perustuslaillinen arviointi, STM kertoo.

Hoitohenkilöstön rokottamista koskevan säännöksen taustalla on potilasturvallisuus. Aihe on herättänyt paljon kiistelyä hoitoalan kesken. Hoitoalalla on puhuttu rokotepakosta.

Uusi tartuntatautilaki (siirryt toiseen palveluun) astui voimaan maaliskuussa 2017, mutta sen rokotuksia koskeva pykälä (siirryt toiseen palveluun) tuli voimaan maaliskuussa 2018. Pykälä velvoittaa riskiryhmien kanssa työskentelevältä hoitohenkilöstöltä tiettyä rokotesuojaa.

Laissa mainitaan muun muassa vesirokko, tuhkarokko ja hinkuyskä. Lisäksi edellytetään suojaa influenssaa vastaa eli ottamaan myös vuosittainen kausi-influenssarokote.

Rokote kausi-influenssaan on otettava vuosittain. Tämä on tulkittu pakottavana ja on herättänyt närää työntekijöiden keskuudessa.

STM:n mukaan säännös otettiin tartuntatautilakiin infektiolääkäreiden aloitteesta potilaiden ja asiakkaiden suojelemiseksi sekä heitä hoitavan henkilöstön rokotuskattavuuden parantamiseksi.

Maailman terveysjärjestö (WHO) ja Euroopan tautien ehkäisy- ja torjuntakeskus (ECDC) suosittelevat terveydenhuoltohenkilöstön jokavuotista rokottamista kausi-influenssarokotteella potilaiden suojaamiseksi ja influenssan leviämisen ehkäisemiseksi. Euroopassa rokotussuositus on annettu 29 EU- ja ETA-maassa.

