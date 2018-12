Tiet ovat liukkaita monin paikoin – Liikennevirasto varoittelee, pelastuslaitos kehottaa välttämään autoilua

Liikennevirasto varoittaa maan etelä-keskiosissa liikkuvia autoilijoita lumisista sekä liukkaista teistä sekä kehottaa laskemaan ajonopeutta. Ilmatieteen laitos on puolestaan antanut varoituksen teiden liukkaudesta koko maahan.

Liikenneviraston tieliikennekeskuksesta kerrotaan, että tiet ovat jäisiä monin paikoin, erityisesti Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. Tien liukkaudesta toimii osoituksena se, että pelti on rytissyt maanantai-iltana kahdeksaan mennessä jo joitakin kertoja.

– Muutamia onnettomuuksia on ollut, joihin ainakin välillisesti keli on vaikuttanut. Ilmoituksia on tullut raskaalta kalustolta, että liukasta on laajalti. Teiden kunnossapitoa on hälytetty töihin lunta auraamaan, tieliikennepäivystäjä Antero Risti tieliikennelaitokselta Turusta vahvistaa.

Yle

Risti kertoo, että maanantai-iltana kakkostiellä on sattunut kahden rekan peräänajo. Kasitiellä henkilöauto ajoi päin rekkaa ja ykköstiellä Halikon liittymän paikkeilla auto törmäsi kaiteeseen.

Liikennevirasto suosittelee ajonopeutta laskettavaksi 80 kilometriin tunnissa liukkauden takia. Alueellista vaihtelua ajokelin suhteen voi olla paljonkin.

Pirkanmaan pelastuslaitos kertoo, että Pirkanmaan alueella on useita liikenneonnettomuuksia liukkaudesta johtuen. Sen mukaan Kangasala-Orivesi tie on täysin suljettu. Pelastuslaitos kehottaa autoilijoita ajamaan maltillisesti tai välttämään kokonaan liikenteeseen lähtöä.

Matalapaine sateineen liikkuu Suomen yli koilliseen. Pohjoisessa lunta sataa runsaasti.

Meteorologi: lunta ja räntää monin paikoin – jatkoa luvassa myös huomenna

Ylen meteorologi Joonas Koskela kertoo, että lumisateet jatkuvat illan aikana pitkin Suomea ja tiet voivat olla liukkaita. Sadealue liikkuu tällä hetkellä lännen Kokkolan ja idän Vaalimaan välisellä alueella.

Tähän mennessä eniten lunta on tullut Raumalla, jossa lumipeitteen paksuudeksi on mitattu 5 senttimetriä.

Koskela kertoo, että lumisateet heikkenevät hiljalleen illan aikana, mutta huomiseksi Suomeen saapuu jo uusi sadealue, joka tuo mukanaan lunta, räntää, vettä ja jäätävää tihkua. Tiistaina etelässä ja lännessä lämpötila lauhtuu plussan puolelle.

– Huomenna lumi sulaa lännessä. Tiistai on viikon lämpimin päivä ja lämpötila voi olla parhaimmillaan jopa +5.

Lumisateet jatkuvat maan etelä-keskiosissa näillä näkymin sekä tiistain että keskiviikon ajan. Etelässä poutaantuu torstaina. Sää kylmenee hiljalleen viikon aikana. Torstai-iltana koko maassa ollaan jo pakkasen puolella.

– Torstai-iltaan mennessä Lappiin voi tulla jopa 20 senttimetriä lunta. Lapissa lumisateet jatkuvat näillä näkymin perjantaihin asti, Koskela kertoo.