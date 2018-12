Herätys: Pakettiautomaatteja siirrettäviin kontteihin, 24 tunnin lähetys ilmastoteoista, sateita ja liukasta

Tässäkö ratkaisu joululahjoista tukkeutuviin pakettiautomaatteihin? Posti kokeilee siirrettäviä kontteja

Posti rikkoi viime viikolla vanhan ennätyksensä jakamalla viikossa 1,3 miljoonaa. Iso osa paketeista tilataan automaatteihin, jotka täyttyvät joulun aikaan nopeasti. Posti etsii helpotusta tilan puutteeseen siirrettävistä konteista, joiden sisälle on asennettu pakettiautomaatti.

Kasvuyritystapahtuma Slush valtaa taas Helsingin

SLUSH

Tänään alkaa jälleen kaksipäiväinen teknologia- ja kasvuyritystapahtuma Slush.

Helsingin Messukeskukseen odotetaan tuhansia osallistujia eri puolilta maailmaa. Kävijöitä oli viimeksi yli 130 maasta. Startup-yrityksien lisäksi paikalle saapuu tuhansia sijoittajia ja median edustajia.

Vuorokauden mittainen ohjelma esittelee ilmastotekoja

Jonne Partanen

24 tuntia kestävä maratonohjelma 24 hours of reality kiertää koko maapallon ja esittelee Yhdysvaltain entisen varapresidentin, Al Goren johdolla ilmastoratkaisuja. Miten ilmastonmuutosta voidaan torjua ja miten siihen voidaan sopeutua? Ohjelma alkaa tiistaina aamuneljältä, ja kello 17 vuorossa on Pohjoismaiden osuus, jossa on muun muassa presidentti Sauli Niinistön keskustelu Al Goren kanssa. Ohjelma esitetään kokonaisuudessan Yle Areenassa ja osin Yle Teema -kanavalla.

Liput liehuvat demokratialle

Yle

Tänään vietetään harvinaista liputuspäivää, kun liput nostetaan salkoihin suomalaisen demokratian kunniaksi. Tasan sata vuotta sitten 4. joulukuuta 1918 Suomessa alkoi äänestys ensimmäisissä sisällissodan jälkeen järjestetyissä vaaleissa.

Lännestä saapuu sateita

Yle

Lumisadealue liikkuu aamulla maan pohjois- ja itäosan yli koilliseen. Samalla lännestä saapuu lisää sateita. Sisämaassa sade tulee lumena, mutta sää lauhtuu etelässä ja lännessä selvästi ja sade muuttuu vetisemmäksi. Paikoin seassa voi olla jäätävää sadetta. Etelärannikolla lämpötila kohoaa jopa 5 asteen vaiheille. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.