THL:n ylilääkäri muistuttaa matkailijoita tuhkarokosta: "Eurooppa on aika musta", myös Thaimaassa 250 tapausta viikottain

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek muistuttaa matkailijoita, että tällä hetkellä tuhkarokkoa esiintyy ympäri Eurooppaa ja paljon myös Thaimaassa.

– Eurooppa on aika musta. Tuhkarokkoa on esiintynyt Ranskassa, Italiassa, Romaniassa, Isossa-Britanniassa ja tältä viikolta tietoa on myös Lissabonista. Aasiassa on paljon tuhkarokkoa. Viimeisimmät tiedot Thaimaasta ovat, että siellä on noin 250 tapausta viikoittain. Ne keskittyvät Bangkokiin, mutta myös Chiang Maihin ja muihin turistikohteisiin, Nohynek kertoo Ylen aamu-tv:ssä.

Viime viikolla Luodosta löytynyt tuhkarokkotapaus tuli Suomeen lähi-idästä. Nohynek sanoo, että vaikka eurooppalaisissa maissa rokoteohjelmat ovat hyvät, ihmiset eivät välttämättä ota rokotteita. Syitä rokotteiden ottamatta jättämiselle on monia. Tällaisia ovat esimerkiksi huhut ja valeuutiset.

– Isossa-Britanniassa oltiin huolissaan, että tuhkarokkorokote aiheuttaa autismia. Sehän osoittautui valeuutiseksi, mutta sellainen harha elää pitkään.

Myös muita huhuja on Nohynekin mukaan pyörinyt rokotteiden ympärillä. Lisäksi on ajateltu, että lapsi tarvitsee tautia omaan kasvuunsa ja kehitykseensä.

Jo puolivuotiaalle voidaan antaa rokote

Matkustaminen ilman tuhkarokkorokotetta on Nohynekin mukaan riski, koska tuhkarokko tarttuu helposti. Suomessa tuhkarokkorokote annetaan ensimmäisen kerran 12 kuukauden iässä, mutta jos on lähdössä pienen vauvan kanssa matkalle, niin rokotteen voi saada jo kuuden kuukauden ikäisenä. Siinä tapauksessa on kuitenkin syytä ottaa rokote uudestaan 12 kuukauden ikäisenä. Alle puolivuotiasta suojaavat Nohynekin mukaan äidin vasta-aineet, eikä niin pienille lapsille suositella tuhkarokkorokotetta.

Mikäli ei muista omaa rokotushistoriaansa eikä löydä rokotuskorttia, niin voi käydä ottamassa uuden rokotteen. Siitä ei ole Nohynekin mukaan haittaa.

– Jos olet sairastanut luonnontaudin, niin saat elinikäisen suojan. Jos otat siihen rokotteen, niin vasta-aineet hyökkäävät sen rokotteen kimppuun eikä oikeastaan mitään tapahdu. Jos on vaillinainen suoja, niin tämä yksi annos antaa riittävän suojan. Jos ei ole mitään tietoa rokotteista tuhkarokon osalta, niin silloin annetaan yksi rokoteannos nyt ja toinen 2–3 vuoden päästä.

Tuhkarokkotapauksia tulee jatkossakin

Viimeviikkoinen Luodon tuhkarokkotapaus ilmeni hyvin alhaisen rokotekattavuuden alueella. Luodossa se on vain 75 prosenttia. Nohynek uskoo, että alhainen prosentti johtaa myös uusiin tapauksiin.

– Viikonloppuun mennessä nähdään, onko tartuntaketjut saatu pysäytettyä. Mutta koska meillä on alhaisia rokotekattavuuksia muuallakin Suomessa, niin voidaan varautua siihen, että tällaisia tulee jatkossakin, Nohynek sanoo.

Vaikka rokottamatta jättäminen on ylilääkärin mukaan aina riski, Nohynek ei kuitenkaan usko rokotepakkoon.

– Suomalainen haluaa yleensä itse päättää. Pakkoa parempiakin keinoja on olemassa.

