Ranskan keltaliivien mielenosoitukset jatkuvat: Protestien viisi viimeisintä käännettä

Keltaliiviliikkeen mielenosoitukset Ranskassa jatkuvat kolmatta viikkoa. Tähän asti protesteissa eri puolilla maata on kuollut neljä ihmistä ja yli 200 on haavoittunut. Pelkästään Pariisissa yli 400 mielenosoittajaa on pidätetty ja yli 300 on yhä poliisin hallussa.

Kokosimme Ranskan mellakoiden viimeisimmät käänteet.

1. Macronin ulostuloa odotetaan yhä

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on ollut hiljainen lauantain väkivaltaiseksi äityneiden mellakoiden jälkeen. Presidentin oli määrä matkustaa Serbiaan, mutta Serbian presidentti kertoi maanantaina tiedotusvälineille, että Macron oli pyytänyt siirtämään tapaamista useilla viikoilla.

Argentiinan G20-kokouksesta sunnuntaina palannut Macron piti hätäkokouksen maan turvallisuudesta. Hallitus ei ole vielä sulkenut pois mahdollisuutta julistaa maahan hätätila.

Maanantaina Macron tapasi mellakoita hillinneitä poliiseja. Presidentin hallinnosta kerrotaan, että Macron halusi osoittaa poliiseille tukea "ennennäkemättömän väkivallan päivän" jälkeen.

2. Mielenosoitukset jatkuvat, ensihoitajat ja opiskelijat liittyivät mukaan

Ensihoitajat osoittavat mieltään työolosuhteistaan tukkimalla ambulansseilla sillan, joka johtaa maan kansalliskokouksen eli parlamentin alahuoneen rakennukselle.

Opiskelijat taas vastustavat koulutusuudistuksia. He ovat estäneet pääsyn kymmeniin lukioihin eri puolilla Ranskaa.

Riemukaaren kylkeen on tehty graffiti, jossa lukee "Les gilets jaunes triompheront", joka on sanamuunnos Riemukaaresta, Arc de Triomphe. Suomennettuna graffiti olisi "Keltaliivit riemuitsevat" tai "Keltaliivit voittavat". Etienne Laurent / EPA

Mielenosoituksia on ollut myös Réunionin saarella, joka on Madagaskarin lähellä sijaitseva Ranskan hallintoalue. Saaren protestit ovat olleet erityisen väkivaltaisia viime viikkojen aikana.

3. Oppositio vaatii Macronilta ja pääministeri Philippeltä nopeita toimia

Pääministeri Edouard Philippe tapasi oppositiopuolueiden johtajia maanantaina. Sosialistijohtaja Olivier Faure kehotti pääministeriä luopumaan veronkorotuksista ja palauttamaan omaisuusveron.

Keskustaoikeistopuolueen johtaja Laurent Wauquiez vaati Macronia järjestämään kansanäänestyksen, jotta mellakat loppuisivat.

Macron on kuitenkin vannonut, ettei hän peräänny polttoaineveron korotuksesta, joka myös käynnisti mielenosoitukset isojen kaupunkien ulkopuolella. Maanantaina hallitus kuitenkin antoi ymmärtää, että se harkitsee myöntymistä.

4. Pääministerin piti tavata keltaliivien edustajia tiistaina, edustajat eivät osallistu

Pääministeri Philippen oli tarkoitus tavata keltaliivien edustajia tiistaina rauhoittaakseen tilannetta. Maanantai-illasta keltaliiviliikkeen edustajat kertoivat uutistoimisto AFP:lle, että he eivät osallistu tapaamiseen. Edustajat ovat osa keltaliiviliikkeen maltillista puolta. Edustajat kertoivat syynä olevan turvallisuus: liikkeen radikaalimpi osa on uhannut heitä kostotoimenpiteillä.

Lauantain mellakoiden aikana muun muassa liikkeiden ikkunoita hajotettiin. Etienne Laurent / EPA

Yksi keltaliivien edustajista kertoi AFP:lle aiemmin, että polttoaineverokorotuksen hautaaminen on lähtökohta kaikille neuvotteluille. Kuitenkin osa mielenosoittajista vaatii enemmän, muun muassa korotusta minimipalkkaan ja eläkkeisiin.

5. Mielenosoitukset vaikeuttavat taloutta

Talousjohtajat varoittivat maanantaina levottomuuksien vaikutuksista maan talouteen. Valtiovarainministeri Bruno Le Maire kertoi, että hotellien varaukset ovat vähentyneet 15–20 prosenttia ja ravintoloiden tilausten 20–50 prosenttia mielenosoitusten alkamisen jälkeen.

– Vaikutukset ovat vakavia ja jatkuvia, Le Maire, sanoi.

Lauantain mellakat sijoittuivat vilkkaalle ostosalueelle Champs-Elysées-kadun läheisyydessä. Väkivaltaisuuksien takia kaupungin suurimmat tavaratalot ja 19 metroasemaa olivat suljettuina.

Mielenosoittajat ovat tukkineet myös katuja ja bensa-asemia eri puolilla maata. Kuljetusalan liitot ovat kertoneet tekevänsä 400 miljoonan euron tappiot kahden viime viikon aikana. Monilta bensa-asemilta on loppunut polttoaine protestoijien tekemien sulkujen takia.

Mistä on kyse?

Mielenosoitukset alkoivat polttoaineveron korotuksesta, mutta laajenivat lopulta koskemaan Ranskan korkeita elinkustannuksia ja presidentti Macronin valtaa.

Lauantaina mielenosoitukset äityivät väkivaltaisiksi mellakoiksi. Myös rakennuksia sytytettiin tuleen, autoja ja liikkeitä tuhottiin sekä Ranskan kansallisia muistomerkkejä tärveltiin.

Mielipidemittausten mukaan jopa 70–80 prosenttia ranskalaisista tukee mielenosoittajia, kertoo STT.

Lähteet: AFP, AP, Reuters, STT