Yle Katowicessa: Ilmastokokous alkoi raiteillaan, mutta rima on alhaalla

Puheenvuoroissa maalailtiin synkkää tulevaisuutta ja lupailtiin lisää rahaa. Varsinaiset neuvottelutkin on jo saatu käyntiin.

KatowiceYK:n ilmastokokouksen avajaisiin kokoontuneet valtionjohtajat kuulivat suoraa puhetta kahdelta raskaan sarjan vaikuttajalta.

– Emme vieläkään tee riittävästi tai liiku tarpeeksi nopeasti välttääksemme peruuttamattoman ja katastrofaalisen ilmastonmuutoksen, sanoi YK:n pääsihteeri Antonio Guterres kokouksen aluksi.

Hänen jälkeensä lavalle astui 92-vuotias kaikkien tuntema ääni, brittiläinen luontodokumentaristi David Attenborough.

– Kansa on puhunut. Maailman johtajat: Teidän on johdettava. Sivilisaatioidemme ja maailman, josta olemme riippuvaisia, jatkuminen on teidän käsissänne, Attenborough sanoi.

Hänet on valittu edustamaan kokouksessa kansalaisten ääntä. Vetoomukset käynnistivät kaksiviikkoisen jättikokouksen, jonka tarkoitus on sopia siitä, miten Pariisin ilmastosopimus pannaan toimeen. Pariisin sopimus astuu voimaan vuonna 2020, mutta sen säännöstö on vielä auki.

Puheidenpidollakin on merkitystä

Suomen pääneuvottelija Outi Honkatukia nostaa aloituspuheista esiin myös Maailmanpankin pääjohtajan Kristalina Georgievan puheenvuoron, jossa tämä ilmoitti pankin suuntaavan 200 miljardia dollaria ilmastorahoitukseen.

Mutta onko juhlapuheilla merkitystä?

– Päämiehet oli haluttu tuoda tänne siksi, että he toisivat viestiä, että nyt on kiire eikä pidä hidastella, Honkatukia sanoo.

– Muutenhan tässä olisi vaan aiheutettu hirveä määrä hiilidioksidipäästöjä, hän sanoo, viitaten johtajien kuskaamiseen Puolan Katowiceen eri puolilta maailmaa.

Varsinaisiin neuvotteluihin johtajat eivät osallistu, vaan ne oli laitettu tauolle korkean tason osion ajaksi. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kehotti hänkin omassa puheessaan tiukempiin toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

– Nyt on kiire tehdä, ja kaikkien tulee tehdä, Niinistö tiivisti viestinsä Ylen haastattelussa puheen jälkeen.

Maaryhmillä laimeat kannanotot sunnuntaina

Ilmastoneuvottelut alkoivat virallisesti jo eilen sunnuntaina, päivää alkuperäistä aikataulua aiemmin. Tuolloin eri maaryhmät pitivät avauspuheenvuoronsa.

– Minusta ne olivat vähän latteita ja negatiivisempiakin. Niissä olisi pitänyt olla tekemisen meininki että nyt on hönkä päällä, Honkatukia sanoo.

Esimerkiksi teollisuusmailta vaadittiin lisätoimia ja ilmastorahoituksen vähyyttä valiteltiin.

– Olisi voitu ottaa edellisen tai sitä edellisen kokouksen lausuntoja, eikä eroa olisi huomannut, hän jatkaa.

Nyt pitäisi kuitenkin olla uusi tilanne. YK:n ilmastopaneeli julkisti lokakuussa raporttinsa, joka kertoi millaisia seurauksia ilmaston 1,5 asteen lämpenemisellä olisi. Raportista tulee selväksi, että kahden asteen lämpeneminen aiheuttaa paljon rajumpia muutoksia kuin 1,5 asteen lämpeneminen.

Mutta rivakoilla toimilla lämpeneminen on yhä mahdollista pitää alemman rajan alla. Honkatukian mukaan raportti on kyllä tuonut kiireen tuntua neuvotteluihin.

– Tällä hetkellä olen lähtökohtaisesti toiveikas, että kyllä tämä tästä, Honkatukia sanoo.

Neuvotteluista tulee vaikeat

Myönteistä on esimerkiksi se, että neuvottelut on saatu käyntiin kaikilla neuvotteluraiteilla. Joissain aiemmissa kokouksissa on juututtu jo alkumetreillä. Mutta:

– Se aina riippuu siitä, miten alhaalla se rima on, Honkatukia sanoo.

Presidentti Niinistö oli optimistisella kannalla hänkin.

– Ei ole kuultu yhtään poikkipuolista sanaa. Siis sellaista, että ei, eipä nyt tehdäkään mitään, Niinistö sanoi, vaikka myönsikin että neuvotteluista tulee vaikeat.

Niinistö viittasi esimerkiksi Puolan edustajien puheisiin, joissa varoitettiin liian nopeasta irrottautumisesta fossiilisista polttoaineista alan työpaikkojen takia.

Greta Thunberg osoitti viime perjantainakin mieltään Tukholmassa, parlamenttitalon edessä. Hanna Franzen / EPA

Ruotsalaiskoululainen ryhtyi lakkoon

Aivan toisenlaista puhetta kuultiin ruotsalaisen Greta Thunbergin tiedotustilaisuudessa. 15-vuotias koululainen meni syksyn vaalien alla koulunkäyntilakkoon poliitikkojen vajavaisten ilmastotoimien takia.

Sen jälkeen hän on palannut kouluun, paitsi perjantaisin, jolloin hän osoittaa mieltään Tukholmassa valtiopäivien edustalla.

– Poliittiset johtajamme ovat pettäneet meidät, Thunberg sanoi mittavan toimittajajoukon edessä Katowicessa.

Hiljattain Thunbergin esimerkki johti tuhansien koululaisten ulosmarssiin myös Australiassa.

– Meidän on ymmärrettävä, millaisen sotkun olemme perineet vanhemmilta sukupolvilta, Thunberg sanoi.